Crkva krenula u ofenzivu na HDZ-ove zastupnike, svim silama pokušava zaustaviti Istanbulsku konvenciju: 'Jutros me na cesti zaustavila časna, ženu zvao župnik, sina mi savjetovao vjeroučitelj...'

Zbog Istanbulske konvencije zastupnici HDZ-a zadnjih se dana nalaze pod velikim pritiskom Katoličke crkve. I to ne samo crkvenih vjerodostojnika s Kaptola, nego ih zovu i župnici, zaustavljaju časne sestre, a poruke šalju i vjeroučitelji njihove djece u školi.

Hrvatski biskupi i jučer su pozvali Sabor, a osobito zastupnike koji dijele katolički svjetonazor, da ne ratificiraju konvenciju.

- Doista nisam očekivao ovoliki pritisak. Jutros me na cesti zaustavila časna sestra i apelirala da glasam protiv konvencije. Suprugu je nazvao župnik, a sin mi dolazi iz škole i kaže kako je vjeroučitelj rekao da prenese ocu da mora mudro promisliti i odlučiti kako će glasovati – požalio nam se jučer HDZ-ov zastupnik koji namjerava podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije. Još nekolicina njih, pogotovo oni koji dolaze iz manjih mjesta, u razgovoru potvrđuju isto. Dio zastupnika koji će biti protiv konvencije veli kako to ne doživljavaju kao pritisak, nego dužnost Crkve.

Neprihvatljive definicije

Hrvatska biskupska konferencija objavila je u srijedu na svojim internetskim stranicama četiri dokumenta u kojima objašnjavaju svoj stav o Istanbulskoj konvenciji. U zadnjeme dokumentu izražavaju zabrinutost zbog "pojavljivanja neprihvatljiih definicija" vezanih uz "rod" i "rodno nasilje".

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pak i dalje traži da svi zastupnici HDZ-a budu jedinstveni u potvrdi ratifikacije. Ni nakon sastanka hadezeovaca u Visokom kod Varaždina nema potvrde o tome da će se nekim zastupnicima tolerirati da glasaju po svojoj savjesti, a ne po stranačkoj stezi.

No, najmanje četvero zastupnika vrlo je odlučno u protivljenju i ni u jednom slučaju neće podržati ratifikaciju. Radi se o političkom tajniku HDZ-a Davoru Ivu Stieru, međunarodnom tajniku Miru Kovaču, zamjeniku predsjednika HDZ-a Milijanu Brkiću te psihijatru Ivanu Ćeliću.

Uz ove zastupnike koji su se javno očitovali, još je nekoliko zastupnika koji su protiv, a u vrhu HDZ-a očekuju da će do saborske rasprave promijeniti stav.

Među njima je Miroslav Tuđman, Stevo Culej, potom triljski gradonačelnik, teolog Ivan Šipić koji je u Sabor ušao kao zamjena šefa Šibensko-kninskog HDZ-a Nediljka Dujića, riječki kirurg Ivan Kirin koji je nekad bio član HSP-a Ante Starčević, nekadašnji ministar turizma Anton Kliman te Marija Jelkovec, saborska zamjenica ministra branitelja Tome Medveda.

Ranjive skupine

Kad je u pitanju Vlada - iako su neki ministri poput Gorana Marića na stranačkim tijelima govorili kako im je itekako važan stav Crkve - očekuje se da će svi ministri podržati konvenciju. Primjedbe na brzinu usvajanja deklaracije iznosio je i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, a i ministar obrane Damir Krstičević pitao je čemu tolika žurba u ratifikaciji. No, i Tolušić i Krstičević poduprijet će konvenciju, kao i ministar uprave Bračanin Lovro Kuščević, poznat po svom pozdravu „Hvaljen Isus i Marija“.

- HDZ i ja osobno sam za sprječavanje svakog nasilja prema svakome, a naročito prema ranjivim skupinama. Ja sam pročitao Istanbulsku konvenciju i upravo zato govorim onima koji drukčije misle, da se tu ne spominje rodna ideologija. Tu rodne ideologije nema, jer da ima, HDZ ne bi bio za to – kaže Kuščević.

Među oporbenim strankama konvenciju će podržati najjača oporbena stranka SDP, Glas Ane Mrak-Taritaš i Beljakov HSS, dok će u Mostu i Živom zidu dio zastupnika biti 'za', a dio 'protiv'. Poznato je da predsjednik Mosta Božo Petrov i politički tajnik Nikola Grmoja neće podržati dokument, dok liječnica Ines Strenja Linić hoće.

U Živom zidu 'za' su Ivan Vilibor Sinčić i Goran Aleksić, a protiv Ivan Pernar i Branimir Bunjac. Nezavisni za Hrvatsku Brune Esih glasat će protiv.

Hoće li Stier otići s funkcije političkog tajnika?

U političkim kuloarima pojavila se informacija kako će predsjednik Andrej Plenković tražiti od Davora Ive Stiera da podnese ostavku na dužnost političkog tajnika. Izvor Novog lista kazao je kako je 'zadaća političkog tajnika i tumačenje politike HDZ-a u javnosti. No, Stier to ne želi raditi jer se ne slaže s politikom HDZ-a. Logično bi onda bilo da podnese ostavku'.



Ljudi bliski Stieru ističu da ga nakon slanja pisma nitko nije kontaktirao iz vrha stranke. On sam odgovorio je samo da se iz Argentine u Hrvatsku vraća u četvrtak.