U sudnici sutkinje Ivane Bilušić na Općinskom sudu u Splitu, 16. rujna oko 12.30 sati odvijala se prava drama, pa su morala intervenirati čak tri pravosudna policajca kako se ne bi realizirale prijetnje koje je 46-godišnjak uputio svojoj supruzi, koja je davala iskaz u predmetu u kojem je njezin muž optužen za nasilje nad njom i djecom.

Pomorac, kapetan broda je prijavljen za produženo kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se da je svojoj supruzi tijekom davanja iskaza svojim ponašanjem izazvao osjećaj straha i osobne ugroženosti, a nakon što mu je sutkinja Bilušić naložila da napusti sudnicu zbog ometanja rasprave, krenuo je prema supruzi.

Obratio joj se riječima: "Kurvo, droljo, nećeš se koristiti mojim znojem i trudom, je...š se s narkomanom i policajcima. Ubit ću te, riješit ću ja tebe i neće mi četnici uzimati moje trude".

Tada je sutkinja Bilušić pozvala pravosudne policajce da interveniraju u svrhu zaštite života i sigurnosti osoba u sudnici, pa se pomorac okomio i na njih. Na naredbu jednog pravosudnog policajca da prestane s vikom i galamom, 46-godišnjak je nastavio prijetiti i vikati: "Svih ću vas riješiti, riješit ću to na svoj način, kurva jedna, želi mi oduzeti moju imovinu, nisam vidio djecu dvije godine".

Cijelo to vrijeme je pružao aktivni otpor, pa i u trenutku kada su pravosudni policajci pokušali primijeniti sredstva prisile kako bi ga fizički savladali. Policajca koji mu je izdao upozorenje 46-godišnjak je lakše ozlijedio u vidu eskorijacija na licu i lijevoj podlaktici te mu je zadao udarac u prsište te je došlo i do istegnuća leđnog mišića. Na kraju su pravosudni policajci uspjeli savladati pomorca, a nesretna žena, sutkinja Bilušić, njezina zapisničarka i zamjenica općinske državne odvjetnice Gorana Škaro mogle su konačno odahnuti.

U sudnici je tijekom incidenta bio i pomorčev odvjetnik Željko Ostoja koji nam je dao izjavu.

– Protiv mog branjenika u tijeku je kazneni postupak zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela u svezi obiteljskih problema. U navedenom postupku koji traje godinu i pol dana, bile su mu produljivane mjere opreza zabrane viđanja djece, te isti kroz cijelo to razdoblje nije mogao kontaktirati s djecom. U odnosu na produljenje mjera dolazilo je do kršenja procesnih prava obrane i okrivljenika. Očito je da ga je na raspravi nešto iziritiralo te je isti burno reagirao, no nikakve prisile prema pravosudnim dužnosnicima od strane mog klijenta niti prijetnje nije bilo, a samim tim nije bilo ni ozljeđivanja - kazao je odvjetnik Ostoja.