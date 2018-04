Umirovljeni pilot Ivan Selak koji je spektakularnim bijegom iz JNA postao legenda hrvatskog ratnog zrakoplovstva komentirao je u Točki na tjedan Nataše Božić na televiziji N1 nabavku borbenih aviona, rabljenih izraelskih letjelica tipa F-16 Barak.



Na pitanje zašto je javno istupio protiv nabavke ovih zrakoplova, Selak je odgovorio da znamo kakva je situacija.



- Imamo dva zrakoplova, F-16 i Gripen. Imamo F-16 američki, najnoviji zrakoplov, vrhunski opremljen borbeni zrakoplov o kojem možemo sanjati. I imamo izraelski i grčki F-16 koji je će kad dođu u Hrvatsku biti stari preko 30 godina. Zašto sam protiv zrakoplova na kojem će moji kolege letjeti, a koji će biti stariji od 30 godina, ne znam kome trebam pojašnjavati. Najveći nedostatak mu je što je izraelski i što je maksimalno iskorišten. Ne znam zašto smo postavili takve uvjete, zašto u isti koš trpamo najnovije i izrabljene zrakoplove, rekao je Selak.



Na pitanje zašto kaže da su izrabljeni i konstataciju da Ministarstvo obrane tvrdi da će kod nas ti avioni izdržati još 25 godina, Selak odgovara da 'ako to tvrde ne znaju što govore'.



- Ako to tvrde, a nalet im je pretpostavljam preko 6.000 sati i stariji su od 30 goinda, onda se bojim da ne znaju što govore. (...) Avion koji je sada star 30 godina, zar netko očekuje da će letjeti s 50, 55 godina? Proizvođač koji je napravio zrakoplov je rekao da taj zrakoplov ima životni vijek 30 godina. Velika je razlika između novijih zrakoplova i tih starijih. Ovaj je proizveden krajem 80-ih godina. Ogromna je razlika između njega i današnjih zrakoplova. Promijenila se taktika zračnog ratovanja. Zrakoplov koji mi uzimamo Izraelci su koristili tada i koristili ga na način koji je sasvim drugačiji nego danas. Danas nema više zračne borbe, koristite zrakoplov na velikim udaljenostima bez nekog posebnog manevra i snage koja uništava zrakoplov. Današnji zrakoplovi će letjeti i do 40. godine, ovi koje mi kupujemo sigurno neće. Ti zrakoplovi neće padati, jer nijedan se ne diže u zrak ako nije ispravan. Oni će letjeti, ali većina tih letova bit će izuzetno malena. Ispravnost tih zrakoplova bit će malena. Cijena održavanja bit će visoka, kaže Selak za N1.



Postoji li razlika s cijenom održavanja novijih i starijih zrakoplova, glasilo je sljedeće pitanje.



- Postoji krivulja cijene održavanja borbenog zrakoplova. Kad se proizvede, cijena u prvim njegivim godinama je izuzetno skupa, jer je na njemu najnovija tehonologija, jer se treba uhodati, jer ima dječje bolesti. Nakon prvih pet godina, te dječje bolesti su naučene, zrakoplov se eksploatira i cijena njegovog održavanja pada i tada je najprihvatljivija. Od pete od 20., 25. godine on je najjeftiniji u eksploataciji. Nakon toga ta cijena je opet visoka. Nakon 30. godine se u ozbiljnim zrakoplovstvima ne razmatra ozbiljna upotreba takvog zrakoplova, kaže Selak.



On se ne slaže s tvrdnjama da avioni koje kupujemo nisu NATO kompatibilni, ali smatra da je apsurdno da američki avion kupujemo od Izraelaca.



- Amerikanac nam je najveći vojni partner, pa zašto ne pitamo njega je li nam može ponuditi zrakoplov star 10 do 15 godina s američkom opremom. Zar nam zaista treba 12 zrakoplova starijih od 30 godina? Nije mi jasna panika i žurba. U dva mjeseca odlučujemo o nečemu o čemu nismo odlučili 20 godina. Pa stanite na loptu, nije Hanibal pred vratima..., kaže Selak.



- Slažem se s predsjednicom, i ja bih volio Mercedes. Ajmo kupit osam zrakoplova starih 5 godina, u čemu je problem? I onako kad počnemo letjeti nećemo imati 12 ili 18 pilota spremnih za letenje. Taj zrakoplov se kupuje za pilote rođene 2000. ili kasnije, za one koji su sad upisali fakultet. Strpat ćemo ga da 2027. i 2028. bude u punoj borbenoj spremnosti s avionom od 47 godina. Nemojmo biti neozbiljni!, zaključio je Selak za N1.