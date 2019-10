Kako je krenulo s paljevinama po Splitu, koje su uslijedile nakon neriješenih težih kaznenih djela, dobiva se dojam da je policija odlučila ispeći kokice i uzeti ulogu promatrača. Iz ugodnih sjedišta gledaju predstavu na ulicama, a pronalazak negativaca ostavljaju nekom drugom. Teško je zaključiti išta drugo kada se zagrebe ispod površine samo jednog od slučaja u kojem su nakon brutalnog premlaćivanja napravljeni neobjašnjivi propusti.

Početkom srpnja na predjelu Mezanovac u Solinu napadnuta je i pretučena B.R. (38) koja je s teškim tjelesnim ozljedama završila u splitskoj bolnici. Lom obje potkoljenice, desne ruke i jagodične kosti lica nanijela su joj najmanje dva napadača koja su je oko 23,30 sačekali kraj kuće u kojoj živi. Tri i pol mjeseca kasnije, u Vinkovačkoj ulici gdje je na oporavku kod roditelja podmetnut joj je požar pod osobni automobil Golf sedmica u noći sa subote na nedjelju oko 4.15 sati. Postavlja se pitanje zašto bi se njeni progonitelji usudili u tako kratkom roku ponovno napasti, bez straha od otkrivanja, a odgovor možda leži u onome što smo saznali od same žrtve.

Otkrivamo pozadinu 'splitske scene': lome se kosti, propucavaju, pale i otimaju automobili ženama, a požar u Vinkovačkoj samo je zadnji u nizu brutalnih obračuna

U Splitu zapaljen automobil žene koja je brutalno pretučena ovog ljeta, na tlu nađena i teleskopska palica: 'Čula se jaka detonacija, vidio sam kako gori...'​

Prepričala nam je događaje od te večeri te kasnije (ne)postupanje policije iz kojeg se lako daje zaključiti zašto sumnja u njihovu dobru volju da riješe njen slučaj.

- Pokušala sam se boriti s napadačima, ali jači su bili od mene i zadnje čega se sjećam je moja noga kako slomljena visi ispod mene nakon čega sam pala u nesvijest. Sigurno znam da sam jednog od njih ogrebala dok sam još uspijevala pružiti otpor, kao što znam da mi je jedan od njih vukao torbu. Kada sam se probudila u Jedinici intenzivnog liječenja i kasnije bila prebačena na Odjel traumatologije iz razgovora s inspektorima shvatila sam da mi nisu uzeli tragove ispod noktiju. U toj noktovini su mogli izolirati trag DNK napadača, to zna svatko tko je pogledao ijednu seriju na televiziji. Kada sam pitala zašto to nisu napravili, iako sam im rekla odmah da sam jednoga ogrebala, pravdali su se kako sam bila na intenzivnoj njezi. Pa tamo sam bila jedan dan, kasnije sam dovedena na odjel na kojem su mi uzeli bris iz usta za moj DNK. Zašto onda nisu uzeli uzorke ispod noktiju nema opravdanja. Ja sam bila nepokretna, nisam se dizala i prala ruke da bi ti tragovi tek tako nestali u dva dana - priča nam 38-godišnjakinja.

U bolnici se niti tri dana nakon napada ponovno našla na meti kada joj je u sobu u ranim jutarnjim satima prije liječničke vizite pokušao ući nepoznati muškarac. Srećom po B.R., s njom je u sobi bila cimerica koja se probudila i naglas upitala muškarca što mu treba i tko je on, na što se okrenuo s vrata sobe i pobjegao. Policija je došla i napravila zapisnik o tom događaju, čak su govorili B.R. o nekoj vrsti zaštite da u konačnici ne bi ništa napravili. Obrazloženje je bilo da je uvijek netko na odjelu od medicinskog osoblja. Neobično je međutim bilo što je u isto vrijeme policija čuvala jednu od svjedokinja iz slučaja. Naime, s B.R. je te večeri bila njena prijateljica s kojom je šetala prije samog napada. Kada su se rastale B.R. je otišla u svoj automobil i odvezla se kući gdje su je dočekali u zasjedi. Završila je u bolnici bez ikakve policijske zaštite dok su u isto vrijeme policajci obilazili kuću njene prijateljice, kako nam je ona sama posvjedočila. Na naše pitanje prijateljici žrtve zašto je čuvaju, ona nam je tada odgovorila da su joj rekli da se radi o pokušaju ubojstva pa je moraju štititi. Naše pitanje zašto čuvaju nju kao svjedokinju događaja, a ne i B.R. kao metu brutalnog napada, svjedokinja je ostavila bez odgovora. Kako se pokazalo, vezano za navedenu svjedokinju nisu to jedine neobične okolnosti.

