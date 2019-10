Odvjetnik Vinko Ljubičić je u ime roditelja pokojnog Kristiana Vukasovića (18) zatražio 700.000 kuna od države u zahtjevu za naknadom štete koji je podnio Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu. Radi se o pokušaju mirnog rješenja spora, prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, a u zahtjevu su navedena četiri krivca za smrt mladića iz Jesenica među kojima je i splitsko tužiteljstvo. Osim njih, kao sukrivci za smrt mladića zbog neadekvatnog tretmana i propusta u primjeni zakonskih mogućnosti nabrojeni su: Općinski sud na Dračevcu, zatvor na splitskim Bilicama te Bolnica za osobe lišene slobode na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu.

- Ovo je sada postupanje sukladno Zakonu o parničnom postupku jer kada se stranke pripremaju tužiti RH moraju se prethodno obratiti dorhu ili će tužba biti odbačena. Ako prihvate nagodbu, ponudili smo da se napravi jedno objektivno medicinsko vještačenje, prije spora i sudske parnice koja će sigurno biti mučna. Nudi se korektan pristup koji ide na razumno sagledavanje svih okolnosti koje su dovele do smrtne posljedice. Iznos je ispod uobičajenih kriterija za ovakav postupak. Ovim obitelj ne odustaje od traženja krivca za smrt Kristijana, ustraju u kaznenom progonu protiv osoba koje su u pretežitom dijelu doprinijele nastanku smrti. Predali smo punomoć u spis državnog odvjetnika koji vodi izvidne radnje vezano za smrt Kristiana Vukasovića - rekao nam je odvjetnik Ljubičić čiji ured zastupa majku Kristinu i oca Stipana Vukasovića pro bono.

U zahtjevu je navedeno kako je od dana lišavanja slobode Kristiana Vukasovića 30. ožujka ove godine pa do dana prijema u splitsku bolnicu 01. kolovoza u sveukupnom tretmanu mladića došlo do niza propusta i to kod svih državnih tijela što je dovelo do njegove smrti. Iz lanca krivnje je izuzeta policija koja je provela uhićenje te KBC Split gdje su se iznimnim naporima borili da mladića održe u životu tijekom 24 dana koliko je proveo na Jedinici intenzivnog liječenja na Križinama.

- Ni jedan novac nama ne može nadoknaditi sina. Prvenstveno tražimo istinu da se ovo nekome drugome ne dogodi - kazao nam je Stipan Vukasović.

U nizu propusta prvi je bio prilikom privođenja i tretmana kada je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, po čijem nalogu je izvršeno odgovarajuće vještačenje, propustilo pravilno sagledati Kristianove mogućnosti sudjelovanja u postupku i njegovu sposobnost shvaćanja značenja svojih postupaka. Sporno je, naime, što je Kristian bio dijete s razvojnim poteškoćama i s nizom poremećaja među kojima i ADHD, zatim poremećaj piromanije, poremećaj emocija i ponašanja uz mentalna i tjelesna oštećenja zbog kojih mu je dijagnosticiran teži invaliditet trećeg stupnja uz prijeko potrebna pomoć i njega u punom opsegu. On je i srednju školu za kuhara završio prema individualiziranom programu u nastavi. Nakon privođenja nije imao odvjetnika, ispitivan je bez stručnjaka psihologa ili defektologa te je nad njim određen istražni zatvor iz kojeg je izašao tek u moždanoj komi nakon četiri mjeseca.

Sljedeći u nizu propusta bio je tijekom suđenja na Općinskom sudu u Splitu kada tijekom postupka nije primijenjen Zakon o sudovima za mladež na koji je Kristian kao mlađi punoljetnik imao pravo, tim više s obzirom na svoje dijagnoze i zdravstveno stanje. Nadalje, nije zatraženo mišljene stručnih suradnika i nadležnog Centra za socijalnu skrb vezano za istražni zatvor te predloženu sankciju. Postupak se provodio bez utvrđivanja mogućnosti primjene maloljetničkog prava radi izricanja mjere nadzora ili smještaja u psihijatrijskoj ustanovi umjesto istražnog zatvora te umjesto osam mjeseci bezuvjetnog zatvora na koji je osuđen.

Treći u nizu je Zatvor u Splitu koji ga je smjestio u potpuno neadekvatne uvjete, iako su imali podatke o njegovom zdravstvenom stanju te nisu poduzeli mjere zaštite osobe s određenim duševnim oboljenjima. Posljednji u nizu su odgovorni u zagrebačkoj bolnici za osobe lišene slobode gdje se na potpuno neprihvatljiv način pristupalo njegovom liječenju te ga se unatoč očitoj nemogućnosti prilagodbe boravku u ćeliji tri puta uporno vraćalo u splitski zatvor.

Sve nabrojeno je dovelo do smrti nastaloj zbog straha uslijed stalnog psihičkog rastrojstva, ekstremnih okolnosti u kojima je Kristian Vukasović boravio i kojima je bio izložen, stoji u zahtjevu za naknadom štete. Zbog svega se za svakog roditelja traži po 300.000 kuna na ime duševnih boli zbog smrti bliske osobe. Osim toga potražuje se naknada za uređenje grobnice oblaganjem kamenom te izradu nadgrobnog spomenika od 75.000 kuna uz 25.000 za troškove pogreba, osmrtnica i cvijeća.