Procurile snimke spektakularne pljačke u Dubrovniku, sve je bilo gotovo u trenu: otac i sin odmah počeli trošiti novce, jedan na automobil i provode, drugi ih 'uložio'

Dvojac na motociklu prilazi upravnoj zgradi, a ususret mu idu muškarac u žutoj jakni i žena. Nasuprot njih, na otoku među automobilima vide se obrisi još nekoliko osoba. Ne mogu se jasno razaznati. Slijedi naguravanje, motocikl pada na tlo, a na jednoj od snimaka muškaraca u crnoj jakni s bijelom kacigom drži neki crni predmet (najvjerojatnije pištolj) u desnoj ruci i usmjerava ga prema nekome.

Nekoliko trenutaka kasnije ista ta osoba u srednjoj je prometnoj traci, a potom i na motociklu koji se udaljava. Na nekoliko metara dalje iza njega nailazi bijeli automobil. Jutro je sunčano, uskoro prema zračnoj luci u Čilipima uz zavijajuće sirene kreću policijska vozila.

Vrlo brzo utvrdit će se da je motocikl kojim su pobjegli nakon pljačke ukraden ispred pizzerije Mezzanave u samom poslovnom središtu Dubrovnika.

Tako su 45-godišnji Antun i 22-godišnji Antonio Katušić, otac i sin iz konavoskog mjesta Gabrile, u ponedjeljak u 7.40 sati oteli zaštitarima koji su došli kombijem pred upravnu zgradu dubrovačkog aerodroma 100 tisuća eura, piše Jutarnji list.

Bio je to utržak iz duty free shopa koji je umjesto u Fini završio u rukama pljačkaša.

1. Dvojac na motociklu prilazi upravnoj zgradi zračne luke u Ćilipima. Sučelice stiže zaštitar sa torbom s utrškom iz duty free shopa.

Antonio Katušić tako se počastio Audijem A6, okupio je društvo i potegao do Herceg Novog na provod. Otac i sin s hrpom novca, “puni k’o brod”, počeli su trošiti novac što su ga se domogli u prvoj motociklističkoj pljački na dubrovačkom području.

Nakon pljačke Antun Katušić, taksist iz Gabrile, uplatio je novac i nakon 383 dana odblokirao račun svoje tvrtke Toni taksi koju je osnovao 2009. godine.

2. Vozač motocikla, koji je sišao s motora obraća se ženi koja je u pratnji zaštitara.

Policiju je na trag do Antuna Katušića usmjerilo to što se trag o pljački gubio u Gabrilima, mjestu gdje je živio njihov stari znanac. Svojedobno je Antun Katušić nasrtao i na policajce, a na dubrovačkom području bio je poznat kao čovjek s podebljim dosjeom. Javno su poznata neka od njegovih uhićenja. Bio je uhićen i početkom ožujka 2008. godine zbog sumnje da je od 2004. do 2007. godine kao odgovorna osoba u poduzeću Kruna utajio porez.

3. Suvozač na motociklu nagurava se sa zaštitarom. Vozač s bijelom kacigom u rukama drži oružje.

Katušić je i 31. ožujka 2006. godine Audijem A-8 kod Čapljine u BiH skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginulo pet osoba i nakon toga spektakularno pobjegao iz mostarske bolnice.

4. U naguravanju motocikl pada na pločnik. U zaštitara je uperena cijev pištolja.

Svoj je dosje popunio kao jedan od osumnjičenika u švercu ukradenih vozila, što je dubrovačka policija istraživala krajem 2005. godine, kao dijela skupine koja je nabavljala ukradena vozila iz Hrvatske i inozemstva, krivotvorila dokumentaciju i prodavala ih i tako zaradila oko 3,5 milijuna kuna.

5. Suvozač podiže motocikl, a vozač s pištoljem i dalje drži zaštitara na nišanu

Neka od ukradenih vozila završila su i kod lokalnih političara, a Katušić je bio na slobodi. Supruga mu je radila u krim policiji.

6. Pljačkaši nakon što su uzeli novac bježe na motociklu