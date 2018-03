Predsjednica: Ne možemo potrošiti novac na zrakoplove koji nam treba za obrazovanje, socijalna pitanja i drugo

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Karlovcu je komentirala medijske najave da će Vijeće za obranu danas izabrati nabavu rabljenih izraelskih zrakoplova, javlja N1.



"Prihvatit ću onu opciju koju stručna skupna Ministarstva obrane i Glavnog stožera predlaže kao najbolju i najpovoljniju za Hrvatsku jer smatram da o tome moraju odlučiti stručnjaci i piloti. Sveobuhvatna ponuda mora uključivati ne samo vojne zrakoplove već i obuku, simolatore i streljivo te strateška pitanja povezivanja gospodarstava i ulaganja u Hrvatsku", kazala je Grabar Kitarović i dodala da će o tome razgovarati večeras.



"To da nam ne trebaju stari avioni? Temeljno pitanje je razlika u generaciji zrakoplova. Trenutno raspolažemo zrakoplovima druge generacije Mig-21, dok većina EU i naših susjeda koji imaju borbeno zrakoplovstvo raspolažu zrakoplovima četvrte generacije. Znači, mi se moramo pomaknuti u četvrtu generaciju.



Najradije bih kada bismo mogli kupiti nove zrakoplove, to je uvijek najbolja opcija, ali treba razmišljati što je najbolje za državu, jer ne možemo potrošiti novac na zrakoplove koji nam treba za obrazovanje, socijalna pitanja i drugo", kazala je Grabar Kitarović te dodala kako je to isto kao u obitelji.



"Najradije bih kupila novi Mercedes, ali onda si ne mogu priuštiti ni hranu ni mnoge druge strane", kazala je Grabar Kitarović i dodala da treba biti racionalan u toj odluci, javlja N1.