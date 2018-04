Panika na letu iz Splita za München: putnicima u avionu Croatia Airlinesa počela curiti voda po glavi!

Sjedite u avionu na liniji Split – München, letite na velikoj visini, a ono odjednom sa stropa tog istog zrakoplova, po osobi na sjedištu do vašega, kapa voda, i to količina da vas lijepo smoči. Zatim putnik poziva kabinsko osoblje, dolazi ljubazna stjuardesa, nosi papire i briše putnika, ispričava se u ime kompanije. Pravi scenarij za paniku.



No, nažalost, taj scenarij nije neki predložak za film, nego realnost koja se dogodila u jednom od aviona Croatia Airlinesa, toliko puta prozivanom Dashu 8-Q400. Uhvati vas neka nelagoda i strah, ali, srećom, stjuardesa uspješno smiruje putnike, pa evo i ovom prigodom, hvala. Kada već zrakoplovi ne štimaju, barem osoblje s osmijehom spašava stvar.



Poslali smo sljedeći upit našoj aviokompaniji: "Na letu (referencije leta: Split (SPU) – Münich (MUC) OU 4438 – 21 Mar (7.30 – 9.10) odjednom je s gornje površine aviona Dash, iz područja gdje se nalazi prtljaga putnika, počela curiti voda po putniku, i to primjetna količina. Stjuardesa je donijela papire i brisala putnika... Je li kvar prijavljen i o čemu se radilo?"



Isprika putnicima



Iz Croatia Airlinesa brzo je stigao odgovor.



"Na navedenom letu došlo je do curenja vode iz pretinca za prtljagu kao posljedica izvanrednih vremenskih uvjeta, koji su rezultirali kondenzacijom vlage između gornje oplate zrakoplova i izolacije putničke kabine. Naime, u noći s 20. na 21. ožujka u Splitu, gdje je zrakoplov Q400 bio na noćenju, bili su vrlo loši vremenski uvjeti, a nakon toga je došlo do zagrijavanja putničke kabine tijekom obavljanja prvoga dnevnog leta, što je uzrokovalo kondenzaciju", naveli su u Croatia Airlinesu.



U istoj kompaniji navode da ovo nije bila iznimka.



"U takvim izuzetnim vremenskim uvjetima slične su događaje zabilježili i drugi avioprijevoznici koji u floti koriste zrakoplov Q400, što znači da nije riječ o pogrešci u sustavu održavanja zrakoplova. Croatia Airlines ispričava se putnicima zbog navedenog događaja", naveli su u toj kompaniji.



No, iznenađenjima nikad kraja. U toaletu navedenog aviona novi problem. Deaktivirano je napajanje vodom, pa se ruke ne mogu oprati, a i koliko smo vidjeli, zahodska školjka je bila, recimo to tako, u neurednom izdanju.



Tekući gel



"Croatia Airlines tijekom hladnih mjeseci obavlja deaktivaciju sustava tekuće vode na zrakoplovima Dash 8-Q400 u skladu s preporukama proizvođača zrakoplova. Deaktivacija je preventivna i njome se sprječava smrzavanje vode u sustavu te posljedično pucanje cijevi, koje može uzrokovati veća oštećenja u zrakoplovu. U razdoblju u kojem je voda za pranje ruku deaktivirana, kompanija u zrakoplovu nudi tekući gel za suho pranje, odnosno dezinfekciju ruku. S obzirom na to da nije naveden konkretan let, teško je komentirati je li gel za suho pranje ruku bio dostupan ili ne. Važno je napomenuti da se sustav za ispiranje WC-a ne deaktivira te da nije povezan sa sustavom tekuće vode. WC se ispire posebnom tekućinom otpornom na smrzavanje, a ne vodom", navode u Croatia Airlinesu.



Dodajmo da suhog gela za pranje ruku nije bilo.



Možemo jedino zaključiti da bi najbolje bilo da Dash leti samo u proljeće i ljeto, jer mu očito zima škodi.

Osobna karta aviona

Sigurnost

Iako su neke aviokomapanije nakon incidenata (Scandinavian Airlines – SAS) povukle tijekom 2007. godine iz svoje flote ove zrakoplove, aviostručnjaci napominju da su avioni Dash sigurne letjelice, te da svaki avion ima svoje nedostatke.

Nakon što se u Americi dogodila nesreća s tim tipom zrakoplova, CNN je donio priču o tim avionima pod naslovom "Turbopropelerac je jedan od najsigurnijih aviona".



Proizvodnja

Proizvedeno je oko 1200 zrakoplova Dash, i to serije 100, 200, 300 i 400.

Cijena posljednje serije, kakva je i u floti CA, iznosi oko 32 milijuna dolara.



Broj sjedala u Dashu 8-Q400

76



Raspon krila

28,42 m



Duljina trupa

32,83 m



Najveća visina leta

7620 m



Najveća letna brzina

667 km/h



Broj zrakoplova Dash 8-Q400 u Croatia Airlinesu

6