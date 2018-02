Je li Ivica Mudrinić novi povjerenik za Agrokor? Plenković ne želi potvrditi spekulacije: Vodimo vrlo diskretne razgovore, a nekoliko ljudi je prihvatilo posao...

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbio je u petak potvrditi ili opovrgnuti da je Ivica Mudrinić izabran za novog izvanrednog povjerenika u Agrokoru, kazavši da se o tome diskretno vode razgovori s nekoliko ljudi.



"Puno sam toga pročitao o ovom cijelom procesu. Ima više ljudi koji bi htjeli to biti nego što ovi komentari i komentatori prilično politikantski neupućeno govore o tome da se s velikim brojem ljudi razgovaralo, a da je veći broj odbio. To nije točno vodimo razgovore vrlo diskretno, ima nekoliko imena, nekoliko ljudi koji su prihvatili", rekao je Plenković novinarima po dolasku na neformalni sumit 27 zemalja članica EU-a.



Plenković je također komentirao najavu oporbe da će tražiti opoziv potpredsjednice vlade Martine Dalić.



"Što se tiče oporbene inicijative, to je još jedna takva, čini mi se peta po redu. Utakmica traje, a oni neka vide u kojem smjeru hoće imati odogovornost u ovako važnom političkom procesu", rekao je Plenković.



Na upit o prosvjedu radnika sisačke rafinerije na Markovu trgu zbog Ine, Plenković je rekao da je ministar zaštite okoliša i energetike pozvao sindikate koji djeluju u Ini na sastanak 28. veljače i da će im tada objasniti stajališta vlade o rafineriji Sisak.



Rekao je da je sada u tijeku analiza ponuda za savjetnike za otkup Ine, da će to pitanje uskoro doći na vladu i da će onda biti donesena odluka.