- Nastavljamo s procesom ratifikacije Istanbulske konvencije - kazao je šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković nakon višesatne sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, na kojem je upravo to bila jedna od glavnih tema. Dodao je kako će se pojačati komunikacija prema javnosti o stvarnom sadržaju Konvencije te da će se o tome razgovarati i s HDZ-ovim partnerima u parlamentarnoj većini, kao i u drugim parlamentarnim strankama kako bi, kazao je, pokušali okupiti što veći broj zastupnika da stanu iza ove Konvencije, piše Jutarnji list.



- Zadovoljan sam sastankom i čini mi se da je velika većina sudionika također zadovoljna. Koncentriramo se na meritum i radimo ono što smatramo da je dobro za hrvatsko društvo, zaštitu žena u društvu, sprečavanje nasilja u obitelji - rekao je Plenković.



No, ovaj put, za razliku od ranije, nije dobio jednoglasnu potporu. Štoviše, u raspravi u kojoj je, kako je i sam premijer kazao, sudjelovalo 40-ak članova, dio njih oštro se usprotivio ratifikaciji.



Među njima bili su zamjenik predsjednika Milijan Brkić, potpredsjednica stranke Ivana Maletić, međunarodni tajnik Miro Kovač, karlovački HDZ-ovac Damir Jelić, a tijekom dana stiglo je i pismo Davora Ive Stiera u kojem je, među ostalim, naveo kako bi “bilo neodgovorno i štetno, i za HDZ i za razvoj hrvatske demokracije, tražiti od zastupnika HDZ-a da podrže uvrštavanje Istanbulske konvencije u dnevni red Hrvatskog sabora, te da glasuju za njenu ratifikaciju”.



- Ovo je prvi put da se o nekom pitanju ovako raspravljalo na sjednici najviših tijela otkako je Plenković predsjednik stranke - doznaje Jutarnji list od više sudionika sastanka, ističući kako je “rasprava bila konstruktivna” te da nije bilo svađe.



- Među prvima je govorio Brkić, koji je ponovio svoj stav - da ne može podržati konvenciju. Kazao je da je HDZ demokršćanska stranka te kako HDZ mora njegovati tradicionalne vrijednosti. Naglasio je da nitko nije protiv kvalitetne zaštite od nasilja te da neke mjere treba i pooštriti kako bi se zaštitile žrtve nasilja, a posebno žene. Govorio je i o povijesnoj ulozi Katoličke crkve - ispričao je jedan član Predsjedništva. Dodao je kako je pri svom stavu ostala i Ivana Maletić, kojoj je sporna definicija roda.



- Ratifikaciju bi trebalo odgoditi i produžiti raspravu o njoj. O svjetonazorskim pitanjima treba se glasovati prema savjesti - kazao je, doznaje Jutarnji list, Miro Kovač, koji smatra da se o Konvenciji trebalo raspravljati mnogo ranije. Njegov stav o tome, kako smo saznali, dijeli veći dio sudionika sastanka. Najoštriji, kad je to u pitanju, bio je, navodno, ministar Tomislav Tolušić, koji je kazao da se nisu ni trebali dovesti u ovakvu situaciju.



- O tome se trebalo raspravljati prije, na ranijim sjednicama Predsjedništva, a ne da se dovodimo u situaciju da se sada prebrojavamo tko je za što. Trebalo je otvoriti dijalog i u stranci, ali i s Crkvom - kazao je Tolušić koji je, navodno, rekao i kako on nema problem što se tiče rodne ideologije. Ranije otvaranje rasprave o Konvenciji spominjali su i Tomislav Čuljak, Oleg Butković, Anton Kliman te ministar Goran Marić, koji je kazao kako je trebalo više razgovarati i s HBK.



Neki od sudionika sastanka ispričali su za Jutarnji list kako je Plenković u jednom trenutku tijekom rasprave kazao: “Što ste mislili, da će se ovom Konvencijom srušiti Vlada? Ako će netko srušiti Vladu, to ću biti ja, ali onda pola vas neće biti ovdje”.



Iako na sjednici nije došlo do teških riječi i sukoba, HDZ-ovci kažu kako je ovo prvi put da se više istaknutih članova usprotivilo Plenkoviću. Sam šef HDZ-a nakon sjednice je kazao da su razlike u mišljenju normalna procedura i da su svi koji se protive ratifikaciji i dalje članovi stranke.



- Nema dramatičnih turbulencija, ali se oko osjetljivih pitanja možda razlikujemo u pristupu. Ja iz svih rasprava nisam čuo nijedan koncept ove Konvencije koji bi im mogao biti sporan - rekao je Plenković. Kazao je da nije bilo potrebe za glasanjem, jer se održala cjelovita rasprava sa zaključcima koje su svi prihvatili.



