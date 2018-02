Ramljak se oglasio po prvi put nakon predaje dužnosti u Agrokoru: 'Ako je moja žrtva bila potrebna da se ovo izvede do kraja...'

Ante Ramljak, bivši Vladin izvanredni povjerenik za Agrokor, prvi je puta progovorio za javnost nakon što je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u srijedu opozvan s dužnosti izvanrednog povjerenika u posrnulom koncernu.

- Kako se osjećam? Možda čak i olakšano od svega. Kad sam došao tu prije 11 mjeseci zatekao sam 6 kuna na računu, na današnji dan je novac na računu milijardu i šesto milijuna kuna. I Fabrisu i Ireni želim svu sreću, mislim da će to dobro napraviti, a ja ću dobro razmisliti što ću. Nemam planova ni ideja.

Što je bilo presudno kod mog odlaska, to morate pitati nekog drugog, kazao je Ramljak, piše N1.

- Nema apsolutno nikakve gorčine. To je velika transformacija, promjena u društvu, svi znate da to nije bilo lako izdržati ni političarima ni meni. Ako je moja žrtva potrebna na se ovo do kraja izvede, ja sam tu žrtvu prihvatio i stvarno želim da uspijemo.

Očekivao sam puno toga. Nisam imao nikakvih iluzija da će ovo proći jednostavno. Svi znate što Agrokor i Todorić predstavljaju u društvu, koliko je bio svegmoguć, znali smo da ćemo imati problema, kazao je.

Osvrnuo se i na istragu DORH-a protiv njega

- To pitajte DORH, ja sam tu i nemam nikakvih problema s tim. Ostat ću u Zagrebu, neću ići nigdje, svi znaju gdje sam, kazao je Ramljak te otkrio da nema namjetru više dolaziti u Agrokor

Prilikom dolaska u Agrokor, okupljenim se novinarima kratko obratio i Fabris Peruško, novi povjerenik koji bi trebao nastaviti s poslom.

- Danas će biti malo duži dan. U naredna dva tri dana odradit ćemo sastanke sa svim grupama vjerovnika. Početkom sljedećeg tjedna ću biti slobodan za vas i onda ćete dobiti malo više od mene, rekao je Peruško novinarima pred Agrokorom, piše N1.

Naglasio je i kako mu je postizanje nagodbe broj jedan među prioritetima.