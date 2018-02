Skandal na Ovčari: šef policijskog tima smijenjen jer je 'pretjerao' s istragom ratnih zločina

Glavni državni odvjetnik RH Dinko Cvitan uspio je u svom naumu jer policijski inspektor Nikola Kajkić iz PU vukovarsko-srijemske, nakon gotovo godinu dana rada na predmetu, više nije na čelu policijskog tima koji vodi istragu ratnih zločina počinjenih na Ovčari 20. i 21. siječnja 1991. godine.

Kajkić je nakon izrazitog Cvitanova negodovanja na njegov rad, koje je Cvitan izrazio 31. siječnja 2018. godine u prostorima DORH-a, kada je održao radni sastanak s najodgovornijim ljudima iz Ravnateljstva policije i predstavnika SOA-e, nakon tjedan dana "sletio" s glavnog mjesta u ovom predmetu, ali je ostao još uvijek dio policijske radne skupine koja istražuje ovaj zločin, pa se ovdje može reći da je Kajkićev ostanak rezultat kompromisa tužiteljstva i policije.

Susret sa šefom SOA-e

Državno odvjetništvo je po zakonu subordinirajuće u svakom kaznenom predmetu, ali da se tužitelji izravno miješaju u to tko će što od policajaca tijekom policijske istrage raditi, i hoće li, nije baš uobičajena praksa.

Demanti iz MUP-a: Kajkić nije vodio policijski tim

Kako Kajkić kao policijski službenik ne može i ne smije govoriti o ovom predmetu, nakon prvog vala Cvitanova ignoriranja njega i njegova rada, obratio se kao čelnik Nacionalnog sindikata policije pismom premijeru Andreju Plenkoviću. Iz toga pisma doznajemo da je Kajkić preko ministra branitelja Tome Medveda zapravo i inicirao taj sastanak vrha policije s Cvitanom. Na njemu Kajkić nije bio jer je Cvitan to odbio.

Nacionalni sindikat policije, čiji je Kajkić predsjednik, producirao je i snimio film "Ovčara neispričana priča", koji je pogledalo 150 tisuća ljudi na projekcijama širom Hrvatske. I upravo taj film Cvitan je najviše zamjerio Kajkiću, barem je tako kazao Dario Žepina, Kajkićev zamjenik u tom Sindikatu uživo u jednoj emisiji. S druge strane, za taj film sam Stanko Vujanović, ratni zločinac koji je osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina na Ovčari, film je ocijenio 90 posto autentičnim.

Umjesto Kajkića, koji je uložio golem trud na predmetu Ovčara, pri čemu je ispitano oko tristo svjedoka samo sa srpske strane, sada je postavljen drugi čovjek iz Zagreba, a Kajkić je u ovoj priči ostao formalno sporedni lik, a stvarno jedini koji zna predmet u dušu.

Kajkić je policiji prijavio prijetnje smrću u čak četiri slučaja, i to od potencijalnih svjedoka sa srpske strane, otkad je preuzeo predmet Ovčara, a zbog toga se sastao i s čelnikom SOA-e Danielom Markićem, što mu je Cvitan navodno isto zamjerio, kao i Kajkićeve istupe protiv njegova rada u nekim prijašnjim predmetima gdje je Kajkić istupao kao čelnik Nacionalnog sindikata policije, a ne osobno.

U pismu, Kajkić Plenkovića izvještava da je njegov policijski tim kojem je bio na čelu otkrio četiri-pet mogućih grobnih mjesta gdje bi se mogli naći ostaci između 45 i 55 osoba ubijenih na Ovčari, te da ima pristanak najmanje tri svjedoka iz Srbije koji žele svjedočiti o ovom zločinu jer su i sami u njemu sudjelovali.

Odlasci u Srbiju

"Državni odvjetnik Cvitan je tražio od mojih nadređenih da me se makne s predmeta, da se predmet dodijeli nekim novim ljudima i da se odmah iskopaju sve grobnice (vjerojatno kako bi na tuđem trudu i muci skupio određene bodove), ne razmišljajući kao profesionalac, da će ukoliko se počne s kopanjem, svi počinitelji u tom trenutku napustiti RH, budući da će tada shvatiti da su otkriveni.

Obraćam vam se, gosp. Plenkoviću, kao premijeru, čovjeku, Hrvatu koji voli svoju domovinu, da se založite i spriječite ovu samovolju ljudi koji očito ne žele dobro istini, pronalasku nestalih i procesuiranju počinitelja (za to su imali punih 25-26 godina i ništa nisu učinili, zašto?), pa tako između ostaloga s ciljem opstruiranja sam Dinko Cvitan mene, Nikolu Kajkića, želi maknuti s predmeta samo zato što sam ja njega nekoliko puta, kao čelnik sindikata, prozvao za nerad (slučaj Laovac, slučaj Mrak-Taritaš, slučaj ubojstva curice u Zagrebu kada nisu nasilnika, unatoč prtijetnjama, pritvorili i sl.), što je istina.

