“Dok se nalazila na podu udario je nogom i šakom u predjelu glave pri čemu je zadobila prijelom jagodične kosti, sinusa gornje čeljusti i dna očne duplje lijevo,” dio je opisa iz optužnog akta protiv Tonija Višića (29), bivšeg boksačkog prvaka, koji se tereti za nanošenje teških ozljeda 20-godišnjakinji iz Splita u predvorju poznatog noćnog kluba prošlog ljeta. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za njega traži tri godine zatvora.

Kako je u istom klubu prošlog vikenda 31-godišnji redar teško ozlijedio 34-godišnjeg Nizozemca, ponovno je aktualiziran događaj iz srpnja te smo saznali kako je istraga okončana.

Na temelju dobivenih dokaza podignuta je i optužnica protiv Tonija Višića koji se nalazi u istražnom zatvoru gdje je završio 23. srpnja ove godine kada se predao policiji.

Kako navodi optužnica, Višić je 19. srpnja oko 6.10 sati u prostoru pred ulazom u ugostiteljskom objektu, nakon što ga je 20-godišnjakinja upitala zašto je uhvatio za stražnjicu i pri tom ga udarila šakom u glavu, on nju udario šakom u glavu.

Od udarca boksača, djevojka je pala na pod gdje je Višić udario nogom u tijelo od čega je zadobila podljev desne nadlaktice, navodi optužnica. Nakon toga je Višić udario nogom i šakom u glavu nanijevši joj frakturu kostiju lica, stoji u optužnici.

Tijekom istrage su saslušana tri svjedoka među kojima i prijateljica 20-godišnjakinje koja je bila s njom u klubu. Ona je posvjedočila kako se okrenula kada su krenule vani te je tada vidjela 20-godišnjakinju na podu i muškarca koji je tukao. Također je izjavila kako su oko nje bili redari i konobari iz kluba.

Osim zatvorske kazne, tužiteljstvo traži da optuženi plati i 3.000 kuna sudskih troškova, dio se odnosi na vještačenje, a dio na paušal. Odmah nakon događaja raspravljalo se je li Toni Višić bio te noći u klubu kao gost ili redar. Prema javnom pogovoru, Višić je tu večer radio kao član redarske službe, ali to je opovrgnuo jedan od čelnih osoba u klubu koji se javio medijima.

U svakom slučaju, ako i nije radio kao redar te noći u klubu, u podacima iz optužnice stoji da je Toni Višić zaposlen kao zaštitar u tvrtki Villa In Finitus d.o.o., vlasništvo Marka Tomasovića, boksačkog olimpijca. Navedena zaštitarska tvrtka spominjala se tijekom dva kaznena postupka za pokušaje ubojstva na Županijskom sudu u Splitu, ali oba puta se povezivala sa žrtvama pucnjave, a ne počiniteljima.

Vlasnik tvrtke je u svibnju 2016. godine ranjen u nogu kada je u njega iz pištolja pucao Vedran Vujević ispred zgrade u Velebitskoj ulici. Tada je ranjen i Gordan Jukić, prijatelj Marka Tomasovića, a na suđenju Vedranu Vujeviću izašlo je na vidjelo kako je povod njihovog susreta toga dana bio sukob optuženoga s gostima u kafiću “Moon”.

Kako je tvrtka Marka Tomasovića držala zaštitu u "Moonu", vlasnik je zahtijevao od njega neka od Vujevića zatraži da više ne dolazi u njihov lokal.

Poslovanje iste tvrtke se spominjalo kao jedan od mogućih motiva ranjavanja Lea Paurevića, bivšeg specijalca i poznatog splitskog redara. On je u lipnju 2010. godine oko tri sata ujutro pogođen s tri od sedam ispaljenih metaka kalibra 7,65 mm na raskrižju kraj Poljuda.

Paurevića su napadači sustigli na skuteru dok je svojim jaguarom išao iz kafića “Hemingway”. Prilikom razgovora za naše novine neposredno nakon ranjavanja na pitanje ima li napad veze sa zaštitarskom tvrtkom, koja je možda konkurenciji oduzela posao, Paurević je odgovorio kako “ne vjeruje da je to razlog, ali dok se razlog ne otkrije, ne isključuje ni tu mogućnost”. Istaknuo je tada kako on nije vlasnik tvrtke već njegov prijatelj Tomasović, dok on samo pomaže.

Ubrzo je u Spinutu nađen zapaljeni skuter marke Piaggio na kojem su atentatori progonili Paurevića i koji je prijavljen kao ukraden godinu dana ranije. U siječnju 2013. godine uhićen je Kristijan Stojanović koji je za pokušaj ubojstva Paurevića osuđen na četiri godine i četiri mjeseca zatvora. Tijekom suđenja mu je Paurević sve oprostio.