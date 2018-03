Kako se stvara fronta protiv Plenkovića: desnom krilu HDZ-a pridružila se i Crkva, a sada se dižu jastrebovi koji odavno nemaju što za reći u hrvatskoj politici

Ne splašnjavaju tenzije unutar HDZ-a između protivnika i pobornika ratifikacije Istanbulske konvencije.

Šibensko-kninski HDZ, pod palicom predsjednika Nediljka Dujića, podržao je jučer ratifikaciju, a s obzirom na to da Dujić podržava konvenciju, zanimljivo će biti vidjeti kako će glasati njegov zamjenik u saborskim klupama, triljski gradonačelnik Ivan Šipić. Šipić je teolog i prema internim prebrojavanjima u HDZ-u, on je među onim zastupnicima koji se protive konvenciji. Protiv je i nekadašnji glavni tajnik stranke Drago Krpina koji je za vrijeme Ive Sanadera i napustio stranku, a sad je predsjednik zadarske Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".

Krpina i zadarski utemeljitelji traže raspisivanje unutarstranačkog referenduma i poručuju kako bi to bio najdemokratskiji način, koji bi odražavao stvarnu volju većine članova HDZ-a oko ratifikacije konvencije.

Stav biskupa

– Smatramo nerazumnim i štetnim za HDZ, ali i za hrvatski narod u cjelini, posve ignorirati i zanemariti jasno izraženo stajalište brojnih hrvatskih nezavisnih znanstvenika i intelektualaca, a napose katoličkih biskupa. Katolička crkva stoljećima je branila i obranila hrvatski vjerski, nacionalni i kulturno-civilizacijski identitet – navodi Krpina.Zadarska Zajednica utemeljitelja pita i čemu žurba s Istanbulskom konvencijom i ističu kako je stvoren dojam da HDZ pristaje na "pritiske i ucjene minornih, pa i višeznačno dvojbenih koalicijskih partnera, poput HNS-a i, kao i neopravdane zahtjeve koji dolaze izvan Hrvatske".– Izgleda kao da smo upali u povijesni vremeplov. Dižu se jastrebovi koji odavno nemaju što reći u politici. Što sad ima Pupovac s konvencijom?!? Ivo Sanader je još 2003. uključio manjinske zastupnike u većinu, a neki u HDZ-u to nisu do danas probavili – kazao nam je visoki HDZ-ov dužnosnik, koji potvrđuje da će Istanbulska konvencija najkasnije za tri tjedna doći na raspravu u Sabor.Za to vrijeme vodit će se rasprave po županijskim organizacijama, koje će jedna po jedna, kao jučer šibensko-kninska, izlaziti sa svojim stavom.Protivnici konvencije, pak, raspravu ne očekuju prije svibnja.Navode kako ima petnaestak sigurnih protivnika, no oni se ne žele javno deklarirati dok ne vide hoće li im biti dopušteno da glasaju po savjesti. Među njima se, uz, spominju i...Davor Ivo Stier, koji se vratio iz Argentine, kazao je jučer da se ne namjerava predomisliti i da neće podržati ratifikaciju.

Stierova savjest



Glavni zahtjevi protivnika konvencije:

1. Unutarstranački referendum

– time bi 'nadjačali' izjašnjavanje županijskih organizacija

2. Glasanje po savjesti

– time bi se isključile stranačke sankcije, pa bi se lakše došlo do većine onih koji su protiv

– Moj stav je vrlo jasan. Iz kršćansko-demokratskih pozicija ne mogu podržati ratifikaciju, ali sam za borbu protiv nasilja nad ženama – kazao je. Zatražio je da se HDZ-ovim zastupnicima dade isto pravo koje imaju i europarlamentarci – da glasaju po savjesti.– Kao zastupnik u Europskom parlamentu, sudjelovao sam u raspravi unutar naše delegacije hrvatskih zastupnika u Europskoj pučkoj stranci i tada je bilo jasno da ima različitih stavova, ali svakome je omogućeno da glasa po svojoj savjesti. Ne vidim razloga zašto bi zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru imao manje slobode od zastupnika u Europskom parlamentu. Mislim da svatko treba glasati po svojoj savjesti, ja ću to učiniti, mislim da je to inače dobro za razvoj hrvatske demokracije – poručio je Stier. Zbog protivljenja stajalištu koje zagovara predsjednik stranke, ne očekuje sankcije ni smjenu s dužnosti političkog tajnika HDZ-a. Što se tiče najavljenih prosvjeda protiv konvencije, Stier ih podržava.– Mislim da je legitimno da se građani o ovom pitanju izjasne i da svi mogu izraziti svoja stajališta. Ustav garantira takvu slobodu, koju ja podržavam – poručio je.