Vozačici osobnog automobila u kojem je u prometnoj nesreći na Žnjanu poginula 43-godišnja putnica prijeti kazna od tri do 15 godina zatvora jer je imala više od 1,5 promila u krvi. Slučaj je preuzelo je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu jer je nakon očevida i provedenih izvida utvrđeno da je 45-godišnja vozačica Mitsubishija bila pod utjecajem alkohola.

Policija otkrila nove detalje stravične prometne nesreće u Splitu u kojoj je poginula jedna žena, otkriveno i tko je upravljao automobilom koji je završio na krovu

Strašna nesreća dogodila se s petka na subotu prije tjedan dana u 2.50 sati u ulici Put Svetog Lovre u Splitu kada je osobno vozilo Mitsubishi, splitskih registracijskih oznaka, kojim je upravljala 45-godišnjakinja, sletjelo je s kolnika. Vozilo se tom prilikom prevrnulo na krov. U prometnoj nesreći je smrtno stradala 43-godišnja putnica iz vozila, dok su dva putnika lakše ozlijeđeni te su nakon pružene liječničke pomoći otpušteni iz bolnice. Vozačica je teško ozlijeđena i zadržana je na bolničkom liječenju. Na mjestu događaja je obavljen očevid, kojim je rukovodilo Općinsko državno odvjetništvo.

Prema prvim informacijama, vozilo se nije kretalo prekromjernom brzinom, a sletjelo je na krov s visine od oko 2,6 metara nakon dolaska u desni zavoj. Stradala putnica je bila na zadnjem sjedištu iza vozačkog. Kako se u međuvremenu utvrdilo da je vozačica imala više od 1,5 promila alkohola u krvi, slučaj je preuzelo Županijsko državno odvjetništvo.

Izmjenom zakona od početka ove godine počinitelju prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, do koje je došlo zbog grubog kršenja prometnih propisa, može se izreći kazna do 15 godina zatvora. Do tada je gornji prag zatvorske kazne bio 12 godina te su slučajevi bili u nadležnosti Općinskog suda. Izmjenama zakona prometne nesreće izazvane tzv. neizravnom namjerom automatski idu u nadležnost višeg suda i tužiteljstva tj. županijskih. Radi se o slučajevima vožnje pod utjecajem alkohola te grubom kršenju ograničenja brzine vožnje čime se prouzročila smrt druge osobe. Raspon kazne je od tri do 15 godina, a neizravna namjera se odnosi na situacije kada je počinitelj svjestan mogućih posljedica.