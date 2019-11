Jedan od hitaca prostrijelio je Karmelinovu vratnu karotidu, a ostali su ga pogodili u glavu. Policija je na mjestu ubojstva pronašla četiri čahure navodno kalibra 7,65 milimetara, te je moguće i da se radi o automatskom pištolju

Motiv okrutnog ubojstva Karmelina Fistanića, 38-godišnjaka iz Piska, koji je u subotu oko 14 sati ubijen u Omišu dok je s djevojkom sjedio u parkiranom automobilu, još uvijek je obavijen velom tajne, kao i identitet njegova ubojice.

Splitska policija u subotu je do kasnih večernjih sati provodila očevid na mjestu ubojstva, koji je vodila Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, a u jednom su trenutku automobil VW Polo odvezli u garažu obližnje policijske postaje kako kiša koja je padala ne bi uništila moguće tragove.

Intenzivno se traga za ubojicom s magistrale, pronađen još jedan sumnjivi motocikl; Počinitelj ništa nije htio prepustiti slučaju, u žrtvu je ispalio četiri metka

Doznajemo tko je vlasnik motocikla pronađenog nakon ubojstva u Omišu: dobro je poznat policiji, dila i konzumira drogu, zbog razbojništva je bio u zatvoru​

Kod Šestanovca pronađen motocikl za kojeg se sumnja da ga je vozio ubojica, priveden vlasnik; Je li u pitanju bila klopka, je li počinitelj pratio žrtvu ili njegovu djevojku?​

Detalji upućuju da se u Omišu radilo o profesionalnoj egzekuciji; Svjedoci: Propucan je u vrat, jedan momak mu je držao ruku na rani. Djevojka je vrištala i čupala kosu​

Iako su se po portalima pojavile informacije da je u subotu policija na području Šestanovca pronašla odbačeni motocikl koji se navodno povezuje s ubojstvom te da je priveden njegov vlasnik, koji je otprije poznat policiji po kaznenim djelima oružane pljačke i dilanja droge, pokazalo se da taj muškarac nema nikakve veze s Fistanićevim ubojstvom. Policija još uvijek ne zna točno – barem koliko se može doznati neslužbenim kanalima – je li se ubojica dovezao na motociklu ili skuteru, tako da su sve opcije otvorene.

Zasad je poznato da je Karmelino par sati prije tragedije proveo u Omišu u kafiću razgovarajući na mobitel. Izišao je pola sata prije ubojstva i sjeo u vozilo, a tada je došla njegova djevojka V. J. i donijela hranu, sebi topli sendvič, a Karmelinu pizzu. Krenuli su prema izlazu iz Omiša i stali na skretanju za turističko naselje Brzet. Karmelino je spustio staklo s vozačke strane te su počeli jesti.

Pucnjevi s motocikla

Odjednom se do njih dovezao nepoznati muškarac na motociklu ili skuteru te se zaustavio tik uz vozačevu stranu. Ne silazeći s motocikla i navodno ništa ne rekavši, uperio je pištolj prema zaprepaštenom paru te je ispalio nekoliko metaka u Karmelina. Jedan od hitaca prostrijelio je njegovu vratnu karotidu, a ostali su ga pogodili u glavu. Policija je na mjestu ubojstva pronašla četiri čahure navodno kalibra 7,65 milimetara, te je moguće i da se radi o automatskom pištolju.

Zamjenica županijskog državnog odvjetnika dala je nalog za obdukciju te nalog da se izuzmu mobiteli i žrtve i jedine neposredne svjedokinje brutalne likvidacije, pa će se možda njihovim vještačenjem doći do nekog korisnog traga. Izgledno je da je ubojica pratio Fistanića i djevojku na sigurnoj udaljenosti i da je samo čekao svoju priliku. Da to nije bilo kod skretanja za Brzet, očito bi bilo negdje drugdje.

Sve se zbilo vrlo brzo, u nekoliko sekundi, tako da šokirana djevojka nije uspjela ništa učiniti nego prestravljeno skriknuti.

Hladnokrvni ubojica potom je dao gas i odvezao se u nepoznatom smjeru, a neki mještani koji su se zatekli u blizini pokušali su pomoći ranjenom muškarcu. No, on je iskrvario i umro do dolaska hitne pomoći.

’Srce će mi pući...’

U komentarima pod objavljenim tekstovima o njegovoj smrti na društvenim mrežama njegovi prijatelji izražavaju šok i nevjericu zbog ovakvog tragičnog događaja.

“Bio si opušten jer nisi očekivao zlo. U trenutku nepažnje se pojavio dušman i završio tu tvoju posljednju večer na ovom svijetu... Ništa, moj brate, neće biti zaboravljeno šta smo prošli, doživjeli ili šta ćemo tek još proći. Srce mi hoće puknuti na dva dijela od tuge što te više nema. Počivaj u miru, brate moj Karmelo. Nije on bio nikad toliko duboko u nečemu da je ovo zaslužio, ovo je čin kukavice koji je unajmio nekoga”, samo je jedan od komentara.

Stupili smo jučer u kontakt s jednim članom obitelji ubijenoga, koji nam je kazao kako su mnogi prijatelji u subotu navečer otišli obići njegovu majku, koja je bila u šoku pa je morala intervenirati i Hitna pomoć. I on, kao i drugi poznanici i prijatelji žrtve, tvrde da nije bio povezan s kriminalom, da nije dilao nikakvu drogu ili išta slično tomu.

– A šta da vam kažem, nitko ništa ne zna, svi smo u šoku i nikome nije jasno da se ovako nešto moglo dogoditi. On je bija osebujan, ali nije bija nikakav kriminalac. Pa zar kriminalci voze auto star 23 godine i rade na baušteli? On je zadnjih godina bija vani, bavija se keramikom, a u zadnje je vrime postavlja kamine i iša na ribe. Nisan ni zna šta se dogodilo, bili smo u subotu na sprovodu ocu njegovog kuma i baš sam se pita di je Karmelino, zašto ga nema. Tad san dozna šta se dogodilo. Strašno, strašno... – još uvijek pod šokom rekao nam je naš sugovornik.

Karmelino je držao i kafić na plažu u Pisku koji je bio zapaljen prije nekoliko godina. Navodno je sa svojim bivšim partnerom u tom ugostiteljskom pothvatu bio u “imovinsko-pravnom sporu”, odnosno on mu je ostao dužan novac dok je Fistanić bio u Norveškoj. Zbog toga su završili i na sudu. Taj je partner prije desetak godina bio u zatvoru zbog teške krađe i napada na službenu osobu. No, koliko je poznato, zasad nema nikakvih dokaza da bi on na bilo koji način bio povezan s ovim ubojstvom.

Doznali smo tko je muškarac ubijen u Omišu: bio je vlasnik kafića na obali koji je zapaljen prije par godina, priča se da ga je partner 'preveslao' za neki novac

Brutalno ubojstvo u Omišu: 38-godišnjak propucan dok je s djevojkom sjedio i jeo u parkiranom automobilu; Prišao motociklist u crnom i ispalio mu dva metka u glavu​