Međutim, ovo ne može niti smije biti njegova prčija, ne može on svoj ego stavljati ispred državnih interesa, on na to nema pravo..."

U pismu premijeru Kajkić navodi da je razlog njegova micanja i u činjenici da je išao u Srbiju po dokaze.

"Pa Dinko Cvitan, umjesto da bude zahvalan što sam pribavio dokaze, pronašao svjedoke u Srbiji koji su mi otkrili pravu istinu i doveli do grobnih mjesta, meni se sveti na način da me želi maknuti iako se tome protivi cijeli vrh MUP-a, budući da su isti svjesni da će cijeli predmet biti teško privesti bez mojih kontakata sa svjedocima iz Srbije, koji, željeli mi to ili ne željeli priznati, u ovome imaju interes da se istina otkrije, što se u konačnici u vidu njihove želje pokazalo istinitim, s obzirom da su nam u ovom trenutku brojni sudionici zločina iz Vukovara i okolice priznali sudjelovanje u ovom zločinu.

Nitko nije osuđen

U ovom trenutku obraćam se prvo vama, i molim da mi odgovorite imate li interes ovaj skandal DORH-a riješiti na razuman i profesionalan način. Ukoliko smatrate da vam pišem uzaludno, razumjet ću vašu poziciju, prije svega koalicijsku, te ću pomoć pokušati pronaći na drugoj strani, sve samo u cilju utvrđivanja istine i samo istine, pronalaska počinitelja i grobnica."

Na ovo Kajkićevo pismo premijer nikada nije odgovorio, a Kajkić je ubrzo maknut sa slučaja. Tom potezu se ne može načuditi Tomislav Josić, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, predsjednik Savjeta za branitelje Vukovara i savjetnik ministra branitelja Tome Medveda:

– Valjda DORH RH, koji ništa nije učinio u 25 godina u predmetu Ovčara, želi da počinitelji ili umru ili se odsele pa zato drže predmete u ladici sve ovo vrijema, a problem je nastao kada se Nikola Kajkić, koji je bio i maloljetni hrvatski branitelj i koji ovu problematiku zna u malom prstu, ozbiljno uhvatio posla. Jer nemoguće je da je za zločine na Ovčari, u kojima je ubijeno 200 ljudi, osuđeno samo osam osoba, i to u Srbiji, a u nas nitko.

A mi još uvijek ne znamo za sudbine barem još stotinjak naših ljudi, uključujući šezdeset ljudi odvedenih u autobusu iz vukovarske bolnice. A kad bolje pogledam, ova smjena Kajkića mi i nije iznenađenje, nego nastavak kontinuiteta površnog, zapravo nikakvog rada DORH-a na pitanjima ratnih zločina u Hrvatskoj.

Prvi izvidi nakon 25 godina Kako je uopće došlo do predmeta Ovčara koji sada istražuje policija? Nakon prikazivanja filma "Ovčara neispričana priča", Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata je 20. studenoga 2016. godine DORH-u podnijela i kaznenu prijavu protiv počinitelja (što poznatih, a što nepoznatih), a temeljem koje prijave je ŽDO u Osijeku, nakon 25 godina, prvi put oformio spis – predmet Ovčara – Vukovar, te je stoga dana 24. veljače 2017. godine donijelo odluku o provođenju izvida na okolnosti predmetne prijave. Nakon toga je PU vukovarsko-srijemska dostavila nalog da se na temelju iste prijave pokuša utvrditi odgovornost osoba u prijavi, poznatih kao i nepoznatih počinitelja. Predmetna odluka ŽDO-a Osijek je dodijeljena Nikoli Kajkiću u rad, a on sada više nije na čelu tog slučaja.

Je li ovo opstruiranje istrage? Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kaže da pokušava shvatiti što se u predmetu Ovčara dogodilo. – Za taj Kajkićev odlazak s čela policijskog tima zna mali broj ljudi, ali me jako zanima koje su sve tu strukture umiješane, koji redatelji i scenaristi. Žrtva Vukovara, dakle i Ovčare, iznad je svih institucija i bilo koga, a u istraživanju tog zločina nema rezultata. Ako mi Vukovarci uistinu utvrdimo da se i u ovom slučaju, kao i do sada, radi o opstruiranju istrage, vjerujte mi, bit će problema."

Na Ovčari je bilo 70 zločinaca Samo na Ovčari ubijeno je oko 270 osoba, do sada je pronađeno, u jednoj grobnici na području današnjeg spomenika na Ovčari, 200 tijela, a još se traga za najmanje 70 tijela. U beogradskom procesu pravomoćno je osuđeno osam osoba, od čega petero za batinjanje, a samo tri osobe za masovno strijeljanje zarobljenika, a u izvršenju ovog zločina sudjelovalo je najmanje 70 ljudi. Nitko za zapovjednu odgovornost ovog zločina nikada nije odgovarao iako se zna tko je nalogodavac.