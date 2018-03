Voda iz Jadra je najbolja! Nikad nisam popio vodu iz plastične boce

Azbest: Problem s azbestom je njegova proizvodnja, jer su radnici 'Salonita' obolijevali od azbestoze, ali ni jednom radniku 'Vodovoda' to se nikad nije dogodilo. Takve su cijevi sanitarno sasvim u redu jer dobiju 'glazuru' od sastojaka vapnenačkih stijena iz vode, tako da nema šanse da imalo azbesta dođe do krajnjeg potrošača.

Zašto nam se u zadnje vrijeme voda češće muti nego prije?

Je li takva voda opasna za zdravlje? Imamo li alternativni izvor napajanja pitkom vodom osim Jadra? Jesu li štetne azbestne cijevi, kojih još imamo u mreži? Hoće li u budućnosti rasti cijena vode? Ovo su samo neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovore u razgovoru s Božidarom Čapalijom, pomoćnikom tehničkog direktora "Vodovoda i kanalizacije" (ViK), čovjekom koji sudbinu ove komunalne tvrtke dijeli zadnjih 35 godina, otkad se u njoj zaposlio.

Posljednjih godinu dana stanovnici vodoopskrbnog područja kojim upravlja tvrtka "Vodovod i kanalizacija" imaju problema s mutnoćom vode. Što je tome uzrok i kakvu zapravo vodu pijemo?

– Voda s Jadra tipična je kraška voda, a svaki tipični kraški izvor ima problem mutnoće, ne samo splitski, nego i zadarski, riječki, šibenski i omiški vodovod, s tim da je taj problem najizraženiji kod dubrovačkog vodovoda, jer su tamo najdrastičnije posljedice velikih oborina kad se mutnoća Omble penje do vrijednosti koje su nekoliko puta veće nego što je mutnoća Jadra ikad zabilježena. Vrijednosti mutnoće su već 20 godina iste, samo što se mijenjaju pravilnici, te sukladno zadnjem Pravilniku o sukladnosti parametara i metodama analize vode za piće, ViK mora javno objaviti prekoračenje svakog parametra, odnosno kad je mutnoća u pitanju, vrijednosti koje prelaze mjernu jedinicu od 4 NTU-a.

Do 1991. godine mogli smo imati mutnoću i do 25 NTU-a, jer je tada to bio standard u Hrvatskoj po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Od 1991. do 1997. godine granična vrijednost je iznosila 10 NTU-a, a od 1997. je preporučeno četiri, ali uz mogućnost prekoračenja tih vrijednosti 15 posto vremena godišnje ako su ostali bakteriološki i kemijski parametri bili u redu. Od 1. siječnja 2014. godine, osim objave o prekoračenju MDK parametra, dužni smo od županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo zatražiti mišljenje o utjecaju tog prekoračenja na ljudsko zdravlje. Smatram da zbog mutnoće ne treba previše dramatizirati, jer ona doista nije bitan faktor ni rizik za ljudsko zdravlje. Prema godišnjem izvješću Državnog zavoda za javno zdravstvo, Jadro spada u prvi razred kvalitete vode po svim analizama, nema boljeg od toga. No, ta je zamućenost ipak neugodna, jer kada mi to objavimo, u medijima se onda objavi kako voda nije za piće, što nije istina.

Kako se vi ponašate kad mutnoća prijeđe dopuštene vrijednosti? Kupujete li onda vodu u plastičnim bocama?

– Nikad nisam kupovao vodu i uvijek sam pio onu iz slavine. Ja vrlo dobro znam da voda u plastičnim bocama može biti opasna za zdravlje ljudi, jer su sitne čestice plastike koje se u njoj nalaze okidač za kojekakve bolesti. Prijedlog je Europske komisije u najnovijoj Direktivi o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju da se u Europi MDK mutnoće dovede na razinu od 1 NTU-a, i to će biti usvojeno do kraja 2018., što znači da bismo iz perspektive budućih godina onda pili neadekvatnu vodu. Da zaključim, uvijek pijemo istu, ispravnu vodu kojoj se mutnoća tu i tamo poveća. Zatražili smo od Ministarstva zdravstva da nam dopusti isporuku vode do vrijednosti od 10 NTU-a dok ne proradi uređaj za filtriranje.



