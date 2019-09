Dvojica Zadrana 23-godišnjaku htjeli naplatiti nepostojeći dug, ali im je mladić pobjegao u - policiju!

Policijski službenici Odjela organiziranog kriminaliteta Službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije muške osobe u dobi od 18 i 24 godine koje se sumnjiči za iznudu na štetu 23-godišnjaka, piše Zadarski.hr.

Naime, dvojicu Zadrana se sumnjiči da su u popodnevnim satima 29. kolovoza ove godine u ulici Put Bokanjca u Zadru, osobnim vozilom presreli i zaustavili 23-godišnjaka koji se kretao cestom u svom osobnom vozilu zadarskih registarskih oznaka.

Nakon što su presreli i zaustavili 23-godišnjaka imali su namjeru naplatiti nepostojeći dug, nakon čega su ga tjelesno napali i lakše ozlijedili. Kako doznajemo, od 23-godišnjaka su htjeli uzeti njegovo vozilo kao zamjenu za nepostojeći dug te su zatražili da vozi ispred njih i odveze svoje vozilo kod 24-godišnjaka.

Dvadesettrogodišnjak je zbog straha na to pristao, te je u jednom trenutku iskoristio priliku i pobjegao vozilom, dok su njih dvojica krenuli u potjeru za njim, sve do dolaska 23-godišnjaka do zgrade policije, gdje su se njih dvojica udaljili.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja oba osumnjičenika su dovedena pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a protiv njih je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude.

Kako neslužbeno doznajemo, 24-godišnjak je otprije poznat policiji po djelima krađe i provale, dok 18-godišnjak nema iza sebe takvih djela. Zbog počinjenja kaznenog djela iznude, dvojici Zadrana prijeti kazna od jedne do deset godina zatvora.