Kako bi sjednica mogla biti burna dalo se naslutiti ujutro na užem sastanku vodstva stranke kada je Plenković zatražio jedinstven stav oko ratifikacije, čemu se prvi usprotivio Brkić, kazavši da “nema namjeru podržati Istanbulsku konvenciju”. Još tada je Plenkoviću kazao da se o toj temi prethodno trebalo raspraviti unutar stranke.



- Doveli ste nas pred gotov čin. Ne možemo dozvoliti da kao demokršćanska stranka idemo protiv svojih načela i protiv Katoličke crkve - navodno je kazao Brkić šefu stranke, na što mu je on uzvratio kako je to “civilizacijsko pitanje”. Na tom su sastanku još bili i Tomislav Čuljak, Gordan Jandroković, Davor Božinović, Dražen Bošnjaković, Oleg Butković, Karlo Ressler, Vladimir Šeks, Tena Mišetić...



Iako između prva dva čovjeka HDZ-a već dugo traju nesuglasice, ovo je prvi put da se Brkić tako otvoreno suprotstavio Plenkoviću. Iako se usprotivilo još nekoliko istaknutih članova HDZ-a, najviše je pozornosti privuklo pismo Davora Stiera u kojem je, među ostalim, oštro prozvao Plenkovića.



- HDZ je široka stranka koja je nastala kao pokret, i koja danas uključuje članove koji imaju različite pristupe prema Istanbulskoj konvenciji, te općenito prema poštivanju naravnog poretka. Nametnuti samo jedan pristup te tražiti stranačku stegu u prihvaćanju Istanbulske konvencije značilo bi istisnuti ili marginalizirati kršćansko-demokratski prostor u HDZ-u - napisao je, uz ostalo, politički tajnik.



U podužem pismu istaknuo je rodnu ideologiju, te naveo kako je argumente protiv ratifikacije Istanbulske konvencije iznijela i Katolička crkva te da su se protiv ratifikacije izjasnili mnogi stručnjaci, sveučilišni profesori, članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.



- Dakle, među ljudima koji su se izjasnili protiv Istanbulske konvencije ima vrhunskih intelektualaca, kao što ih, doduše, ima i među onima koji su za njenu ratifikaciju. Utoliko su doista uvredljivi i potpuno deplasirani pokušaji da se imputira protivnicima Istanbulske konvencije kako su protiv nje jer je nisu pročitali ili nisu dovoljno pametni te je nisu razumjeli. Odraz totalitarnog mentaliteta također su napadi na protivnike ratifikacije Istanbulske konvencije kao ljude koji su za nasilje, protiv žena, retrogradni, itd - istaknuo je Davor Ivo Stier kojeg je, inače, saborski zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović pozvao da se vrati s puta iz Argentine, gdje je u delegaciji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kako bi branio demokršćanske vrijednosti na sjednici Predsjedništva HDZ-a, jer je Plenković najavio da će podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije.



Plenković je u ponedjeljak navečer, komentirajući Stierovo pismo, kazao: “Ja sam to naslutio prije nekoliko dana u jednom intervjuu; što se tiče tona i formulacija, nije najsretnije pogođeno, ali mi i dalje ostajemo prijatelji - rekao je Plenković, prenosi Jutarnji list.

Božinović: HDZ će u raspravi o Istanbulskoj konvenciji dokazati svoju demokratičnost Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak kako je siguran da će HDZ u raspravi o Istanbulskoj konvenciji dokazati svoju demokratičnost i usmjerenost na ono što je važno za hrvatsko društvo. "Siguran sam da će HDZ u ovoj raspravi dokazati svoju ne samo demokratičnost nego i svoju usmjerenost na ono što je važno za hrvatsko društvo, ako hoćete i za hrvatsku policiju, da stvorimo i na međunarodnoj razini jedan okvir koji će smanjiti broj nasilja koja su usmjerena prema osobama slabijeg spola i ranjivim skupinama", kazao je Božinović u utorak u Otoku na vinkovačkom području komentirajući podijeljenost unutar HDZ-a oko ratifikacije toga dokumenta. Zamoljen da iznese vlastiti stav prema Istanbulskoj konvenciji i predviđanja kako će rasprava o ratifikaciji konvencije djelovati na HDZ, Božinović je poručio kako je HDZ demokratska stranka koja raspravlja o svim važnim političkim pitanjima uključujući i pitanje ratifikacije Istanbulske konvencije. "Mi smo jučer imali raspravu koja je trajala tri i pol sata gdje se razgovaralo o meritumu stvari i važno je o svim pitanjima, uključujući i Istanbulsku konvenciju razgovarati o meritumu, a meritum Istanbulske konvencije je zaštita žena od nasilja i zaštita od nasilja u obitelji", kazao je Božinović, dodavši kako je Hrvatska kao članica EU po tom pitanjima vrlo jasna. Ministar unutarnjih poslova u Otoku je bio nazočan preseljenju Policijske postaje Otok u objekt HEP-a u otočkoj Gospodarskoj zoni. Hina