U kojoj je fazi izgradnja pilot-uređaja za filtriranje na izvoru Jadra?

– On je prije nekoliko dana montiran i priključen na vodu s Jadra. Ta se sirova voda u prvoj fazi uzorkuje, odnosno zahvaćaju se određeni volumeni te mutne vode da se vidi od čega se sastoji, od kojih čestica i koje veličine. Potom će se odabrati razina filtracije koja će osigurati mutnoću manju od 1 NTU-a, te na temelju toga definirati kompletan tehnološki proces budućeg uređaja i njegova okvirna cijena.



Koliko je izgradnja u posljednjih desetak godina utjecala na eventualna onečišćenja izvora Jadra?

– Izvor Jadra kaptiran je još u davno doba Salone, puno prije Dioklecijanove palače. Za vrijeme gradnje Dioklecijanove palače izgrađeno je i 13 kilometara vodovoda od izvora Jadra do Palače. Izvor se nalazi na 34,6 metara nadmorske visine, i on je površinski izljev podzemne rijeke u dodiru s nepropusnim slojem ilovače. U slučaju Jadra teško je definirati područje njegova slijeva, ali hidrogeolozi tvrde da se prostire na površini od 350 do 400 četvornih kilometara. Jadro je u početku bilo daleko od grada, no izgradnjom autoceste i naselja u neposrednoj blizini, te gospodarskih zona povećale su se opasnosti od zagađenja podzemnih voda, te je nužno uspostaviti njihov monitoring, za što su nadležne Hrvatske vode.

To je jedini način kontrole događanja u slijevu. Kao što znamo, poviše izvora prošla je autocesta, koja ima odlično riješenu oborinsku odvodnju, ali sva ta količina vode koja je isprala asfalt onečišćena je olovnim i sumpornim spojevima i od nje se treba zaštititi, da ne dođe direktno u podzemlje. Prema zadnjem izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Jadro još uvijek spada u prvi razred izvorskih voda i moramo učiniti sve da to tako i dugoročno ostane.

S obzirom na sve navedeno, sve se više nameće potreba postojanja alternativnih izvora napajanja pitkom vodom, osim rijeke Jadro. Kakva je situacija u vezi s tim?

– Od ukupnih količina koje ViK Split isporučuje korisnicima, voda Jadra sudjeluje s oko 95 posto. Sam izvor je stabilan, ali svi mi moramo se brinuti da zaštitimo slijev i da pazimo kako se odnosimo prema otpadu. Alternativni nam izvor treba ako se zbog bilo kakvih potencijalnih incidenata ili zagađenja privremeno onemogući opskrba zdravom vodom s izvora Jadra. Takve mogućnosti, nažalost, uvijek postoje, jer teorija rizika uvažava svakakve mogućnosti i vjerojatnost ekstremno rijetkih događaja. U vodoopskrbnom master planu Splitsko-dalmatinske županije predviđeno je rezervno napajanje Splita s Cetine. Hidrotehničkim tunelom za hidroelektranu već je dovedena ta količina vode, ali i dalje nije ništa napravljeno u pogledu njezina kondicioniranja, filtriranja, crpljenja i dovoda te vode do Splita. Upravo se o tome vode pregovori. Ideja je da se u brzoj cesti Split – Omiš napravi jedan cjevovod u dužini od oko 20 kilometara koji bi to osigurao. Već i u sadašnjem postrojenju koje se koristi za Brač, Hvar i Šoltu, količina vode od oko 300 litara u sekundi može biti za potrebe Splita. Gradnja cjevovoda ne bi trajala duže od godinu dana, ali prije toga treba dobiti sve potrebne dozvole, što je sve proces koji traje. Posao je ozbiljan i traži zajedništvo svih sudionika u tome – od političara, preko ljudi iz ViK-a, Hrvatskih voda, gradske uprave... Zahvat je to vrijedan oko 50 milijuna kuna, koji bi se mogao financirati iz EU fondova.



Kakvo je sadašnje stanje s vodoopskrbom i odvodnjom na području koje pokriva "Vodovod i kanalizacija"? Koje su slabosti sustava, odnosno koliki su gubici u mreži?

– U 2017. godini imali smo fakturiranih nešto manje od 20 milijuna kubika vode, s trendom daljnjeg pada. Kada je započeo EKO projekt s kanalizacijskim sustavom Split – Solin – Kaštela – Trogir, tada se kalkuliralo s prihodom od 35 milijuna prodanih kubika godišnje. Samo za usporedbu, 1983. godine fakturirana su 52 milijuna, a 80 posto odnosilo se na gospodarstvo. Danas više nemamo tu industriju, a svi danas pokušavaju racionalizirati potrošnju. Danas kulturni građanin Europe, koji je uredan i čist i svaki se dan tušira, to čini sa samo 100 litara vode dnevno, dok je kod nas ta potrošnja nešto veća i iznosi oko 150 litara.

Što se tiče gubitaka, nakon što je francuska vlada s pet milijuna kuna financirala projekt smanjenja neuprihođene vode ViK–a, pokazalo se da su gubici iznosili više od 60 posto koji su se do tada godišnje povećavali. Nakon tog projekta počeli smo pratiti parametre, provoditi monitoring sustava, postavili smo kontrolne vodomjere i pratili kretanje indeksa neuprihođene vode. Danas smo na oko 50 posto gubitaka. Na vodovodnom sustavu Zagore, koji je po tom pitanju bio najkritičniji s gubicima iznad 70 posto skupe vode koju kupujemo od "Vodovoda Sinj", postigli smo smanjenje indeksa neuprihođene vode ispod 35 posto. Osnovali smo posebni Odjel za smanjenje gubitaka, čiji je primarni zadatak smanjenje gubitaka na područjima gdje su oni najveći i već uzrokuju ljetne nestašice vode, kao u općini Marina. Postoje, osim stvarnih, i prividni gubici vode – količine koje su isporučene, a nisu naplaćene, u što spada krađa vode, loša mjerenja... To su financijski najveći gubici, dok kod tehničkog gubitka imate trošak samo marginalne cijene vode.

Znamo da stariji dio vodovodne mreže još uvijek sadržava azbestne cijevi, koje su u Europi zabranjene. Ima li opasnosti za zdravlje potrošača zbog činjenice da su one još uvijek u upotrebi?

– Vodovod je 1945. godine imao 60 kilometara cijevi, od kojih je 80 posto otpadalo na azbestno-cementne, koje su se proizvodile u tvornici "Salonit" u Vranjicu. Radi se o kvalitetnim cijevima koje i dandanas koriste Japanci. Problem s azbestom je njegova proizvodnja, jer su radnici "Salonita" obolijevali od azbestoze, ali ni jednom radniku "Vodovoda" to se nikad nije dogodilo. Takve cijevi su sanitarno sasvim u redu, jer dobiju "glazuru" od sastojaka vapnenačkih stijena iz vode, tako da nema šanse da imalo azbesta dođe do krajnjeg potrošača. Moja je procjena da na području Splita imamo još trećinu azbestno-cementnih cijevi. Nema grada koji sebi može dopustiti luksuz da sve to povadi i na njihovo mjesto stavi neke druge. No, kada obavljamo popravke i rekonstrukcije, više ne koristimo azbest, nego druge materijale.



Plaćaju li građani Splita previsoku cijenu vode? Hoće li ona, s obzirom na veliki infrastrukturni projekt aglomeracije Split – Solin, u budućnosti biti i veća? Što na nju utječe?

