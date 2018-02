Todorića provjeravali, nalaza nigdje: Gazdu poreznici istraživali još 2012., ali bez posljedica

Unatoč raširenu mišljenju da je Ivica Todorić za vrijeme poslovnog uspona uživao status nedodirljivog kod Porezne uprave, sam je vlasnik 'Agrokora' u prekjučerašnjem videouratku posvjedočio da ga je prije šest godina Porezna uprava pozvala da podastre detaljne podatke o svojoj imovini i izvorima iz kojih ju je stekao.

- Ja sam izvješće koje je Porezna uprava tražila ispunio i dostavio u njezinu ispostavu u Zagrebu, nakon toga me više nikada nisu zvali po tom pitanju - otkrio je Todorić iz svog egzila u Londonu, dometnuvši da je poziv Porezne uprave došao za vrijeme kada je ministar financija bio Slavko Linić.

Ovim podacima je sada već skoro bivši vlasnik 'Agrokora' htio skrenuti pozornost na činjenicu kako je država istraživala njegovo bogatstvo te da ima sve potrebne podatke, poentirajući kako su konstrukcije o tome da je izvlačio novac iz 'Agrokora' za vlastiti luksuz služile za, kako kaže, otimanje koncerna i njegovo uništenje.

Potvrdivši da je 2012. zadužio Poreznu upravu da od Ivice Todorića i drugih poreznih obveznika s velikom imovinom zatraži detaljno izvješće o njihovoj imovini kako bi se utvrdilo je li stečena iz prijavljenih prihoda, tadašnji ministar financija Slavko Linić kazao nam je kako nikakvo izvješće o tome od Porezne nije dobio niti tražio.

- U mome mandatu Porezna uprava imala je punu autonomiju rada, prema tome nikada me nije zanimalo, niti sam tražio izvješće od Porezne uprave što se utvrdilo u prikupljanju podataka o poreznim obveznicima s velikom imovinom. Zanimalo me samo da se u slučajevima kada imovina ne odgovara prihodima, postupi po zakonu. A to je značilo da se, ako u dodatnim prikupljanjima podataka nema dokaza o porijeklu imovine, pokrenu porezni i prekršajni postupak te naplati kazna - prisjeća se Linić.

Nije se, dodaje naš sugovornik, prema Todoriću ili drugim biznismenima išlo ciljano ili osobno, nego se radilo o široj akciji Ministarstva financija i Porezne uprave.

- Mi smo tada kao Ministarstvo financija preuzevši mandat i odgovornost krenuli s uvođenjem reda u ispunjavanju obveza prema državnom proračunu. Iako su to već svi zaboravili, ne bih sada opet ponavljao što smo zatekli nakon preuzimanja mandata, kakav nered, dugove, nelikvidnost u zemlji, neizvjesnost u podmirivanju obveza, nemar. Prvo smo objavili listu poreznih dužnika, sjetite se kakve smo kritike doživljavali zbog toga, da kršimo Ustav i ljudska prava i slično, a pokazalo se da smo bili apsolutno u pravu, kao i u slučaju fiskalizacije koju su poslije preuzele i druge zemlje - ističe bivši ministar financija.

Na pitanje koliko je poreznih obveznika bilo obuhvaćeno istraživanjem porijekla velike imovine i jesu li točne neslužbene informacije da je istraživano blizu tisuću njih, Linić kaže da se ne sjeća brojki.

- Bio je obuhvaćen veći broj ljudi jer, primjerice, neki su se pjevači javno žalili da je od njih zatraženo dodatno izvješće o imovini i prihodima. Kako svoj mandat nisam dovršio do kraja, ne znam što se dalje događalo s akcijom Porezne uprave - dodaje bivši ministar financija, kojeg je tadašnji premijer Zoran Milanović smijenio u svibnju 2014.

Poslovanje 'Agrokora' pratio je i posebni ured Porezne uprave za velike porezne obveznike, čije je osnivanje također inicirao Linić. Kada se tome dodaju najnovije svjedočenje Todorića i Linićeva potvrda da je vlasnik 'Agrokora' bio dodatno nadziran i kao porezni obveznik, dobiva se mozaik da su državne institucije imale vrlo dobar uvid u poslovnu dramu nekoć najveće domaće kompanije i njezina osnivača, vlasnika i direktora.