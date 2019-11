Podignuta optužnica za zločin u Splitu: Melvan je Saruna ubio zbog - 3000 kuna!; Krvavom obračunu svjedočila obitelj iz Švedske: Sve smo vidjeli, ali mladi policajac činio se nezainteresiranim...

Županijsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv Željka Melvana, 38-godišnjaka iz Splita, zbog ubojstva 53-godišnjeg Vedrana Marendića, zvanog Sarun, 26. lipnja u Sinjskoj ulici u Splitu.

Melvan, koji se od tada nalazi u bijegu, optužen je da je te srijede oko 20 sati nakon verbalne rasprave pljunuo Marendića, odrezao mu komad kose i udarao ga drškom noža po glavi, te ga je tri puta nožem ubo po nogama i tijelu, a koban je bio ubod u prsa.

Sukob se dogodio zbog 3000 kuna koje je Marendić dugovao Melvanu, koji je dva dana prije bio na Sarunovu kućnom pragu i razgovarao je s njim o vraćanju novca. Od posljedica ozljeda 53-godišnjak je nakon nekoliko dana preminuo u splitskoj bolnici.

Slobodna Dalmacija već je pisala o švedskoj obitelji, svjedocima ubojstva koji su tada razgovarali s policajcima koji su došli na mjesto događaja, no ustvrdili su da im nitko nije uzeo podatke niti ih je poslije zvao.

– Moja kći Ida, sin Philip i ja vidjeli smo ubojstvo nožem na samo nekoliko metara od nas. Još uvijek smo uznemireni, trebat će nam vremena da to prihvatimo. Jutros su me kontaktirali iz švedskog konzulata te su moje podatke proslijedili splitskoj policiji – kazala je Linda Kvilten našoj novinarki Katarini Marić Banje, te je opisala to traumatično iskustvo.

– Prošle srijede dvoje moje djece, moj prijatelj i ja posjetili smo Split. Odsjeli smo u apartmanu na adresi Kruševića gumno 15. Oko osam navečer krenuli smo na večeru i iz naše ulice skrenuli smo u Sinjsku ulicu, gdje smo vidjeli dva muškarca kako se svađaju. Baš kad smo prošli pokraj njih, jedan od te dvojice potegnuo je veliki nož na drugoga. Vidjeli smo sve što se dogodilo. Kad je ubojica otrčao, moja djeca, u dobi od 17 i 18 godina, pomogla su ubodenom muškarcu dok je hitna pomoć još bila na putu. Razgovarali smo s policajcima kad su stigli, ali nisu uzeli ni naša imena ni brojeve telefona, iako smo ključni svjedoci i iako smo sve vidjeli vlastitim očima. Mladi policajac činio se nezainteresiranim za sve što smo imali reći – objasnila je tada svjedokinja iz Švedske.

Naravno, iz splitske policije vrlo su žestoko demantirali njezine navode.

- Tijekom osiguranja mjesta događaja i obavljanja očevida, u blizini se okupio veći broj građana, te su policijski službenici obavili razgovore sa osobama koje su imale ili se pretpostavljalo da bi mogle imati saznanja o samom događaju i počinitelju, međutim izvršenom provjerom nije utvrđeno da se, osim tih osoba s kojima su razgovarali, bilo koja druga osoba obraćala policijskim službenicima radi davanja informacija o događaju. Obzirom na navode iz medija, odmah smo krenuli s utvrđivanjem identiteta osobe za koju se navodi da se zajedno sa članovima obitelji nalazila na mjestu događaja, te smo sa istom stupili u kontakt radi dobivanja potrebnih informacija, o čemu ćemo izvijestiti Državno odvjetništvo - naveli su u splitskoj policiji.

Zanimljivo je i da oružje ubojstva, krvavi nož, nije pronašla policija tijekom obavljanja očevida iako su, kako su tada naveli, “poduzeli mjere prvog zahvata, u cilju osiguranja mjesta događaja, prikupljanja informacija i osiguranja dokaza kaznenog djela”. Naime, tek poslije tri dana jedan je građanin pronašao odbačeni nož u vrtu.