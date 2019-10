Prema podacima splitske policije, na sam dan utakmice ukupno je privedeno 85 osoba, od čega 36 hrvatskih državljana i 49 stranih državljana i to uglavnom zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Veteran 4. gardijske brigade Pero Zečević (49) jedan je od tih 36 hrvatskih državljana koji je, umjesto da gleda kako Hrvatska na travnjaku "razbija" Mađarsku, nekoliko sati proveo pritvoren u podrumu zgrade splitske policije i to, kako nam kaže, bez ikakvog razloga.

- Znaš koliko sam proveja na stadionu? Sedam i po minuta, eto koliko. Dakle, nakon dugo vrimena, odlučili smo izvaditi majice iz ormara od svjetskog prvenstva i krenit na "Lijepu našu" Hrvatsku. Nas sedam, osam, ekipa veterana uredno smo preko interneta kupili karte za Sjever na naša imena. Sjever zato jer je danima bila priča da će tamo biti starija ekipa i vojska baš da ne bi bilo problema.

I tako nakon Lige prvaka '94., nakon toliko godina, kupimo karte za Sjever, a zadnjih godina uopće ne idem na utakmice da i to bude jasno. Prošli smo bez problema sve prstenove osiguranja, sve je bilo u redu i došli smo na tribinu više od uru prije početka utakmice. Nitko još nije sija na svoja mista, stajali smo kraj stolica i pričali, a jedan od nas je otiša u zahod. U jednom je trenutku do nas došla neka cura koja je rekla da je tu njezino misto. Odgovorija sam da nema problema, da ćemo se maknuti i izvadija sam svoju kartu i počeja se lagano penjati gledajući u nju i tražeći svoj red - priča nam Pero.

Nakon nekoliko pređenih stepenica i redova, još uvijek gledajući u kartu, odjednom je zastao. Podigavši glavu vidio je, kaže, "jednu veliku glavu", zaštitara Sokol Marića i još nekoliko njegovih kolega. "Glava" ga je, veli, upitala kakve on probleme ima?

- Kazao sam mu, sasvim pristojno, da je moj jedini problem šta još tražin svoje misto u 27. redu, sjedalo 33. Tada mi je bezobrazno odbrusio da jesam li glup i neuk kad ne mogu naći misto, a piše mi na karti. Vidija da su naoštreni, ne znan zašto, i odgovorija sam mu da možda jesan, al' da je on ka redar pametan i obrazovan i da je tu da mi pomogne pa neka mi on pronađe moje misto. Nešto je još reka, al' ga nisam sluša već sam se okrenija prema prijatelju koji se taman vraćao iz WC-a i ostalima i mahnija sam rukom da dođu gori jer da je tu negdi naš red.

I tada su me zgužvali, njih trojica, dvojica za ruke, a treći mi je pognija glavu i osjetija sam kako me uvatija za kaiš na gaćama. Tako su me izgurali do izlaza. Vrhunac ludila i perverzije je bilo predavanje interventnom policajcu. Ovi me odma prima "u kravatu", kompletnu podlakticu s onon plastikom mi je stiska, zabija mi je grkljan u mali mozak. Vodi me niz skale, ja već bez zraka, crni mi se prid očima i u zadnji moment sam nekako uspija strgnuti mu ruku i doć do zraka. Da je bilo još koju sekundu sigurno bi pa u nesvist - kaže Zečević.

U tom trenutku zaštitari do kombija dovode i njegovog prijatelja i to noseći ga njih pet.

- Mene su, brajo, digli bez ikakvog razloga. Samo zato šta sam mahnija Peri i tada su došli do mene. Rekli mi da mučin, a ja reka da neću. I onda su skočili. Pokušava sam objasniti da mi je dite ostalo na stadionu, govorija sam to jedno 20 puta, al' nisu me tili uopće slušati, rekli su da će se snaći. Srića šta je gori osta mi brat s malin, ali dite je plakalo po ure, nije se moga smiriti, zgadilo mu se sve umisto da je uživa u doživljaju.

Pokušavali smo dobiti objašnjenje zašto smo privedeni, šta smo to napravili, ali smo nakon desetak minuta vidili da to nema smisla. Bogati, ispada da se ne smiš nikome javiti, s nikim pričati - govori nam njegov prijatelj koji je ipak, radi mira u obitelji, odlučio ostati anoniman.

- Moran ti reći, dali su nam puvati i to kad smo dovedeni u postaju. Silo nas isprid ispucanih meta sa uperenim svitlima u oči, al' tu su policajci bili stvarno O.K. Ja sam ima 0,9, a prijatelj 0,8 promila alkohola. Ponavljam, nikakav nered nismo radili, ništa, a nek mi kažu ko nije popija koju pivu prije utakmice, tako su pola stadiona mogli maknit ća. Sve su nam uzeli, mobitele, sve... Pustili su nas tek iza ponoći - veli Zečević.

- Ponavljam, nikakvog verbalnog sukoba sa zaštitarima nije bilo, ništa... Evo ja ih lipo molim da mi pokažu snimku, a sigurno to imaju, da se vidi šta se tada dogodilo. I mislija sam se ne ići samo radi ovih pi...ja i nije mi vrag da mira. Napiši da im zahvaljujem šta su mi dali Hrvatsku u Split nakon ovoliko godina, al' ako će i sljedeći put biti ovako sa ovim nadrkanim osiguranjem i službom, neka slobodno idu u Zagreb, Rijeku, Osijek, ja in više neću doć.

I onda razumin ove momke sa sjevera, kad mi sa pet banki prolazimo ovo, onda mogu zamisliti šta oni prolaze. Ma da je bija bilo kakvi razlog za takvo reagiranje, da smo nekog udrili, beštimali, bilo šta napravili, razumili bi... - zaključuje naš sugovornik priču o svojoj "poljudskoj avanturi".