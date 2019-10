Tarikova spremačica proglašena krivom, ali kazna je znatno niža od one koju je tražilo Tužiteljstvo; I novčani iznos koji mora vratiti manji je od očekivanog: 'Nema dokaza da nakit vrijedi 150.000 kuna'

Dvije i pol godine od podizanja optužnice da je, dok je čistila kuću poznatom bračnom paru Tariku i Lejli Filipović ukrala vrijedan nakit i novac neutvrđene vrijednosti, Anica Jurilj suočila se s nepravomoćnom presudom. Sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Dario Lokas osudio je Jurilj na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje ne prihvativši tako bezuvjetnu kaznu koju je predložilo Tužiteljstvo, piše Jutarnji list.

Sud je naložio Jurilj da po pravomoćnosti presude supružnicima Filipović mora vratiti za zlatninu 1000,01 kuna, a Tarikovoj punici 1567,21 kunu te 567,20 kuna kao protuvrijednost ukradenih 100 kanadskih dolara. Za ostatak imovinskog zahtjeva, jer su Filipovići nakit procijenili na 150.000 kuna, bitku će po odluci suda morati nastaviti u parnici.

- Bilo je sporno je li optužena uzela nakit onako kako joj se stavlja optužnicom na teret. Sud njezinu obranu nije prihvatio jer je ista neuvjerljiva, nelogična i neistinita. A niti je nađen ijedan razlog da bi ju oštećeni lažno teretili. Optužena je očito radila na konstrukciji obrane kako bi izbjegla razinu odgovornosti. Sud, pak, nije prihvatio iznos koji oštećeni potražuju jer se radilo o aproksimativnoj procjeni s obzirom na to da ga nisu potkrijepili dokazima, računima, certifikatima... a niti je vještak vrijednost nakita mogao procijeniti - rekao je obrazlažući presudu sudac Lokas.

Kao olakotnu okolnost sud je Jurilj uzeo njezinu neosuđivanost i dosadašnje poštivanje normi društva, dok joj je otegotna bezobzirnost u načinu postupanja odnosno da je iskoristila povjerenje osoba kod kojih je radila i tako si osiguravala egzistenciju.

Na pretprošlom ročištu Jurilj je, prenosi Jutarnji list, iznijela obranu koja je, u najmanju ruku, sve redom šokirala jer je optužila popularnog voditelja za seksualno uznemiravanje. Pa je tako, između ostaloga, ispričala da je jedan dan ostala sama s Tarikom u kući dok je njegova supruga s punicom izašla van.

- Dok sam spremala veš, Tarik mi je u jednom trenutku prišao s leđa i počeo me navlačiti za rame. Aludirao je na seksualne radnje. Počeo me dirati. Bila sam izvan sebe te sam ga odgurnula i pitala: 'Što ti je, što to radiš?' Odgovorio mi je: 'Što je tebi, zar ne znaš da ljudi imaju svoje slabosti?' Izderala sam se na njega kako ga nije sram. Sva sam se tresla od šoka, a on se smijao i rekao mi neka se smirim da će mi sve nadoknaditi – ispričala je Jurilj u sudnici koja ni sama nije znala odgovoriti kako se ukradena zlatnina našla u njezinoj torbi. Uočila ju je u torbi dok se vozila tramvajem priznavši da ju je potom kasnije prodala u Zagrebu.

- Kad sam došla do Dubrave, samo sam se htjela riješiti tog zlata. Osjećala sam se poniženo. Otišla sam do čovjeka kod kojeg inače kupujem duhan i pitala ga ima li koga da zlato otkupi. Pa mi je našao čovjeka kojem sam ga prodala za 10.000 kuna – pravdala je dalje Jurilj "posao" s tuđom zlatninom. Na upit suda Lokasa zašto ranije nije izašla s tom pričom, Jurilj je dodala da njezina "situacija nije bila takva da može podnijeti tužbu". Na opetovano inzistiranje suca da odgovorili zašto onda glumca nije prijavila kada je postalo izvjesno da će protiv nje biti podnesena kaznena prijava, Jurilj je i dalje bila bez odgovora ustvrdivši tek: 'Ja sam samo mali čovjek. Ne znam zašto to nisam napravila.

Podsjetimo, Jurilj su Filipovići angažirali krajem 2010. da im za 40 kuna po satu čisti kuću, a nakon tri godine suradnje, otkrili su da im je kuća u Kustošiji ekstra 'počišćena' odnosno da su 'olakšani' za veći iznos. Prema optužnici, glumcu je ukrala pet zlatnih dukata, tri burme, tri zlatne ogrlice te jednu s biserima, osam dječjih zlatnih narukvica i šest naušnica, prsten s briljantom od 5000 eura, 100 dolara i druge predmete. Među nestalom zlatninom bilo je i 15-ak zlatnih dukata vrijednih od 300 do 15 tisuća kuna. Jedan od dukata je bio s likom Napoleona koji je Filipoviću, prema njegovim tvrdnjama, poklonio popularni nogometni trener Ćiro Blažević, a koji je i on od nekoga dobio na poklon.

O priznanju krađe Jurilj je potpisala i potvrdu kod javnog bilježnika uz obećanje da će glumcu i njegovoj supruzi vratiti novac, a kako do obeštećenja nije došlo, slučaj je završio na policiji te Općinskom državnom odvjetništvu.