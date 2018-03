'Mišićavi sportaš želi partnera za zabavu u diskreciji...': tisuće mladića iz Dalmacije 'vise' na gay aplikaciji, traže vezu i seks, a među njima ima i oženjenih!

Grindr je jedna od najbrže rastućih aplikacija na svijetu. Koriste je milijuni, a jako je popularna i u Hrvatskoj, gdje na njoj dnevno 'vise' tisuće korisnika, i to većinom muškarci u dobi od 18 do 60 godina.



Jako je popularna u Zagrebu, Splitu i Rijeci...



No, sada dolazimo do jedne zanimljive informacije. Naime, to je aplikacija za spajanje gay muškaraca koji traže vezu ili seks.



Što je popularni Tinder u hetero svijetu, to je Grindr u gay svijetu.



-Tražim sportivo muškarca, u dobi od 19 do 30 godina. Oženjen sam, pa molim za diskreciju - samo je jedan od stotina profila koji se mogu pronaći i u Splitu.



-Mišićav sam i bavim se sportom, total muškog ponašanja, tražim isto takvog za povremeno viđanje u diskreciji - , glasi pak drugi profil.



Grindar gay aplikacija za pronalaženje partnera, je lansirana 2009. godine, sada ima milijune korisnika, od kojih samo u Londonu 700 tisuća.



Veliku popularnost ima u muslimanskim zemljama, napose u onima gdje je gay seksualni odnos zabranjen. Iako vlasti u tim zemljama blokiraju aplikaciju, gay muslimani opet nađu način da preskoče blokadu.



Koliko je popularna u neslobodnim zemljama svjedoči i to što je policija Egipta koristila Grindr kako bi u zamku hvatala gay muškarce.