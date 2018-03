Kalmeta se vraća u velikom stilu, mogao bi dobiti jednu od ključnih uloga u HDZ-u

Božidar Kalmeta i Mario Kapulica, kako doznajemo, mogli bi postati pomoćnici glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića. Informacije su to koje su se posljednjih dana pojavile u stranačkim kuloarima iako službenih potvrda o tome još nema.



Naime, HDZ već neko vrijeme priprema novi ustroj središnjice te novu sistematizaciju radnih mjesta, a najveće novosti, čini se, odnose se upravo na mjesto glavnog tajnika stranke.



U fazi pripreme



Budući da je glavni tajnik Gordan Jandroković ujedno i predsjednik Sabora, ojačavanje te zahtjevne stranačke funkcije nije ništa neobično. Da se razmišlja o uvođenju pomoćnika, potvrdio nam je izvor iz vrha HDZ-a.



- Točno je, ide se u tom smjeru, no sve je još u fazi priprema. Želimo ojačati rad i komunikaciju prema terenu - rekao je naš sugovornik. Ističe kako o imenima još nije odlučeno. HDZ-ovci u kuloarima, pak, kažu da bi Jandroković ubuduće trebao imati tri pomoćnika, no osim Kalmete i Kapulice, treće se ime za sada ne spominje.



Iznenađenje



Mogućnost da zadarski HDZ-ovac postane pomoćnik glavnog tajnika neke je u stranci iznenadila s obzirom na to da se Kalmeta zbog sudskog procesa praktički potpuno povukao. Odustao je i od posljednjih lokalnih izbora te zadržao samo poziciju šefa županijskog HDZ-a. No, mnogi ističu kako je taj potez logičan s obzirom na njegov utjecaj na terenu. Godinama je nizao pobjede i redovito osvajao najveći broj mandata u devetoj izbornoj jedinici.



- Kalmeta ima čvrstu bazu, ljudi ga na terenu vole i ne čudi me ako ga žele za pomoćnika. Sadašnja HDZ-ova postava nema dobru komunikaciju s terenom, a sam se Jandroković, uz posao u Saboru, i ne stigne previše baviti stranačkim stvarima - komentirao je jedan istraknuti član stranke.



Kalmeta bi, navodno, trebao koordinirati HDZ-ovim organizacijama u Dalmaciji.



Plus na računu



Mario Kapulica, bivši šef HDZ-ove Mladeži i povratnik u HDZ koji trenutačno u stranci ima savjetničku poziciju, a prije nekoliko mjeseci postao je i novi predsjednik utemeljitelja, svojedobno se spomnjao u kombinacijama za nasljednika Gordana Jandrokovića na mjestu glavnog tajnika. Naime, ta se varijanta spominjala u vrijeme kada se spekuliralo da bi Jandroković mogao napustiti tu stranačku poziciju zbog funkcije šefa Sabora. No, u vrhu stranke otpočetka je bilo otpora prema tome, pa je mjesto pomoćnika sada, kažu HDZ-ovci, očito kompromisno rješenje.



U HDZ-u razmišljaju i o tome da dosadašnje urede, koje su ustrojili bivši šef Tomislav Karamarko i tadašnji glavni tajnik Milijan Brkić, preslože u, navodno, tri odjela zbog funkcionalnosti jer su neki poslovi bili slični. Nastavlja se, kažu u HDZ-u, i s racionalizacijom poslovanja, a već do sada su, prema prijašnjim službenim najavama iz HDZ-a, napravljene znatne uštede.



Prema financijskom izvješću za 2017., HDZ je zabilježio “plus” od 6,5 milijuna kuna, naveo da je podmirio manjak iz prethodnih godina te najavo da će do kraja lipnja ove godine podmiriti i sve kreditne obaveze.