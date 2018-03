Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević predstavio je na konferenciji za novinare preporuku o kupovini 12 borbenih zrakoplova F-16 Barak.



Na samom početku konferencije prikazane su sinoćnje izjave predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH Kolinde Grabar-Kitarović i presjednika Vlade Andreja Plenkovića nakon sastanka Vijeća za obranu na kojemu je dogovoreno da se Vladi preporuči da se kupe izraelski zrakoplovi, javlja HRT.



Ministar Krstičević rekao je da sutra na sjednici Vlade treba biti odluka o kupovini zrakoplova. Želimo hrvatsku javnost upoznati s ponudama i na temelju kojih parametara je stručni tim dao preporuku za izbor višenamjenskog zrakoplova. Spremni smo odgovoriti na sva pitanja i sve što interesira hrvatsku javnost, rekao je.



Dobili smo informaciju da će hrvatska tvrtka Šesta-Busch d.o.o. dobiti posao opremanja litvanske vojske s kacigama. To je veliki uspjeh ove tvrtke. To je znak da imamo jako dobre proizvode, kazao je ministar.



Povijesni dan



Govoreći o zrakoplovima izjavio je da bi rado krenuo od 1990. Tada je stvorena hrvatska država, a donijeli smo odluku i o formiranju Zbora narodne garde. Netko je rekao da treba formirati i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Sjećam se general Janka Bobetka 1.7.1992. u Dubrovniku - ujutro dolaze dva MIG-a. Nismo vjerovali tada. Jedan od pilota koji je tada došao je Ivica Ivandić. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je donosilo prevagu, pobjede u Domovinskom ratu i sigurno naše pobjede ne bi izgledale ovako kako su izgledale bez potpore pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.



Danas kad je povijesni dan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, čestitam pilotima na miru i na slobodi u današnjoj Hrvatskoj. Ovo što danas radimo, radimo za buduće generacije - da Hrvatska uvijek bude sigurna, da imamo svoj suverenitet i da smo spremni odgovoriti na bilo koju opasnost i rizik s kojima hrvatsko društvo suočeno, dodao je ministar Krstičević.



Odluka o kupovini zrakoplova odgađana je 15-ak godina. Nije bilo jedinstvene vizije za razvoje ove sposobnosti, a bio je smanjen obrambeni proračun. Napravili smo dvije modernizacije MIG-ova (2002. i 2013. godine). Prije godinu dana je Vijeće za obranu dalo zaduženje da idemo u nabavku višenamjenskog borbenog zrakoplova. Tada smo formirali stručni tim i željeli smo vidjeti kako su to drugi riješili. Otišli smo u Češku, Poljsku, Mađarsku, Rumunjsku, Izrael da vidimo kako su to oni uredili. Potom smo napravili taktičko-tehničku studiju da nam treba 12 zrakoplova - 10 jednosjeda, dva dvosjeda i simulator, kazao je ministar obrane.



Poslali smo 20.7.2017. zahtjev u pet država - SAD, Švedska, Grčka, Južna Koreja i Izrael. Imali su svi 75 dana i bilo je mnogo interakcije, dodao je.



Sve je transparentno



Potom smo 3.10.2017. otvorili ponude i svatko je dobio 45 minuta da izloži svoju ponudu. Sve je bilo vrlo transparentno i otvoreno, kazao je i dodao da se potom krenulo u proces validacije svih ponuda, do 30. studenog.



Upozoravao sam da se trebalo sve raščlaniti te da ne bude skrivenih troškova i vantroškovničkih radova. Nakon toga je tim dao preporuku, a onda smo krenuli u proces donošenja odluke na državnoj razini. Prezentirali smo odluke u saborskom Odboru za obranu, a onda je 14. prosinca Odbor dao jednoglasno mišljenje. Potom smo obavijestili predsjednicu države, a iza Nove godine premijera. Jučer je bio drugi korak u procesu donošenja odluke, Vijeća za obranu - a to je da je najbolja ponuda Države Izrael, izjavio je među ostalim ministar Krstičević.



Brigadir Davor Tretinjak, voditelj ovoga projekta, govorio je o kriterijima za opredjeljenje u preporuci za kupnju borbenog zrakoplova i kazao da su bila četiri glavna - strateški, domena sposobnosti, financijski i investicijski, a bilo je i 10 potkriterija.

Brigadir je kazao da Koreja odustala jer nije mogla ispuniti taktičko-tehničke zahtjeve, radi se prvenstveno o raketama dugog dometa, javlja tportal.

Tretinjak je ponovno istaknuo da je izraelska ponuda bila financijski najisplativija. Otkrio je da će nas tijekom deset godina nabavka izraelske rabljene eskadrile koštati 2,9 milijardi kuna Šveđani nove Gripene ponudili po cijeni od 8 milijardi kun, kazao je tretinjak, a Grčka je ponuda bila najjeftnije, ali nije zadovoljila kriterije.

Što se tiče kritika da se radi o starim zrakoplovima brigadir je naglasio da proizvođač, Lockheed Martin, jamči da će ovi avioni letjeti još 25 godina.



Krstičević: Moja bivša firma nema veze sa zrakoplovima, bave se poljoprivredom

Kak još jednu od prednosti izraelske ponude brigadir Tretinjak je istaknuo činenicu da ovi zrakoplovi dolaze naoružani dok su u ostalim ponudama bili samo zrakoplovi bez naoružanja.

'Država Izrael nikad nikome nije prodala F-16 Barak, nudila ih je, ali nije dobila dozvolu SAD-a, do danas, nama', kazao je brigadir Tretinjak.

Odgovarajući na pitanje o povezanosti tvrtke King ICT u kojoj je nekad radio s poslom oko kupovine zrakoplova Krstičević je kazao da to nije njegova tvrtka i da on nema veze s njom i da se tvrtka ne bavi ovim poslom.

'Čujem da se bave poljoprivredom', poručio je Krstičević. King ICT je nedavno registrirao tvrtku za popravak i održavanje zrakoplova.