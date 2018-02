Pogledajte kakva uvredljiva pisma prima naš ugledni povjesničar: To dovoljno govori o tome gdje je Hrvatska danas...

Poznatom povjesničaru Tvrtku Jakovini svako malo dolaze prijeteće i vulgarne poruke, pa je i danas tako danas dobio jedno takvo pismo, a na kraju poduže 'propovjedi' o partizanima, Titu..., samo je napisano "Smeće". U jednoj razglednici nepoznati pošiljatelj oslovio ga je s "Đubre".



Ne zna se je li pisac sebe potpisao kao "Smeće", ili je pak tu uvredu uputio uvaženom povjesničaru.



- Evo moga odgovora na pitanje: "Gdje je Hrvatska?" Piše mi Smeće - komentirao je pismo povjesničar Jakovina.



Evo, kako su Tvrtkovi prijatelji komentirali pismo na njegovom facebooku:- "Poštovani Tvrtko, ja bih ovo shvatio kao kompliment! Zamislite da Vas smeće hvali? Od koga je, dobro je! Samo naprijed!"- "Ovaj rukopis s miješanjem velikih i malih slova bi i bez sadržaja upućivao na potrebu za daljnjom dijagnostikom"- "Hahaha! Tako Šešelj izgovara...Vivovitica, Kavlovac, Kavlobag, Zadav, bve...pa Smeće možda misli da je to izvorno"- "Forenzički po rukopisu možemo i zaključiti da je pošiljatelj negdje 1937. - 1939. godište, ono koje je učilo ruski u školi. Ovakvih rukopisa ima samo još u bakinim receptima. Jedino što mi se u obrazac ne uklapa to što poruka nije na trgovačkom papiru. Koje je boje kuverta?"No, Tvrtka je ipak razveselilo jedno drugo pismo, i to srednjoškolca koji je oduševljen njegovim predavanjima.