Posjetili smo pretučenu Solinjanku koja u stravičnom stanju leži u bolnici: otkrila nam je priču punu nasilja i droge; Tvrdi da za napad nisu krivi njeni ozloglašeni bivši partneri, zna tko je...

- Ona je u međuvremenu otišla u Njemačku, ostavila ovdje stalan posao i dvoje djece. Znam da su je nakon napada na mene odveli na poligraf jer mi je to rekao jedan od policajaca, što bi značilo da misle kako je ona na neki način umiješana u napad na mene. Problem je što ona pije dosta lijekova za smirenje zbog svojih psihičkih problema tako da je detektor laži besmislen na nju primjenjivati jer neće reagirati. Tako je i bilo, nije imala reakcije, ali problem je što joj nisu pregledali mobitel u kojem su mogli naći poruku koju mi je poslala neposredno nakon što smo se rastali te večeri: “A di si ti?”. Ta poruka ukazuje da se iz nekog razloga pitala zašto nisam još došla svojoj kući odmah nakon rastanka s njom. Postavlja se pitanje kako je ona znala da ja još nisam stigla na svoju adresu, ali sva ta logična pitanja policiji nisu bila bitna. Mislim da je prava istina u tome što je ona u bliskoj vezi s jednim policijskim službenikom iz njihovih krugova te je on štiti od problema i previše ispitivanja. Činjenica je da bi i pregled njenog mobitela, što je izbjegnuto, potvrdio i njihovo blisko poznanstvo. Zato joj je i omogućeno da se skloni daleko od Splita, čak van države, kako ne bi morala odgovarati na nezgodna pitanja. Sada se pitam je li ona uopće bila na poligrafu ili se to meni samo tako kazalo da se smirim - priča nam B.R. koja je sigurna da je njen oporavak jedan od razloga novog napada na nju podmetanjem požara pod njenog Golfa.

Kako nam je rekla, smatra da je korijen prvog napada na nju u ženskoj ljubomori i zlim jezicima koji su je pokušali diskreditirati na sve načine. Sada kada su vidjeli, prema fotografijama na društvenim mrežama, da se dobro oporavlja, ponovno su iste osobe odlučile naškoditi joj kako god mogu.

Novi trend na splitskoj krim sceni: dok su muževi u zatvoru ili u bijegu, pripadnici podzemlja napadaju im žene; Evo zašto policija nevoljko rješava ovakve slučajeve​

- Namjerno sam stavila te fotografije da vidim tko će mi se javiti i na koji način i tada sam također dobila dosta odgovora. Inače, dosta čitam jer radim na sebi iznutra, a ne na uljepšavanju “fasade” te pokušavam sama doći do odgovora koje policiju, očito, ne zanimaju - kaže nam 38-godišnjakinja.

Dodatni poticaj progoniteljima je sigurno dala činjenica da policija površno radi na slučaju napada na nju od ovoga ljeta, što pokazuju neobjašnjivi propusti koje su napravili. Kada se još zna da je četiri dana prije Golfa u Vinkovačkoj zapaljeno još jedno vozilo na Mejašima, vlasnice koja je kao i B.R. imala bivšeg partnera u krugu osoba s dosjeom, očito je da potpaljivači smatraju da su splitske ulice njihov poligon.