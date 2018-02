Zadranka šokirana incidentom u autobusu: Vozač mi je rekao da se maknem da on može prditi, a suvozač mi se hvalio svojom veličinom!

Iako smo već navikli na incidente s vozačima u gradskim autobusima, najnoviji incident stiže iz međugradskog prometa.



Naime, jednu Zadranku toliko je naljutilo neprimjereno i vulgarno ponašanje vozača Autotransa da je zbog svega osjetila potrebu upozoriti ljude preko medija i društvenih mreža.



Priču Stanke Vitlov prenosimo u cijelosti:



- Dana 17. veljače u 10 i 30 sati trebala sam putovati iz Zagreba u Zadar busom Autotransa, registracijskih oznaka RI 783-TV. Dan prije sam na kolodvoru rezervirala sjedalo (6 kn ) i dobila broj 3. Oko 10,15 sati ušla sam u bus, potražila sjedalo broj 3, odmah iza suvozača, i stavila torbicu i jaknu na to sjedalo, odmah iza suvozača.



Istog trenutka me vozač grubim tonom upozorio da se maknem od tamo i da odem iza u kabinu. Nisam imala ništa protiv, mjesta je bilo, ali sam upitala zašto. Odgovor vozača ulazi u anale Autotrans pristojnosti: 'Zato jer ja mogu prdnuti, pa to vama može smrditi, a možete prisluškivati moje privatne razgovore'.



Zapanjena, pokupila sam stvari, maknula se tri reda niže a dok sam ustajala u mom neposrednom prisustvu vozač je rekao suvozaču: 'to su one babe koje nisu dobile jednu stvar, pa se sad iživljavaju. Ali, ja sam sad iznerviran, ne mogu i neću voziti, vozit ću vam osmice po cesti i sad izvlačim karticu. Ni ja, niti moj suvozač vas neće voziti'. Na to je stvarno izvukao karticu iz volana i napustio bus. Dok sam razmišljala hoće li me možda i na silu izbaciti (mladi momak, a ja imam 65 godina) te da li da zovem policiju, on se vratio i krenuo.



Suvozač je pri sakupljanju karata dao i neke reklamne letke, a na moje pitanje ima li na njima kontakt telefon firme odgovorio da ima tu njegova veličina cipela i još jedne druge stvari.



Nemajući povjerenja u ovu i ovakvu firmu za suvisao odgovor i traženu ispriku i sankcije, ovo upućujem na sve medije i Ministarstvo prometa i tražim da se ovakvog prijevoznika i osoblje makne s ceste – stoji u obraćanju putnice Stanke Vitlov.



Iako nije očekivala da će ju itko ozbiljno shvatiti uprava Autotransa joj se ipak javila. Na upit Novog lista, iz uprave ovog prijevoznika poručili su da su u kontaktu sa Stankom Vitlov i da će učiniti sve da joj se ispričaju, da joj nadoknade štetu, te da vozače sankcioniraju.



– Istražit ćemo cijeli slučaj, još ćemo sutra detaljnije porazgovarati s ovom gospođom, kazali su jučer u upravi Autotransa i dodali da u njihovoj tvrtki radi 1.200 zaposlenika te da je ponekad teško kontrolirati svačiji pojedinačni vokabular i ponašanje, ali da im u tome, nažalost, ali i na sreću, mogu pomoći putnici.



– Izuzetno nam je neugodno da se ovo dogodilo, svima je jasno da nam ovakvo nešto nikad ne bi moglo biti u interesu; ovakav način komunikacije i ponašanja naših djelatnika je i više nego neprihvatljiv. Budući da nam je gospođa priložila dokumentaciju, znamo identitet obojice vozača i oni će biti sankcionirani, i to sasvim sigurno adekvatno. Zbog nas i naše tvrtke, ali prvenstveno zbog naših putnika kojima uvijek izlazimo u susret i razmatramo sve njihove reklamacije, poručuju iz Autotransa.