Djevojka koja je sudjelovala u tučnjavi u Ličkoj ulici: Neću živjeti od slave koju sam dobila, ostat ću ista osoba kao do sad!; Donosimo osam najopasnijih sadržaja na Instagramu koji se šire među mladim Hrvatima

Na tisuće objava i komentara objavljeno je ovih dana na Instagramu u vezi s tučnjavama koje se, prema svjedočenjima zabrinutih roditelja, na splitskim ulicama odvijaju već više od godinu dana, najčešće u noćnim satima, u rubnim dijelovima grada.

U žustre internetske rasprave uključili su se i roditelji i odgojitelji, pogotovo jer je na vidjelo izišlo kako je dobar dio fizičkih obračuna dogovoren bez naročito razumnog objašnjenja, dakle jedino zbog statusa među vršnjacima i lajkova na društvenim mrežama, a doznalo se i kako neke imaju i konkretniji povod – uvredljive javne komentare i poruke u inboxima koje su kod pojedinaca potaknule bijes.



Branila prijatelja?



Upravo to – uvredljiv internetski sadržaj i zaštitu prijatelja, kao razlog tučnjave koja se u ponedjeljak dogodila u Ličkoj ulici u Splitu – navela je jedna od srednjoškolki koja je u okršaju sudjelovala. Na Instagramu je u utorak poslijepodne objasnila kako neće živjeti od slave koju je dobila, nego je samo željela obraniti prijatelje. Obrušila se na "dubokoumne poruke" svojih vršnjaka, nazivajući ih "noliferima" i poručujući kako ostaje ista osoba, kojoj je iznimno važna zabava i dobar provod s ekipom.



Ovaj slučaj je na lokalnu razinu spustio svu težinu problematike o kojoj svjetski mediji sve angažiranije pišu. Takozvana generacija Z tehnološka dostignuća sebi prilagođava brzo i efikasno. Suočeni s milijunskim auditorijem, njezini pripadnici kroje sasvim nova pravila, a pritom se suočavaju i s ozbiljnim problemima.

Dobar dio njihova života neraskidivo je povezan s internetom, pa bi roditelje, odgojitelje i sve nadležne osobe svakako trebalo upoznati s tim kako je na prvi pogled nedužni Instagram, koji ima čak 700 milijuna korisnika diljem svijeta, društvena mreža s najnegativnijim učinkom na mlade. Pokazalo je to više istraživanja s prestižnih sveučilišta. Izaziva anksioznost, komplekse, depresiju, uništava san (veliki broj mladih budi se noću kako bi provjerili novosti), a sve to pojačano je "cyberbullyingom".



Teško do dokaza



Stoga evo popisa najopasnijih sadržaja na Instagramu koji se šire među mladim Hrvatima. Treba odmah upozoriti i kako novi trend nalaže da se fotografije nakon nekog vremena brišu, no nasilje ostaje, pa je dokazima ponekad teško ući u trag.



1. Ružne face

Riječ je o stranicama na kojima osnovnoškolci i srednjoškolci objavljuju fotografije svojih vršnjaka koje smatraju ružnima. Tako ih izlažu široj javnosti i podvrgavaju ismijavanju i vrijeđanju. Stranice najčešće traju po nekoliko tjedana, gase se kada ih otkriju odrasli, najčešće roditelji, no ubrzo se opet vraćaju. Djeci i mladima uglavnom se pogrdnim riječima komentiraju fizički izgled, debljina i prištići.



2. Elite

Instagram stranice koje u nazivu imaju riječ "elita" uglavnom okupljaju mlade koji imaju veći utjecaj na svoje okruženje i smatraju se posebnima. Dok si međusobno dijele komplimente i objavljuju polugole fotografije, neprimjerene njihovoj dobi, one koji ne pripadaju njihovu uskom krugu vrijeđaju, omalovažavaju i ignoriraju.



3. Tučnjave

Splitske.cipe nije jedina stranica koja je objavljivala snimke i fotografije uličnih tučnjava malodobnika. Brojne stranice, zbog slučaja koji je dospio u medije, promijenile su nazive, no doznajemo kako su postojale i one iznimno praćene koje su objavljivale i uspoređivale najbolje ulične borce malodobnika u regiji.



4. Polugole djevojčice i dječaci

Ovo je pojava koju je gotovo nemoguće izbjeći na svim društvenim mrežama. U želji za što većom popularnošću, brojem pratitelja i reakcija, dječaci i djevojčice od jedanaest godina i stariji objavljuju fotografije na kojima poziraju polugoli. To čine uglavnom po uzoru na "influencere" koje prate na društvenim mrežama. Dječaci poziraju uglavnom samo u donjim gaćicama, a djevojčice dubokih dekoltea, golog struka, u grudnjacima, pokazujući tange...



5. "Guzice i sise"

Ovo je stranica na kojoj uglavnom dječaci fotografiraju atraktivne dijelove ženskog tijela, a pozivaju se svi mladi koji imaju golišave fotografije da ih šalju administratorima stranice. Na meti se ponekad nađu djevojke koje poziraju svojom voljom, a ima i slučajeva kada se povjerenje zloupotrebljava.



6. Hejterske grupe

Pojava hejterskih, odnosno mrziteljskih grupa, krenula je još prije desetak godina na Facebooku. Poznat je primjer iz jedne splitske osnovne škole u kojoj se 60 šestaša okomilo na jednu učenicu, a u samom nazivu grupe uz njezino ime pisalo je – kurva i drolja. Nakon nekoliko tjedana grupa je prisilno uklonjena, a takvih je priča napretek. Eto još jednog razloga zbog kojeg bi s vremena na vrijeme roditelji trebali pretraživati ime svoje djece na internetu.



7. Ambiciozni roditelji

Sve je veći broj roditelja koji žele napraviti zvijezde od svoje djece, pa sve češće nailazimo na snimke djevojčica iz Hrvatske od šest, osam ili deset godina koje, uglavnom na YouTubeu, snimaju vodiče kako održavati beauty rutinu, odnosno kako staviti umjetne trepavice, definirati obrve i slično, a cilj im je, baš kao uspješnim vršnjakinjama u ostatku svijeta, doći do sponzora i lansirati vlastite kozmetičke linije... Na Instagram profilima roditelji objavljuju fotografije djece u zaista svakakvim uvjetima, od golih beba do malenih djevojčica odjevenih poput svjetskih modela, u štikle i minice.



8. Intimna iskustva

Dijeljenje intimnih iskustava nije baš svakodnevna pojava, ali događa se s vremena na vrijeme, a s obzirom na razorne posljedice, na ovo bi svakako trebalo obratiti veću pozornost. Dakle, dijele se fotografije i snimke seksualnih iskustava, najčešće prvih, bez odobrenja druge strane, što malodobne osobe (u nekim slučajevima riječ je i o dvanaestogodišnjacima!) izvrgava osudi njihovih vršnjaka i javnosti. Udar je to na krhku, još uvijek dječju psihu, koji nije lako preboljeti.

Dječji psihijatar iz KBC-a Split: Vršnjačko nasilje je ovdje postalo samo sebi svrha Doc. dr. sc. Tomislav Franić, dječji psihijatar iz KBC-a Split, pogledao je snimke i tekstove koji su u ponedjeljak "vrištali" o vršnjačkom nasilju i dogovorenim tučnjavama u Splitu. – Nakon ovoga mogu konstatirati da su brojne preventivne akcije koje se provode od obitelji, škole i policije promašile svoj cilj. Te akcije su, izgleda, samo izmjestile lokaciju sa školskih igrališta – kaže Franić. Ističe da od agresivnosti kao dijela ljudskog nećemo pobjeći, ali ono što bi nas trebalo jako brinuti jest način na koji se to nasilje očituje. – Očigledno je da nije riječ o neplaniranim, afektivnim i impulzivnim reakcijama koje bi se mogle pripisati formativnoj fazi adolescencije. Ovdje je riječ o nasilju planiranom od najmanje jedne upletene strane, a čini se da je ponekad riječ i o obostranom dogovoru. Tu je i način kako se to odvija, uz posvemašnju neosjetljivost protagonista i promatrača. Sami protagonisti su tu najmanji problem, oni su najslabije karike. To su djevojke i mladići željni eksponiranja i bez razmišljanja o mogućim posljedicama koje će sada uslijediti: privođenje, pozivanje roditelja, uključivanje Centra za socijalnu skrb… Pravi problem je kolektivna svijest promatrača koji navijaju, odobravaju, a vjerojatno su sudionike i "podgrijali" za obračun. Također, uloga nasilja u ovim obračunima je upitna. Čini se da ono nema za cilj, kao nekada, poslati poruku ili uspostaviti neki odnos superiorne i inferiorne strane. Čini se da nasilje ovdje postaje samo sebi svrha – zaključuje Franić. Piše Marko Didić