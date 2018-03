Incident u čekaonici obiteljskog liječnika roditelje digao na noge: Vratite nam školske dispanzere, pedijatri najbolje prate zdravlje djece!

Nedavni slučaj iz jedne splitske čekaonice liječnika obiteljske medicine, kada je nestrpljivi pacijent od 40 godina opalio pljusku medicinskoj sestri i udarcem šakom bacio muškarca pred očima mnogobrojnih pacijenata, među kojima je bilo i male djece, ponovno je aktualizirao pitanje potrebe vraćanja školske medicine.



Poznato je da je prije petnaestak godina ukinut nekadašnji školski dispanzeri i da djeca svoj zdravstveni karton kod pedijatra mogu imati isključivo do sedme godine, te nakon toga brigu o njihovu zdravlju preuzimaju obiteljski liječnici.



Splićanin podivljao u ambulanti: pljusnuo medicinsku sestru, pacijenta udario šakom u glavu; 'Strašno je bilo gledati, bidna cura ima jedva 20 godina'



Nakon što je Splićanin ispljuskao medicinsku sestru, a pacijent u Osijeku napao njenu kolegicu, Komora zatražila podizanje razine sigurnosti u zdravstvenim ustanovama



Tko zna koliko su puta roditelji negodovali smatrajući kako pedijatri najbolje poznaju zdravlje njihove djece jer prate njihov razvoj od rođenja, a i školovali su se isključivo za djecu. S druge strane nije li čudno da dijete od nekih osam godina mora čekati red s odraslim osobama u prepunim čekaonicama...



Zakon se ne poštuje



– Ne možemo dopustiti da nam se djeca liječe u ordinacijama obiteljske medicine kada znamo da one ne udovoljavaju zakonom propisanim uvjetima. Nemaju posebne prostorije koje odvajaju zdravu djecu od bolesne, nemaju prostor za izolaciju, prostor za terapiju... Pedijatrijske ambulante u potpunosti su prilagođene potrebama djece, kako novorođenčadi, predškolaca, tako i školaraca, dok u niti jednoj ambulanti obiteljske medicine nema ničega prilagođenog potrebama djeteta – stav je udruge "Ruke ljubavi" koja godinama apelira na što brojnije pedijatrijske specijalizacije i vraćanje školske medicine.



Dr. Aida Mujkić, predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva, osobno smatra da bi bilo bolje kada bi školska medicina pružala cjelovitu zaštitu, kako je to bilo nekada.



– Opće je poznata činjenica da pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nema dovoljno, a posebice uzimajući u obzir stariju dob onih koji trenutno rade te će tijekom sljedećih godina velik broj otići u mirovinu. Ministarstvo zdravstva lani je raspisalo natječaj za preko 50 pedijatara za primarnu zdravstvenu zaštitu, za Split deset, a nadamo se da će tako biti i ove godine – kaže Mujkić.

Privremena pročelnica županijskog Odjela za zdravstvo Diana Luetić predlaže da se pri službama za školsku i sveučilišnu medicinu osnuju otvoreni i višenamjenski centri za mlade – studentske ambulante jer je služba školske i adolescentne medicine idealno mjesto za otvoreni pristup i mogućnost multidisciplinarnog pristupa (uz školskog liječnika i VMS, defektolog, psiholog, nutricionista i ginekolog), osobito u današnje vrijeme porasta spolnog rizičnog ponašanja, prekomjerne uporabe alkohola i konzumacije psihoaktivnih tvari, te porasta kroničnih nezaraznih bolesti uvjetovanih nepravilnom prehranom, smanjenom tjelesnom aktivnošću i nezdravim stilovima života.



Nema liječnika



Dr. Ivana Pavić Šimetin, specijalistica školske medicine i zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kaže kako diljem Hrvatske nedostaje liječnika školske medicine.



– Ovakav model zdravstvene zaštite ima određene slabosti ali i prednosti. Slabosti su svakako u necjelovitom pristupu djetetu, kako kao liječnika obiteljske medicine tako i školskog liječnika. Prednost je u lakšem pristupu cijelim generacijama učenika, jer se aktivnosti provode u školama ili vezano uz škole. Kako u osnovnu školu idu sva djeca, a većina ide i u srednju školu, ovakvom organizacijom moguće je obuhvatiti sistematskim pregledima, cijepljenjem i drugim aktivnostima i onu djecu koju inače roditelji samoinicijativno ne bi doveli liječniku, uslijed različitih životnih okolnosti. Kroz tu preventivu provodi se program ranog otkrivanja raka, program "Zubna putovnica" i brojni drugi – kaže ova sugovornica.



Smatra kako bi određene promjene u školskoj medicini svakako bile dobrodošle, posebno mogućnost cjelovite skrbi za učenike i studente koji se školuju odvojeni od obitelji (učenici u đačkim domovima, studenti u studentskim kampusima).



– Također je pitanje je li opravdano za roditelje i učenike, kao i za liječnike preusmjeravanje učenika liječniku obiteljske medicine radi liječenja za koje liječnik školske medicine utvrdi potrebu u okviru preventivnih aktivnosti. Ili bi, ipak, svima bilo jednostavnije da liječenje provede liječnik školske medicine koji je utvrdio potrebu za liječenjem. U zemljama koje se suočavaju s problemom nedovoljnog broja liječnika, specijalnosti koje skrbe za djecu često su prve na udaru, pa su to specijalnosti za koje cijelo društvo treba posebno brinuti i u koje treba ulagati, kako na nacionalnoj razini tako i na razini regionalne i lokalne samouprave – smatra Pavić Šimetin.

Nedostatak timova



Županiji splitsko-dalmatinskoj nedostaje pedijatrijskih timova, a problem se rješava tako da se produžava rad pedijatrima iznad 65 godina ako se za to iskaže interes, ili specijalistima obiteljske medicine.



Godine 2013. odobreno je šest specijalizacija iz pedijatrije za potrebe Doma zdravlja Split, pa završetak specijalističkog usavršavanja možemo očekivati tijekom ove godine. Također, u veljači ove godine na specijalizaciju iz pedijatrije ide još 10 doktora medicine – kazali su iz županijskog Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.