Je li to moguće? Najveće protivnice konvencije koja će zaštiti žene od nasilja su - žene?! Pogledajte degutantne poruke koje su majke i djevojke poslale ministrici Divjak

Ministrici Blaženki Divjak, koja se javno izjasnila za podršku ratifikaciji Istanbulske konvencije, stigle su stotine degutantnih i odvratnih poruka na njen Facebook, a koje možete pročitati na kraju ovog teksta. Dobar dio tih poruka napisale su same žene koje se protive da se žene zaštite od nasilja?!



No, krenimo redom...



Mlada Kristina Krupljan bila je kao i većina djevojaka njenih godina, vesela, vedra, ispred nje je bio cijeli život. Tom mladom životu ispriječio se divlji, agresivni bivši dečko David Komšić.



Mladić je imao zabranu pristupa, policija je znala za njegovo agresivno ponašanje. Znali su da je prati, da prijeti...



Usprkos zabrani došao je neometano do Kristine i izbo je 70 puta, ubio je nju i bebu koju je nosila. Uz tih 70 uboda, od kojih je većina bila po vratu, napravio joj je još desetak porezotina po tijelu. Iako je samo i jedan ubod u vrat bio dovoljan da premine, mladić se iživljavao kuhinjskim nožem i mahnito je masakrirao.



“Smrt sada pokojne Kristine Krupljan nije nastupila trenutno. U prilog svjesnosti oštećene govore aktivne i pasivne ozljede na rukama... Nije se moguće preciznije izjasniti, ali s obzirom na brojnost ozljeda, oštećena je mogla biti svjesna nekoliko minuta, kroz koje je vrijeme oštećena patila, a radilo se o patnji jakog intenziteta... ”, stoji u nalazu obdukcije.



Sve to se ne bi možda ni dogodilo da je vlada SDP-a izglasala Istanbulsku konvenciju u svome mandatu. Istu konvenciju koja sada hrvatski biskupi i desničarske udruge proklinju, iako su je druge kršćanske zemlje ratificirale.



Konvencija, važno je za ponoviti, konkretno navodi koliko bi svaka država trebala imati kreveta po sigurnim kućama, dakle ne bi više bilo čekanja na red da se uđe u takve zone sigurnosti. Jasno se određuje postupovnik djelovanja u slučajevima neposredne opasnosti po ženu i djecu.



Iako se nameće da u našem zakonodavstvu ima dovoljno mehanizama za zaštitu žena i bez te konvencije, to naprosto nije istina. A za sebe dovoljno govori i podatak o broju ubijenih i zlostavljanih žena svake godine.



Kao 'argument' se navodi da konvencija uvodi ideologiju roda, što opet nije točno, jer je terminologija roda već odavno prisutna u našem zakonodavstvu.



I sada kada smo načelno razjasnili neke stvari, prirodno bi bilo da su za konvenciju najviše zainteresirane žene. Međutim, one su najveće protivnice.



Osim poznatih protivnica s desnog političkog spektra, stotine 'običnih' žena su pisale po zidu Facebook stranice ministrice Blaženke Divjak, tražeći da Vlada odustane od konvencije.



Dio žena je pisao da im ne treba nikakva zaštita, a dio je proklinjao ministricu.



Uostalom, pogledajte u nastavku što su žene pisale ministrici: