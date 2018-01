Tri sata nakon dovođenja prve maloljetnice u policiju, napisan je optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Splitu za nju i protivnicu joj u tučnjavi.

Učenice prvog i drugog razreda srednje škole prijavljene su za prekršaj u kojem se na javnom mjestu ponašanjem na naročito drzak i nepristojan način vrijeđa građane ili narušava njihov mir.



Propisana kazna je novčana, od 50 do 350 nekadašnjih njemačkih maraka, ili zatvor do 30 dana. U priopćenju splitske policije doznajemo kako će obavijestiti i Centar za socijalni rad Split te da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

A gdje je psiholog?

Nakon bure po društvenim mrežama i medijima, javne osude nasilja i poziva na prevenciju istoga i na rad s maloljetnicima, trenutačni rezultat svega je da dvije srednjoškolke, ne starije od 16 godina, imaju prijave u dosjeu.



U samo nekoliko sati procijenjeno je kako je to najbolja mjera koja se može poduzeti nad maloljetnim učenicama.



S obzirom na kratko vrijeme koje su provele u policiji prije negoli su ispraćene s prijavama, očito je kako se nije razgovaralo ni s kim drugim osim s njima i njihovim roditeljima. Očito je kako ni jedna, unatoč ozljedama, nije odvedena liječniku, niti je on pozvan u postaju da ih pregleda.



Očito je kako nije pozvana stručna osoba kao, na primjer, psiholog, kao što je očito da im nije ponuđena ni pravna pomoć oko samog postupka koji se vodi nad njima.



Uzete su izjave djevojaka sudionica tučnjave, kao temelj za pisanje optužnih prijedloga. Nije se pričekalo ispitivanje bar jednog očevica ni evaluacija ikoga iz stručnog tima da procijeni postupanje učenica i ocijeni je li baš pisanje prijave najbolji model sankcioniranja njihova ponašanja.



Ako su i do sada imale problematično ponašanje, rezultat javne rasprave i policijskog rada jest taj da sada imaju i pisanu potvrdu u policijskom sustavu o tome.

Kao da im je 30

Učenice su tretirane isto kao da imaju po 30 godina svaka, te su nakon tučnjave dovedene u postaju i napisana im je prijava. S takvim načinom postupanja, pisanjem prijava radi pokazivanja što brže reakcije, policija ne treba ni Odjel za maloljetnike ni posebno educirane inspektore za rad na njima. Isto tako ne trebaju ni stručni timovi, koje nitko ni ne poziva.



Isto tako, ne trebaju ubuduće očekivati da im se roditelji obrate za pomoć u slučaju kada sumnjaju da su im djeca upala u loše društvo. Koji roditelj će se obratiti policiji kada jedino može biti siguran da će time isprovocirati dosje za svoje dijete?



Umjesto ruke koja će ih izvući iz nepoželjnog i nasilnog načina ponašanja, maloljetnici dobiju dodatni uteg koji ih vuče sve dublje natrag. Policija, s druge strane, dobije nešto veći broj podnesenih prijava i uljepšanu statistiku.