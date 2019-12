Nešto manje od sat vremena trajalo je u ponedjeljak na splitskom Županijskom sudu treće po redu suđenje Kristijanu Stojanoviću Kikiju kojeg se optužnicom ŽDO-a tereti za teško ubojstvo tada 22-godišnjeg Ive Stipetića na Kočinjem brdu poviše Klisa početkom prosinca 2010. godine. Stojanović je doveden iz kaznionice u Lepoglavi u lancima, a tijekom rasprave pravosudni su mu policajci skinuli lisičine s ruku dok su mu noge ostale vezane lancima.

Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu Kikiju Stojanoviću, opet će mu se suditi za ubojstvo Ive Stipetića

Kiki Stojanović: Nisan ja cviće, ali nisan ubija svog prijatelja, diteta mi. Tu je neka ozbiljnija priča...​

Na početku suđenja Rene Laura, zamjenica ŽDO-a, kazala je da ju je nazvao Franjo Stipetić, otac pokojnog Ive koji zbog zdravstvenih problema nije mogao doći na raspravu u Split te je tražio odgodu rasprave te da ga se pozove kao svjedoka jer da ima saznanja o nekim novim okolnostima, no nije joj rekao o kojima.

Stojanovićev odvjetnik Željko Gulišija usprotivio se tome ustvrdivši da je Stipetić stariji već tri puta saslušan i da nikada nije iznio nikakva saznanja vezana za konkretno kazneno djelo, a čak i kad bi ih imao, da ona ne bi bila od značaja jer se odluka temelji na dokazima koji su u spisu. Predsjednik peteročlanog sudskog vijeća Dinko Mešin odbio je prijedlog tužiteljstva za odgodom dajući za pravo obrani.

- Ne znam šta bi se moglo novo saznati, možda je otkrio počinitelja - komentirao je Stojanović na upit suca Mešina za očitovanje o zahtjevu oca žrtve. Stojanović je ostao pri svojoj ranije danoj obrani da nije kriv i da nema nikakve veze s ubojstvom te nije želio odgovarati na ničija pitanja.

Podsjetimo, optužnica ŽDO-a Split tereti Stojanovića za teško ubojstvo počinjeno na krajnje podmukao način, odnosno da je 3. prosinca 2010. godine nakon 18 sati odvezao svojim vozilom seat leon Ivu Stipetića na Kočinje brdo da isprobaju strojnicu nepoznate marke, te ga je tamo ubio s dva hica u glavu iz pištolja. Stipetićevo je tijelo pronađeno nakon tri dana.

Zamjenica ŽDO-a je u svojoj završnoj riječi, među ostalim, istaknula kako je nedvojbeno da je Stojanović prvi nazvao Stipetića, pozvao ga pred 2. PP i ukrcao ga u svoje vozilo s kojim se odvezao na Kočinje brdo i tamo ga usmrtio. Osvrnula se i na iskaz svjedoka Ivice Šerića, Stojanovićevog kuma, koji je u jednom od svojih iskaza rekao da mu se Kiki jednom prilikom, kad su se napili, pohvalio kako ga je i na koji način ubio zbog duga od 20 tisuća eura.

- Smatram da je Stojanović na prevaru, iskoristivši Stipetićevo povjerenje, odvezao ga i ubio bez da je ovaj na išta sumnjao. Šerić je stavio na kocku svoj i život svoje obitelji dajući iskaz te je zatražio i policijsku zaštitu koja još uvijek traje - istaknula je tužiteljica Laura.

Odvjetnik Gulišija, pak, ustvrdio je da je Stipetić prvi nazvao Stojanovića i pitao ga gdje je te da je njegov klijent uhićen tek u svibnju 2013. godine.

- Zašto se čekalo dvije i po godine? Zato što nije bilo "u tvrdo" pa se tužiteljstvo upustilo u avanturu. Žrtva je bila u teretani na Bačvicama s Borom Mamićem i netko ga je zvao na mobitel i pričao s njim desetak minuta, a to nije bio Stojanović koji je bio pod mjerama. Pa je li bilo logično da se vidi s kim je to on pričao? Šerić je dao pet iskaza, svaki je bio drugačiji, a u snimljenim razgovorima (30. kolovoza i 2. rujna 2011. godine) Željko Rajić, govoreći o ubojstvu Stipetića, govori Šeriću: "Nije ga ubio Stojanović nego onaj tko ga je zadnji vidio!". U drugom razgovoru Šerić Rajiću govori: "Jesam li van lipo reka kako se Stojanovića treba ubiti, nemojte u autu, nego dok sjedi...". Zašto Šerić sedam, osam mjeseci nakon ubojstva Stipetića želi likvidirati Stojanovića? - upitao se odvjetnik Gulišija zaključivši da njegov klijent nije počinio ubojstvo jer je u vremenu za koje ga se tereti bio u teretani o čemu je svjedočila i djelatnica te teretane te vještvo vještaka za telekomunikacije po kojem je Stojanovićev mobitel cijelo vrijeme bio u teretani.

Stojanoviću se već dva puta sudilo. Prvi put u prosincu 2014. godine sudac Zoran Kežić osudio ga je na 14 godina zatvora, no Vrhovni je sud tu odluku ukinuo, obrazloživši da je preuranjen zaključak da je Stojanović ubio Stipetića te da je nekritički prihvaćen iskaz njegova kuma Ivice Šerića. Predmet je potom dobio sudac Slavka Lozinu, koji je u rujnu 2016. godine oslobodio Stojanovića utvrdivši da nije dokazano da je Stojanović to mogao učiniti jer "da u vremenu koliko je bio odsutan iz teretane objektivno nije mogao otići vozilom do Kočinjeg brda, ubiti osobu, odvesti vozilo na pranje i vratiti se u teretanu, i to sve u vremenu od 18 do 18.30. sati". Vrhovni je sud i tu presudu ukinuo zbog nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

Sudac Mešin novu će, treću presudu, izreći u srijedu.