Uhićeni zbog ubojstva u Omišu brane se šutnjom, ali slučaj otvara bitno pitanje: Ringwald je imao više od 120 kaznenih prijava i samo dvije presude, kako je to moguće?!

Nakon što je sudac istrage splitskoga Županijskog suda u petak 13. prosinca odredio istražni zatvor protiv Stjepana Ringwalda (47) iz Šibenika, Jerka Pirića (34) iz Splita i Vlade Zolote (46) iz Omiša zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ubojstva Karmelina Fistanića, branitelji okrivljenih Boris Majić, Doris Košta i Edvard Sušac najavili su podnošenje žalbi.

Odvjetnici smatraju da nema dokaza za osnovanu sumnju da bi njihovi klijenti počinili to za što ih se tereti.

Također, podnijet će i žalbe na rješenje o otvaranju istrage.

Sva trojica osumnjičenih završila su na Bilicama zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućnosti utjecaja na svjedoke, a doznajemo da su se na ispitivanju pred Rene Laurom, zamjenicom ŽDO-a, branili šutnjom. Pirića, za kojeg se priča da je svojevremeno bio u Legiji stranaca, kao što smo već pisali, sumnjiči se da je naručio ubojstvo, Zolota je bio “logističar”, a Ringwald hladnokrvni ubojica.

Pratile ih kamere

Pakleni trojac razotkriven je, barem po onome što se može zaključiti iz informacija dostupnih javnosti, na osnovi snimki videonadzora koje, među ostalim, pokazuju da su Pirić i Zolota toga 9. studenoga na parkiralištu na splitskom groblju Lovrinac u kombi vozilu “Fiat Doblo” koji je u vlasništvu Zolotine putničke agencije ukrcali Stjepana Ringwalda koji je prije toga, a što je isto zabilježeno na snimkama kamera, došao iz Šibenika u svom vozilu “Renault Kangoo”.

Sva trojica su se odvezla do Omiša, do Zolotina apartmana. No, u apartman su ušli samo Pirić i Ringwald dok se Zolota udaljio prema parkingu trgovačkog centra. Nakon kraćeg vremena, vidi se na snimkama, iz apartmana izlazi Ringwald odjeven u tamnu jaknu, s rukavicama na rukama i kacigom na glavi. Dolazi i sjeda na crni motorkotač “Yamaha T-Max” te se vozi prema izlazu iz Omiša odnosno prema Brzetu gdje je naposljetku i likvidirao Fistanića koji se tu zaustavio s djevojkom u vozilu.

Na snimkama se također vidi da Ringwald na motoru cijelo vrijeme slijedi Fistanića.

Nakon što se na predjelu Slavinj zaustavio kraj parkiranog Fistanićeva VW pola, Ringwald hladnokrvno iz oružja kalibra 7,65 mm ispaljuje u žrtvinu glavu šest hitaca i ubija ga na mjestu. Fistanićeva djevojka, pak, čudom prolazi tek s lakšim ozljedama.

Nedjela u zastari

Nakon likvidacije bivši motociklistički as velikom brzinom se vraća prema centru Omiša te skreće na lokalnu cestu prema Naklicama, Tugarama, Srinjinama pa preko Žrnovnice do Stobreča i odatle do Pazdigrada gdje je pokraj kontejnera za odlaganje komunalnog otpada ostavio “Yamahu”. Potom se vratio pješice prema parkingu na Lovrincu gdje je ostavio svoje vozilo.

Usprkos svim naporima oružje kojim je počinjeno ubojstvo i odjeća koju je Eingwal imao na sebi nisu još uvijek pronađeni.

No, najzanimljivija je kaznena evidencija osumnjičenog ubojice Stjepana Ringwalda koji je još prije desetak godina u svom dosjeu, potvrđeno nam je tada iz policije, imao više od 120 kaznenih prijava - od narušavanja javnog reda i mira, nasilničkog ponašanja, napada na službenu osobu, do zloupotrebe opojnih droga, prijetnji i pokušaja ubojstva.

Uhićen je, među ostalim, u rujnu 2004. godine na španjolsko-francuskoj granici s 26 kilograma hašiša. Završio je iza rešetaka, a već krajem prosinca te godine francuski su ga policajci dopratili u Zagreb i predali hrvatskim kolegama. Nema podataka je li za to djelo osuđen.

Naime, prema službenim podacima Ministarstva pravosuđa, Ringwald je samo dva puta pravomoćno osuđivan. U veljači 2010. godine Općinski sud u Zaboku, stalna služba u Klanjcu, osudio ga je na pet mjeseci zatvora zbog teške tjelesne ozljede i prijetnje, a u studenom 2012. godine je, u ponovljenom suđenju, pravomoćno osuđen na pet godina i četiri mjeseca zbog zloupotrebe opojnih droga odnosno zbog preprodaje pet kilograma marihuane. Osim njega u tom je postupku osuđena njegova majka na godinu dana zatvora zbog pomaganja te još dvojica muškaraca na po pet godina zatvora.

A što se dogodilo s ostalim prijavama i postupcima? Kako smo neslužbeno doznali, većina tih prijava je ili na sudu odbačena zbog nedostatka dokaza ili su donesene odbijajuće presude, a to znači da je za ta djela nastupila zastara kaznenog progona.