Detalji tajne akcije USKOK-a i MUP-a: otkriveno koji su članovi škaljarskog klana dobili hrvatske papire, među njima su i vođa bande, šverceri kokaina, akteri niza likvidacija...

Vođe škaljarskog klana, pripadnici zemunskog klana i navijačkih skupina iz Srbije, dakle nositelji organiziranog kriminala iz cijele regije koje se povezuje s međunarodnom trgovinom kokainom i ubojstvima diljem svijeta, u protekle su dvije godine koristili autentične hrvatske dokumente s krivotvorenim podacima, piše Jutarnji list.

Razbijena skupina koja je izrađivala dokumente za opasne mafijaše: u velikoj akciji uhićena i službenica karlovačke policije, šef bande bio je meta bombaškog napada

Nakon jednogodišnje tajne akcije koju je hrvatska policija provela u koordinaciji s USKOK-om i policijama drugih zemalja, u srijedu je u cijeloj zemlji uhićeno tridesetak osoba, a pretraženi su deseci kuća, stanova i tvrtki osumnjičenika.

Premda je policija uspjela rekonstruirati neke od korisnika koji su putem kriminalne mreže osumnjičenika dolazili do hrvatskih dokumenata i uistinu je riječ o ljudima s “impresivnim” kriminalnim backgroundom, tek treba otkriti tko je sve nabavljao ovakve dokumente, jer poznato je da su osumnjičenici izradili putovnice i osobne iskaznice za više od 100 osoba.

Prema prvim neslužbenim informacijama, riječ je o dvije zasebne skupine osumnjičenika koji su prema nekoliko modusa izrađivali dokumente za korisnike koji su im to plaćali, i to od 3500 do 15.000 eura po dokumentu.

Kao organizatora prve veće skupine osumnjičenika, njih 19, policija je osumnjičila 49-godišnjeg Nusreta Seferovića, predsjednika Vijeća romskih udruga Hrvatske. Seferović je uhićen na području Dubrave, a u srijedu prijepodne policija je pretražila njegovu velebnu kuću u Kozari putevima u kojoj je smješteno nekoliko udruga.

Policija je uhitila i nekoliko svojih djelatnika za koje se sumnja da su članovima kriminalne skupine dostavljali podatke o potencijalnim identitetima živućih osoba koje će koristiti pri izradi krivotvorenih dokumenata. Između ostalih, uhićena je i Senka Staroveški iz službe Odnosa s javnošću karlovačke policije, koju se tereti da je takve podatke pribavljala iz policijskog informacijskog sustava preko drugih osumnjičenih policajaca, uglavnom referenata zaposlenih u raznim ustrojstvenim jedinicama MUP-a.

Prema optužbama, te je podatke Staroveški dostavljala bračnom paru Romeu i Ankici Demirović, pjevačici zabavne glazbe, koja je u srijedu također uhićena, a oni bi takve podatke dostavljali dalje Seferoviću. U drugoj navodnoj skupini, koja prema optužbama policije i USKOK-a ima 11 članova, a na čelu joj je bio Nikola Vein, 2006. osumnjičen da je eksplozivnom napravom htio počiniti teroristički napad, ali je na suđenju oslobođen.

Vein je u srijedu bio jedan od rijetkih osumnjičenika koji je isprva izbjegao policijsku akciju, jer već neko vrijeme živi u inozemstvu, no navodno mu je tijekom srijede policija ušla u trag te je i on bio blizu uhićenju.

Premda su ove dvije skupine imale podvarijante načina nabavljanja dokumenata, osnovni modus operandi bio je već iskušani model da se preko krivotvorenih dokumenata niže sigurnosne razine postupno dolazi do dokumenata više sigurnosne razine. Odnosno, da se, primjerice, krivotvorene osobne iskaznice i vozačke dozvole Srbije ili Ujedinjenog Kraljevstva koriste kao ishodište za traženje hrvatskih putovnica i osobnih iskaznica.

Prema prvom modelu, uhićeni bi policajci u sustavu MUP-a pronalazili pogodne identitete osoba koje će koristiti za izradu lažnih dokumenata. Kako neslužbeno doznajemo, radilo se uglavnom o osobama koje su rođenjem morale imati pravo na državljanstvo RH te su morale ispunjavati još nekoliko uvjeta. Nisu smjele imati problema s policijom jer bi ih kao takve mogli zaustaviti i podvrgnuti kontroli na graničnim prijelazima.

Također, moralo se raditi o osobama koje nisu nikada vadile hrvatske dokumente. Na osnovi tih podataka izrađivale su se krivotvorene srbijanske putovnice u koje bi bile umetnute fotografije osoba kojima su dokumenti bili namijenjeni.

Takav dokument, s obzirom na to da se radilo o dvojnim državljanima Hrvatske i Srbije, bio bi osnova da se u hrvatskom MUP-u službeno zatraži i izdavanje hrvatske putovnice i osobne iskaznice. Te bi zahtjeve predavali na točno utvrđenim policijskim šalterima, gdje su radili policajci koje su držali na vezi i koji bi takve zahtjeve proslijedili u službenu proceduru iako su znali da su zahtjevi krivotvoreni. Jedan od uhićenih policajaca čak je umjesto otisaka prstiju osoba koje su tražile takve dokumente stavljao svoj otisak prsta.

Na osnovi tako lažirane dokumentacije hrvatske su im institucije izdavale autentične dokumente, primjerice putovnicu s identitetom postojećeg dvojnog državljanina koji živi u Srbiji, a s fotografijom šefa škaljarskog klana koju je on mogao dalje koristiti i koju, de facto, nikakva provjera ne bi mogla otkriti.

Drugi se modus odnosio na “zamjenu” vozačkih dozvola Ujedinjenog Kraljevstva za hrvatske vozačke dozvole. Naime, otkriveno je da su osumnjičenici na neutvrđen način pribavljali britanske vozačke dozvole, koje bi zatim uz pomoć Seferovića i ostalih, slično kao i putovnice, koristili da bi u Hrvatskoj izvadili originalne hrvatske dozvole s krivotvorenim podacima.

Drugu razbijenu skupinu krivotvoritelja dokumenata predvodio je, prema optužbi, Nikola Vein (46), a uz njega je u lancu ishođenja krivotvorenih osobnih iskaznica i putovnica RH u raznim ulogama sudjelovalo još deset obuhvaćenih osoba, od kojih nekolicina ima hrvatsko i srbijansko državljanstvo, a često i podeblje policijske dosjee.

Veina se tereti da je od kolovoza lani, a vjerojatno i prije, povezao ostale osumnjičenike radi zajedničkog djelovanja kojim bi pribavili lažne hrvatske dokumente na imena stvarnih osoba koje u pravilu dulje vrijeme nisu boravile u Hrvatskoj.

Istražitelji za sada nisu uspjeli utvrditi od koga je Vein dobivao podatke o pogodnim identitetima. On i njegova ekipa, prema optužbi, u nešto više od godinu dana uspjeli su ishoditi oko 140 osobnih dokumenata, što osobnih iskaznica, što putovnica.

Ilegalna zarada koju su pribavili članovi dviju razbijenih skupina penje se iznad 700.000 eura, piše Jutarnji.