Nova sramota Hrvatske: ploča s pozdravom 'Za dom spremni' nakon premještanja iz Jasenovca uživa 24-satnu policijsku zaštitu!?

Ploča HOS-a na kojoj je pozdrav “Za dom spremni” i koja je u rujnu prošle godine preseljena iz Jasenovca na novu lokaciju nedaleko od Novske ima 24-satnu zaštitu policije, doznaje Jutarnji list.



Policajci koji bdiju uz nju ponekad su odjeveni u civilna odijela i koriste automobil bez vidljivih policijskih oznaka, a ponekad su u službenom policijskom vozilu i u odorama prometne policije.



Kako se lokacija Baira, kolokvijalno poznatija kao Slavonski Trokut, na koju je ploča u rujnu prošle godine premještena, nalazi uz cestu koja od Pakraca preko Slavonskog Trokuta vodi prema Novskoj, prometni policajci koji dežuraju uz ploču katkad zaustave neko vozilo koje tom cestom prolazi i legitimiraju vozače.



Fotoreportera Jutarnjeg lista koji se zaustavio kako bi fotografirao njihovu patrolu uz HOS-ovu ploču također su legitimirali. Na njegovo pitanje jesu li tu zbog ploče HOS-a, odgovorili su potvrdno. Na pitanje osigurava li policija tu ploču 24 sata dnevno, također su odgovorili potvrdno.



Kad je 7. rujna prošle godine nakon višemjesečnih javnih pritisaka na Plenkovićevu Vladu ploča s pozdravom “Za dom spremni” premještena iz Jasenovca na novu lokaciju kod Novske, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, odgovarajući na novinarsko pitanje znači li to da se pozdrav “Za dom spremni” može koristiti svugdje drugdje u Hrvatskoj osim u Jasenovcu, rekao je: “Ako ste danas dobro slušali predsjednika Vlade, to ne znači to...



On je rekao da je ovo prva od dvije faze. Danas ploča više nije u Jasenovcu, a u drugoj fazi slijedi sveobuhvatno rješenje ovog pitanja”. Pojasnio je tom prigodom Božinović kako je moguće da će Vlada pričekati Vijeće za suočavanje s prošlošću da Vladi da preporuke na temelju kojih će se izraditi sveobuhvatan zakonski prijedlog koji bi riješio ovakva pitanja poput ploče.



Međutim, ono što Božinović tada, a ni poslije nije rekao jest da će do iznalaženja “sveobuhvatnog rješenja” ploču sa spornim pozdravom 24 sata čuvati policija.



Iz više neovisnih izvora iz Novske i njezine okolice koji svakodnevno prolaze cestom Pakrac - Slavonski Trokut - Novska Jutarnji doznaje da policije na mjestu na kojem se ploča danas nalazi nije bilo do 7. rujna prošle godine, kad je ploča i preseljena iz Jasenovca.



Lokacija na koju je ploča HOS-a premještena, međutim, višestruko je zanimljiva. Samo dvadesetak metara od tog mjesta je kosturnica i ruševine spomenika podignutog u znak sjećanja na 650 palih partizana i civilnih žrtava fašističkog terora ubijenih u završnim operacijama oslobađanja Pakraca, Novske i Slavonskog Trokuta u proljeće 1945. Spomenik u obliku prizme s tri brončana reljefa i sedam spomen-ploča, rad kipara Stanislava Mišića koji je podignut 1961., uvršten je 1973. u zaštićene spomenike kulture.



Međutim, početkom 1990-ih spomenik je srušen, brončani reljefi i spomen-ploče su opljačkani, a kosturnica i razvaline spomenika s godinama su obrasli u šipražje. U neposrednoj blizini partizanskog spomenika 2009. svečano je otvoren spomenik podignut u čast 314 hrvatskih branitelja poginulih na tom dijelu slavonskog ratišta tijekom ratne 1991. i 1992., rad zagrebačkog arhitekta Branka Silađina, a upravo u taj memorijalni kompleks u rujnu ove godine postavljena je ploča HOS-a iz Jasenovca. Neposredna okolina spomenika hrvatskim braniteljima pažljivo se održava, ali se uređeni dio površine zaustavlja na nekoliko metara od partizanskog spomenika.