Kazne i do 50 milijuna eura: može li se u Hrvatskoj primijeniti njemački model sankcioniranja govora mržnje na društvenim mrežama? Evo što kažu naši stručnjaci

Nakon što se prije nekoliko dana na novinarku Slobodne Dalmacije Katarinu Marić Banje, nezadovoljan jednim njezinim člankom, na Facebooku na vrlo uvredljiv način obrušio Robert Pilipović, osnivač grupe na toj društvenoj mreži koja ima više desetaka tisuća članova, protiv njega je podnesena kaznena prijava za sramoćenje i prijetnju.

Splitski aktivist preko Facebooka prijetio novinarki 'Slobodne' i pokrenuo javni linč, prijeti mu novčana i zatvorska kazna

'Isplivala je moja tamna strana, to je bio izljev mržnje, to je bio izljev onoga protiv čega bi se trebali boriti...': splitski aktivist javno se ispričao za brutalne prijetnje i vrijeđanje novinarke 'Slobodne'

Te njegove objave izazvale su razjarene komentare njegovih pratitelja, koji su išli čak do toga da su pozivali na "čišćenje redakcije" naših novina.

Koliko su takve stvari pogubne i koliko se govor mržnje i pozivanje na nasilje proširilo internetom, ne samo u Hrvatskoj, govori i činjenica da je Njemačka u lipnju prošle godine usvojila, a početkom ove godine i počela primjenjivati zakon kojim se uvodi stroža kontrola objava korisnika na društvenim mrežama (lažne vijesti, govor mržnje itd.) i po kojem se mreže koje ne uklone takve sadržaje u roku od 24 sata mogu kazniti i s 50 milijuna eura.

Kaznene odredbe

Nakon toga se, u skladu sa smjernicama Europske komisije, i u Hrvatskoj počelo govoriti o izradi zakonskog rješenja koje bi bilo na tom tragu.

– Sve što znam o tome je iz medija, no koliko mi je poznato, sve je ostalo za sada na inicijalnoj ideji, i to nakon što je Njemačka donijela zakon. No, kod nas se još nije počelo raditi na izradi zakonskog prijedloga. Koliko mi je poznato, govor mržnje na društvenim mrežama nije nimalo specifičan za Hrvatsku, u svim se zemljama događa da ljudi iznose svoje stavove na vulgaran i uvredljiv način. Kad je čovjek sam u svojoj fotelji ispred tipkovnice, on misli da nema odgovornost i donekle je razumljivo da se "opusti" i ponaša kao da je u društvu sa svojim prijateljima ili kad sam sa sobom nešto komentira. No, takav način izražavanja zna biti vrlo poguban, prvenstveno kod mladih ljudi koji se nisu naučili nositi s problemima kao što je primjer vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama. Što se tiče kaznenih odredbi koje reguliraju govor mržnje kod nas, rekla bih da naši organi gonjenja dobro poznaju Kazneni zakon i znaju kako ga primijeniti. No, u našem KZ-u sankcionira se samo onaj govor mržnje koji poziva druge na nasilje i mržnju – objašnjava odvjetnica Vesna Alaburić.

Zašto se ljudi "opuste" kad su uključeni na društvene mreže i zašto tako olako sipaju uvredljive riječi i šire mržnju ne razmišljajući o svojoj odgovornosti i posljedicama?

Aktivističko sljepilo

– Društvene mreže postaju sve važnije jer one kod korisnika mijenjaju nekadašnje glavne urednike. Mnogi ljudi prvo dođu na društvenu mrežu i vide koje su medijske priloge podijelili njihovi prijatelji, to je selekcija vijesti koje ih zanimaju, i onda to komentiraju. Često se događa da, posebno na portalima, ali i na društvenim mrežama, ljudi olako ističu svoje stavove, a misle da su to komentari. Stavovi često nastaju kao posljedica nedovoljne informiranosti, a ovaj slučaj vaše kolegice je najbliže tome.

- Koliko sam pratio, izricanje stavova koji osuđuju novinarku jer je radila svoj posao zasnovani su na nepotpunim i pogrešnim informacijama o njezinu radu. Ono o čemu ljudi iznose stavove na društvenim mrežama u pravilu je nešto što su čuli iz treće ruke, a to smatraju relevantnim. Osude novinara, a posebno prijetnje upućene njima, opasne su za demokraciju u demokratskom društvu, jer ako se glasila pokušavaju ušutkati prijetnjama, tu nestaje demokracija. Za novinare je najvažnije da ostanu nepristrani, da uvijek iznose činjenice jedne, druge i treće strane.

- Koliko sam ja pratio taj slučaj o kojemu je pisala vaša kolegica, Slobodna Dalmacija uvijek se trudila dati obje strane priče. Naravno da su aktivisti koji se zalažu uvijek samo za jednu stranu, neovisno o čemu se radi, vrlo pristrani i ne libe se vrijeđati neistomišljenike i prijetiti im. Nažalost, mnogi urednici na portalima to puštaju samo radi povećanja broja klikova. Nije ovo odlika samo hrvatskog društva, ovo je vidljivo u svim tranzicijskim državama koje nemaju višedesetljetnu tradiciju demokratskog izražavanja.

- U ovom slučaju bi i HND i udruge za zaštitu ljudskih prava, pa i druge redakcije, trebali osuditi napad na novinarku. Jer takav napad uvijek treba osuditi budući da je to napad na novinarsku vrijednost – rekao nam je dr. sc. Đorđe Obradović, nekadašnji novinar, a danas glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa "Medianali" i voditelj Medijskog istraživačkog centra Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.