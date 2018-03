Mogu li Osječani odahnuti? Analiza sumnjive tvari utvrdila da je riječ o - kuhinjskoj soli

Toksikološka analiza uzoraka sumnjive tvari koja se posljednjih dana u Osijeku dovodila u vezu s mogućim trovanjem životinja utvrdila je da u njima nema otrovnih tvari i da je riječ o natrijevom kloridu, to jest kuhinjskoj soli, izvijestila je u utorak navečer osječko-baranjska Policijska uprava.



U priopćenju za javnost navodi se kako je policija posljednjih nekoliko dana primila desetke dojava o pronalasku sumnjivih tvari na području grada Osijeka i okolice, što je uznemirilo javnost, a uzorci su proslijeđeni u zagrebački Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić".



"Provedenim toksikološkim analizama u materiji dostavljenoj na vještačenje nije utvrđena prisutnost otrovnih tvari, nego je utvrđeno da se radi o natrijevom kloridu, to jest kuhinjskoj soli. O svemu navedenom obavijestit ćemo nadležno državno odvjetništvo. Ovim postupkom policija je uklonila mogućnost da je tvar koja je uzimana po dojavama građana otrovna", ističu u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi.



Iz osječke Gradske uprave priopćili su kako je zagrebačka tvrtka "Croatiacontrola" analizirala pet dostavljenih uzoraka, što je završeno 20. ožujka, a ispitivanje se odnosilo na prisutnost opasnih tvari – pesticida, teških metala i nemetala.



Rezultati analize svih pet uzoraka pokazuju da u njima nema pesticida, a prisutnost teških metala i nemetala bez ikakvog je utjecaja na toplokrvne životinje, to jest u zdravstveno potpuno sigurnim granicama, navodi se u priopćenju.



Podsjećaju kako se još očekuje toksikološka analiza golubova uginulih proteklih nekoliko dana, koja će se obaviti u Centru za kriminalistička istraživanja "Ivan Vučetić" te da je analizom u zagrebačkom Institutu za peradarstvo potvrđeno da razlog uginuća nije ptičja gripa.



Ne širiti paniku zbog "nepoznate bijele tvari"



Zagrebačka policija potvrdila je pak u utorak kako je na dojavu građana koji su na ulici pronašli "nekakav prah" izašla na nekoliko mjesta i uzela uzorke koje je poslala na analizu, a mjerodavni u Gradu izvijestili su da se, prema vizualnom pregledu, radi o tvarima normalnim za gradski okoliš, poput hrane za mačke i žbuke, te su pozvali građane da ne šire paniku i pričekaju rezultate analize koja će pokazati ima li u toj tvari opasnih spojeva.



Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na temelju dojave građana, koji vjeruju da je riječ o pokušaju trovanja pasa, uzeo je uzorke "nepoznate bijele tvari" za analizu i također zamolio Zagrepčane da ne šire paniku i ne alarmiraju hitne službe bez valjana razloga, priopćio je u utorak Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.