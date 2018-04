Crkva ipak neće rušiti Plenkovića: evo zašto su biskupi odustali od radikalne borbe protiv Istanbulske konvencije

Ne slažemo se oko Istanbulske konvencije, ali ne možemo ući u otvoreni rat s Plenkovićem.



Tako bi se, prema mišljenju politologa Berta Šalaja sa zagrebačkoga Fakulteta političkih znanosti, dale iščitati poruke hrvatskih (nad)biskupa iz propovijedi s uskrsnih misa u nedjelju. Iako je Katolička crkva preko svojih prelata dosad u više navrata jasno dala do znanja kako nipošto ne podržava Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, i to zbog prikrivene promocije rodne ideologije, Šalaj smatra kako su nedjeljne propovijedi ipak pokazale da Crkva ne želi ulaziti u radikalniji sukob s Plenkovićevom Vladom.



Podsjetimo, zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Bozanić na misi u zagrebačkoj katedrali, kojoj je nazočio i premijer Andrej Plenković sa sinom, uz ostalo je kazao kako "uvijek treba s oprezom slušati one koji ljudima obećavaju 'raj na zemlji', koji se predstavljaju kao donositelji novog poretka, mira, blagostanja, potpune ravnopravnosti i slično. Time su se služile propale ideologije prošlog stoljeća, a slično pokušavaju i nove."



Međutim, isto tako je rekao da Crkva poziva sve na otvoren i hrabar dijalog, na međusobno respektiranje svih sastavnica našeg društva, na zajedništvo i izbjegavanje zbunjenosti i nepotrebnih napetosti. Premijer Plenković je pak ocijenio da je propovijed bila puna poruka nade, zajedništva, solidarnosti i dijaloga te da je i on čovjek dijaloga. Međutim, ponovio je kako je interpretativnom izjavom uz Istanbulsku konvenciju, koju bi Sabor trebao ratificirati odmah nakon uskrsne stanke, Vlada otklonila strahove nekih u vezi s pojedinim elementima Konvencije.



– Za Crkvu Plenković nije idealna osoba na čelu HDZ-a, ali kao što i u HDZ-u postoje podjele oko IK, tako i u Crkvi nisu svi homogeni oko Plenkovićeve Vlade. Crkva je u ovom trenutku procijenila da nema potporu masa i šire javnosti oko Konvencije. Iz nedjeljnih propovijedi može se iščitati kako su već prelomili i shvatili da će ona biti usvojena, ali da ne treba produbljivati jaz prema Plenkoviću jer bi u tom slučaju doživjeli poraz. U prvim redovima mogao bi ostati još samo sisački biskup Košić i slični – smatra politolog Šalaj, dodajući kako je jedan dio napada iz Crkve bio preventivan da se netko ne bi usudio potegnuti pitanje Vatikanskih ugovora, financiranja Crkve i slično.