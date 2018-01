Zadranin tužio banku i pobijedio: zatvaranje kredita mu naplatili 27 tisuća kuna, a sad će to sve vratiti!

Županijski sud u Splitu donio je prošlog tjedna pravomoćnu sudsku odluku kojom Addiko banka, nekadašnja Hypo banka, mora svom bivšem klijentu vratiti nezakonito naplaćenu izlaznu naknadu za prijevremeno zatvaranje kredita u švicarskom franku, i to u vrijednosti od 27 tisuća kuna s pripadajućim zateznim kamatama i sudskim troškovima!



Riječ je odluci Općinskog suda u Zadru koju je sada pravomoćna potvrdila i viša instancija, splitski sud, a kako neslužbeno doznajemo, klijent koji je tužio Hypo banku ujedno je i njezin bivši zaposlenik.



To je bilo - nezakonito



Slučaj ovog Zadranina tek je druga presuda u Hrvatskoj kojom se pravomoćno potvrđuje da je ugovorna odredba o naplati izlazne naknade nepoštena i ništetna, a prije toga ista je odluka, koja se uz Zakon o obveznim odnosima naslanja i na Zakon o zaštiti potrošača, donesena na sudu u Vukovaru. Za Udrugu "Franak", koja okuplja 30 tisuća članova iz cijele Hrvatske, ova presuda predstavlja veliku pobjedu jer potvrđuje ono što su od početka upozoravali: da je naplata ulazne i izlazne naknade kod podizanja, odnosno prijevremene otplate kredita – nezakonita!



– To je velika stvar jer imamo puno nepravomoćnih presuda za ulazne i izlazne naknade pa vjerujemo kako će se sada ti predmeti puno brže rješavati. Sad više uopće nije upitno je li banka smjela naplaćivati takve nezakonite naknade, potvrđene su naše tvrdnje u potpunosti. Banka sve svoje troškove i zaradu mora ukomponirati u kamatnu stopu, a ne da zavaravajućim oglašavanjem reklamira nisku kamatnu stopu, a onda naknadno na potrošača svali skrivene troškove. Takvo poslovanje banaka je suprotno načelu savjesnosti i poštenja, što na kraju generira nepovjerenje prema bankarskom sektoru te generira pravnu nesigurnost kod klijenata – kaže predsjednik Udruge "Franak" Denis Smajo, dodajući kako su, nakon što su uspjeli definirati ulazno-izlaznu naknadu kao nezakonitu, uspjeli dobiti i promjene zakona tako da za sve buduće kredite više tih naknada nema.



U ovom konkretnom slučaju Addiko banka prvo je naplatila 27 tisuća kuna naknade, a onda ih je dužnik i bivši zaposlenik tužio sa zahtjevom za vraćanje tog iznosa.



Pravomoćno je utvrđeno da je dužnik u pravu, zbog čega banka sada taj iznos mora vratiti uz pripadajuću zateznu kamatu. Splitska je presuda temeljena na onoj vukovarskoj, odnosno sud je utvrdio da je ugovorena izlazna naknada nepoštena ugovorna odredba kao što je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača, jer se o njoj nije pregovaralo te je ona uzrokovala, suprotno načelima savjesnosti i poštenja, neravnotežu prava i obveza na štetu potrošača.



Upravo zbog toga što se radi o nepoštenoj ugovornoj odredbi, ona je ujedno i ništetna.



Zašto Vlada ne otvori oči



– Višekratno smo upozoravali da su izlazne naknade nezakonite, tražili smo tijekom procesa donošenja Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju od ministra financija da se to propiše zakonski za postojeće kredite u kojima je naknada ugovorena, ali nismo uspjeli s našim argumentiranim zahtjevima. Očito, s takvom vlašću dužnicima ne preostaje ništa drugo nego tužbenim zahtjevima vratiti nepošteno i nezakonito naplaćene naknade – kaže Smajo.



Ističe kako je vrlo zanimljivo da je dužnik praktički u manje od godinu dana uspio doći do pravomoćne presude, što znači da je sudska praksa uspostavljena, i da će takvi budući postupci ići možda još i brže.



– Pitamo se koliko je još dokaza potrebno Ministarstvu financija i Vladi da zakonski zaustave sve buduće nezakonite naplate izlaznih naknada za prijevremenu otplatu kredita koje su ugovorene, ali se nisu smjele ugovarati jer je to suprotno i Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača – poručuju iz Udruge "Franak".

Pošteno poslovanje



– Osobno sam vrlo zadovoljan razvojem situacije oko izlazne naknade. Banke moraju poslovati pošteno, one su jedan od temelja zdravog razvoja ekonomije. Upravo za to se i mi borimo, za zdrave i poštene banke i iznimno nam je drago što smo kao jedna mala skupina građana izvojevali još jednu veliku pobjedu za sve građane, ali i za pravne osobe – kaže Denis Smajo.