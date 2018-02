Oporba 'ispalila' na Plenkovića i ministricu Dalić: 'Oboje moraju dati ostavke, ova vlast omogućila je bujanje korupcije, nepotizma i klijentelizma!

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ocijenio je na konferenciji za novinare u Zadru da, nakon povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, treba otići i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić, a premijeru je poručio kako je vrijeme da donese odluke i predloži novog povjerenika kako bi se izbjegle nove štete.



"Mislim da je potpuno jasno da je pozicija bivšeg povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka postala neodrživa nakon skandala s plaćama savjetnika. On je šegrt Martine Dalić, a ona nije izbor HDZ-a, nego Andreja Plenkovića. Premijer Plenković je šutnjom samo izazvao paralizu. Odluka se trebala donijeti prije 15 do 20 dana o tome što će se raditi u Agrokoru i tko će zamijeniti gospodina Ramljaka", rekao je Petrov.



Predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Petrov je pozvao da, kako je rekao, "napokon izađe iz svoje utvrde i više ne izaziva nestabilnost te donese odluku i da ime novog povjerenika kako ne bismo trpjeli dalje štetu".



"Martina Dalić i Ante Ramljak su tandem koji je izabrao Andrej Plenković. Po meni, trebaju odstupiti i ona i on. Ovo što se događa posljednjih dana usporedio bih sa serijom 'Život na sjeveru'. Sjetite se samo tih fantastičnih likova", dometnuo je predsjednik Mosta.



Poručio je kako je vrijeme da se počnu donositi odluke.



"Martina Dalić je osoba od osobnog povjerenja Andreja Plenkovića, i on je to tako jasno i prikazao. Hrvatska se zadnjih 15 do 20 dana vodi po principu autopilota", ustvrdio je Petrov odgovarajući na novinarsko pitanje o statusu potpredsjednice Vlade Martine Dalić.



Ne očekuje da će se procesi u Agrokoru usporiti ili loše odraditi.



"Ne očekujem da će procesi u Agrokoru biti usporeni ili loše odrađeni bez obzira na to tko će ih voditi jer zna se tko upravlja tim procesima. Tu glavnu riječ imaju povjerenici", zaključio je Petrov.



Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić pozvao je Plenkovićevu Vladu da zbog širenja političke korupcije i nestabilnosti u zemlji podnese neopozivu ostavku. a ustvrdio je pritom kako je aktualna vlast omogućila bujanje korupcije, nepotizma i klijentelizma.



"Ova Vlada i saborska većina temelje se na političkoj korupciji koja je počela preslagivanjem HDZ-a i HNS-a i prebjegom Tomislava Sauche. Ta korupcija i sukob interesa su se nakon toga samo širili, pa je ugašeno Povjerenstvo za Agrokor, a nakon toga se proširilo i na Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa", kazao je Sinčić.



Prozvao je potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić, koju smatra izravno odgovornom za stanje u Agrokoru, da je od početka davala različite odgovore o tome tko je pisao lex Agrokor .



Na kraju je banalno ustvrdila da je ona pisala taj zakon. To nije iskren odgovor, mi u taj odgovor ne vjerujemo, ona skriva prave autore toga zakona", rekao je.

Plenkovića je pozvao da dođe u Sabor i objasni situaciju, a ako dođe do pokretanje inicijative za pokretanjem opoziva Vlade Živi zid će ju podržati ili sam pokrenuti takvu inicijativu.



Na novinarski upit kakav scenarij sada očekuje Sinčić je odgovorio kako će se vjerojatno imenovati novi povjerenik za Agrokor i produžiti vrijeme rada privremene uprave do srpnja, a nakon toga može se očekivati "crni scenarij", odnosno stečaj Agrokora.



Smatra da je u sadašnjoj situaciji jedno moguće imenovati novog stručnog i sposobnog povjerenika, koji nije u sukobu interesa niti je povezan s Martinom Dalić ili Borislavom Škegrom, i uzdati se u njegovo znanje.