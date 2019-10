Solinski kriminalci imaju stravičnu novu taktiku, reketare ljude zbog nepostojećih dugova: tukli su, prijetili i oduzimali automobile žrtvama koje im ništa nisu skrivile, priče su nevjerojatne

U gradu Solinu je u zadnjih nekoliko mjeseci policija uhitila dvoje iznuđivača koji su svoje žrtve maltretirali zbog “izmaštanih” dugova.

Naime, ni jedan od ove dvojice junaka naše priče nije imao stvarni razlog tražiti dug od svojih poznanika jer duga jednostavno nije bilo, ali su to ipak učinili izlažući žrtve velikom strahu od batina i ostalih ružnih scena koje su im njihovi utjerivači iz čista mira htjeli priuštiti.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je u ovaj četvrtak podignulo optužnicu protiv 31-godišnjeg Luke R. iz Solina zbog počinjenja kaznenog djela iznude u pokušaju.

On je 28. rujna 2019., oko 13.20, došao u solinski kafić “Olly” i odmah verbalno nasrnuo na 37-godišnjaka koji je stajao za šankom lokala, a kojeg otprije poznaje, te je bez ikakvog stvarnog razloga zatražio od njega da svoje vozilo upiše na njegovo ime ili da mu preda iznos od pet tisuća eura. Prilikom ovog traženja okrivljenik je, tereti ga se, prijetio oštećeniku govoreći da će mu pozvati kamatare za vrat i zapaliti njegovo vozilo ili će njegovo vozilo gurnuti u more ako to ne učini.

Vidno agresivan

Nakon toga je 37-godišnjaka počeo udarati šakama po tijelu i otvorenim dlanom ruke po licu ponavljajući da će ga maltretirati sve dok mu ne preda 5000 eura. Kada mu je oštećenik kazao kako nema novca, Luka R. mu je pokušao uzeti ključ njegova vozila koji se nalazio u džepu njegovih hlača, u čemu nije uspio jer se žrtva opirala, a nakon toga je jedva uspio pobjeći iz lokala, onako izudaran i preplašen.

Svjedok je kazao da je Luka, dočim je došao u kafić, povikao: “Vidi na koga sam naišao!” i da je već izgledao vidno agresivan te ga je nakon toga udario nekoliko puta u rebra i dlanom po licu.

– On me je i u svibnju ove godine također fizički napao te sam ga se zbog toga prepao dočim sam ga vidio na vratima kafića. Cijela mučna scena trajala je 20 minuta, a spasilo me što je u kafić ušao njegov prijatelj pa sam uspio pobjeći. Mislim da je povod svemu ovome što napadač pogrešno smatra da sam imao nešto s njegovom suprugom, što nije točno – rekao je napadnuti u svom iskazu.

Dva dana od napada na 37-godišnjaka, Luka R. se još nalazi u istražnom zatvoru te tužiteljstvo traži da se taj zatvor produlji i dalje budući da postoji opravdana bojazan da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti istovrsno kazneno djelo i nastaviti s činjenjem drugih kaznenih djela.

Drugi, ali bizarniji slučaj iznuđivanja dogodio se također u Solinu, ali je otkriven nekoliko dana kasnije od ovog prvog slučaja. Policijski službenici PP-a Solin su 3. listopada uhitili 27-godišnjeg Sandra F. iz Splita zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iznude na štetu 26-godišnjaka uz Solina i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon ispitivanja, sudac istrage je, kao i prvom akteru ove priče, odredio istražni zatvor. Dok nije bio uhićen, za Sandrom su bile raspisane dvije policijske potrage, i to Prve policijske postaje Split zbog drskog ponašanja i PP-a Solin zbog ove iznude o kojoj pišemo.

On je također u lipnju 2019. godine, u ime navodnog dugovanja, od oštećenog 26-godišnjaka zatražio ključeve osobnog automobila, nakon čega je, za razliku od prvog aktera, uzeo automobil od žrtve, koji je pronađen 1. listopada na solinskom području.

’Poduplan’ iznos

Iznuđivač i žrtva našli su se u jednom solinskom kafiću 25. lipnja ove godine i prijavljeni mu je rekao da mu je dužan 500 eura, a kada je ovaj izjavio da mu nije dužan ništa, Sandro F. je povećao iznos rekavši da mu 26-godišnjak sada duguje tisuću eura.

U strahu mu je žrtva dala svoje vozilo Citroen Xsara i ključeve. Nakon što mu je uzeo automobil, prijavljeni mu je naredio da ne smije napuštati stan.

Tri mjeseca je tako 26-godišnjak bio bez svog vozila, a onda je 1. listopada u solinskoj Ulici Kljakovića-Šantića pronađeno vozilo ostavljeno u borovoj šumi.

Iz njega je izvađen akumulator i Citroen nije bio u voznom stanju, a prije nego ga je ostavio, Sandro F. je na vozilu slomio brisače. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi 27-godišnjak u Solinu te je tom prilikom pronađena i oduzeta automatska puška Crvena zastava s pripadajućim okvirom, 30 komada streljiva kalibra 7,62 milimetra i 13 komada tableta ecstasy.

Ne znamo kako se zaštititi od ovakvih kamatara i iznuđivača kojima u biti ništa ne dugujete osim da vas, eto, upozorimo da su takve situacije moguće i da se, nažalost, i često događaju, kao u ova dva slučaja u istom mjestu i gotovo u isto vrijeme, i to nad ljudima kojima je krimen samo što su jedva poznavali svoje iznuđivače.