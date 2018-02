Hrvatska je prva u EU-u po broju radnika u nestalnim poslovima, u Njemačkoj jedva da i postoje

Hrvatska je uvjerljivo zasjela na vrh ljestivce po zaposlenosti u nesigurnim poslovima. Poslove koji traju do tri mjeseca obavlja više od 8 posto radnika, što je dvostruko više od Francuske koja je na drugom mjestu.



Imamo najviše radnika u nestalnim poslovima i to onima koji traju do 3 mjeseca. Takvo zapošljavanje u Hrvatskoj iznosi 8,4 posto, piše Dnevnik.hr.



Iza Hrvatske u nesigurnim poslovima koji traju 3 mjeseca slijedi Francuska s gotovo upola manjim postotkom - 4,8 posto.



Ovakvi kratki ugovori rijetki su u Njemačkoj gdje ih je 0,5 posto, a najmanje ih je u Rumunjskoj, samo 0,2 posto.



Kada se gledaju svi ugovori sklopljeni na određeno, sindikati upozoravaju da je stanje u Hrvatskoj još i gore.



"Blizu četvrtine zaposlenih radi na određeno vrijeme ili u tom drugom nestalnom obliku rada", govori Krešimir Sever iz Nezavisni hrvatski sindikati.



To znači i manja prava, nema božićnica, regresa, poslodavci ne moraju plaćati prijevoz, a radnici ne idu na bolovanje, rade blagdanima, nedjeljom, sve u nadi kako će na kraju doći do ugovora na neodređeno, piše Dnevnik.hr.