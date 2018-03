Bauk oštro osudio izjave hrvatske predsjednice u Argentini: Da je to rekla Merkel, u Njemačkoj bi raspravljali hoće li je smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu

Šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u srijedu je oštro osudio izjave hrvatske predsjednice kako su "nakon 2. svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine", podsjećajući kako su tamo "svjedočenje prostora slobode i domoljublja imali i Ante Pavelić, Dinko Šakić, Ivo Rojnica, Branko Benzon i brojni drugi članovi ustaške emigracije".



"Nakon Drugog svjetskog rata mnogi Nijemci su upravo u Argentini tražili i našli prostor slobode u kojemu su mogli svjedočiti svoje domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom njemačkog naroda i domovine. U toj reprezentaciji bili su između ostalog i Adolf Eichmann, Josef Mengele...



Da je to izjavila Angela Merkel u Buenos Airesu prilikom neke od svojih posjeta u Njemačkoj bi vjerojatno vladala rasprava o tome hoće li je nakon povratka u Njemačku smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu", rekao je Bauk nakon stanke u Saboru.



Pojasnio je međutim kako ne generalizira da su svi oni Hrvati koji su prije i nakon Drugog svjetskog rata otišli u Argentinu pripadnici ustaškog pokreta i njihovi dužnosnici, no i dodao da "u kontekstu u kojem je rečeno i posebno nakon nekih izjava poslije toga, predsjednica Republike mora dobro objasniti ovu svoju izjavu".



"Na prijemu na kojem je bila predsjednica Republike rečeno je i sljedeće: 'Imajući u vidu suverenističku politiku potrebno je promijeniti izvorišne osnove Ustava RH jer nije istina da su temelji suvremene Hrvatske države odluke ZVNOH-a, Ustav Narodne RH i Ustavi Socijalističke RH.



Umjesto da se Ustavom osigura neutralnost države prema sukobima iz prošlosti i da se zauvijek prevladaju stare podjele, ovom je preambulom jugoslavensko političko ideološko tumačenje novije hrvatske povijesti legalizirano te je postalo službenim stajalištem RH kojim su svi neistomišljenici diskriminiraju i na stručnom i na političkom planu'", navodio je Bauk.



Predsjednica Republike, ističe, ima jedan običaj kada ide u Pazin onda se hvali nonom partizanom, kada ide u Argentinu onda su oni koji su pobjegli '45. i kasnije borci za slobodu i domoljublje, kada ode u Lisinski na Srpsko narodno vijeće onda je ona njihova predsjednica, kada ode u Vukovar onda Srbija i Hrvatska nisu prijateljske države.



"Ta vrsta političkog djelovanja ostavlja itekakvu mrlju na vjerodostojnost predsjednice Republike i bilo bi bolje da izabere svoj politički stav i da se njega drži i u Pazinu i u Vukovaru i u Lisinskom i u Buenos Airesu. U suprotnom, mi ćemo svaki put kad ona negdje ode morati pogađati što će reći, pa onda možda bolje da ne odlazi nigdje" poručio je.



Istaknuo je kako je "ZAVNOH bio i bit će temelj suvremene hrvatske države, a neutralnost prema sukobima iz prošlosti značilo bi izjednačavanje fašizma i antifašizma, a dok nam živo srce bije to se ovdje dogoditi neće".