– Pravo na vodu imaju svi ljudi. Međutim, voda je i ekonomska kategorija i sve ovo što se radi iziskuje ogromna sredstva koja se moraju uložiti u sustav. To su kapitalni troškovi izgradnje, ali imamo i troškove održavanja, koji enormno rastu. Povećali smo u posljednjih 20 godina dužinu vodoopskrbnih cjevovoda pet puta, broj crpnih stanica i cjevovoda u kanalizaciji desetak puta. Mada ja nisam zadovoljan time kako provodimo održavanje, jer nam nedostaje ljudi iz struke i jednostavno ne stignemo odraditi sve što bismo trebali. Cijena vode za građane Splita iznosi 11,60 kuna po kubiku i jedna je od nižih u Hrvatskoj. Od te cijene "Vodovodu" ide malo više od četiri kune, na što ide još PDV, a ostatak ide Hrvatskim vodama i na naknade za razvoj. Po mojem mišljenju, ne bi trebalo doći do povećanja cijene, ako se napravi preraspodjela da njezin najveći dio ide ViK-u, a manje Hrvatskim vodama, što zakon i omogućuje. Ako mi pročistimo vodu do drugog stupnja, onda ne trebamo više toliko izdvajati za naknadu za zaštitu voda. Taj dio bi onda pokrio troškove održavanja. U ovoj je cijeni velika naknada za ekoprojekt, koje neće biti kad se on završi.



U kojoj je trenutno fazi projekt aglomeracije Split – Solin i Kaštela – Trogir?

– Upravo je u pripremi natječaj za dio Kaštela – Trogir, a tender dokumentacija za dio Split – Solin trebala bi biti gotova do kraja lipnja ove godine. Moramo izgraditi cijeli niz kolektora i sekundarnih kanalizacijskih mreža, dva uređaja za pročišćavanje do drugog stupnja te do 2023. godine priključiti 95 posto korisnika na sustav odvodnje. To je veličanstven zahvat koji ima za cilj zaštitu okoliša. Za okoliš se vrijedi boriti, jer to je jedino što nam osigurava zdravu budućnost. Ovo je šansa da se uz potporu europskih fondova sve to riješi na financijski puno bezbolniji način.



VODIO SVE POSLOVE

U tvrtki punih 35 godina

Božidar Čapalija zaposlio se u ViK-u početkom siječnja 1984. godine, i to u sektoru razvoja, te je počeo kao voditelj projekta gradnje vodovoda Sitno Gornje – Dubrava. Nakon toga prebačen je na projekt vodovoda Zagora, a u međuvremenu je postao i šef odjela za investicije. Kratko vrijeme bio je voditelj pogona kanalizacije, početkom devedesetih postao je voditelj vodovodnog pogona, pa pomoćnik tehničkog direktora, te tehnički direktor od 2003. do 2005. godine.

Pauzirao je od ViK-a četiri godine od 2005. do 2009. godine, kad je bio zamjenik gradonačelnika. Nakon isteka mandata vratio se u matično poduzeće, gdje je nastavio raditi kao pomoćnik direktora za tehnička pitanja. Do prije koji mjesec bio je direktor Operativnog sektora, a sada obavlja poslove pomoćnika tehničkog direktora za vodoopskrbu.



Deset jedinica do filtra

10

Čapalija: Uvijek pijemo istu, ispravnu vodu, kojoj se mutnoća tu i tamo poveća. Zatražili smo od Ministarstva zdravstva da nam dopusti isporuku vode do vrijednosti od 10 NTU-a dok ne proradi uređaj za filtriranje.



Razine mutnoće

25

do 1991. godine mogli smo imati mutnoću i do 25 NTU-a, to je bila preporuka Svjetske zdravstvene organizacije



10

od 1991. do 1997. godine granična je vrijednost iznosila 10 NTU-a



4

od 1997. godine preporučena granična vrijednost je 4 NTU-a, ali uz mogućnost prekoračenja tih vrijednosti 15 posto vremena godišnje ako su ostali bakteriološki i kemijski parametri bili u redu



1

prijedlog Europske komisije u najnovijoj Direktivi o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju je da se u Europi MDK mutnoće dovede na razinu od 1 NTU-a i to će biti usvojeno do kraja 2018. godine



Prolivena industrija...

20

milijuna kubika vode fakturirano je 2017.



52

milijuna kubika fakturirano je 1983. godine, od čega se 80 posto odnosilo na gospodarstvo, ali danas nemamo ni blizu toliku industriju