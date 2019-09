Novi detalji u slučaju 'uglednog' HDZ-ovca osumnjičenog za silovanje; Još tri žene žrtve su nasrtljivog Škare? On tvrdi da je žrtva namještaljke

Damir Škaro (59), predsjednik Autokluba Siget, bivši brončani osvajač olimpijske medalje u Seolu 1998. godine i bivši saborski zastupnik HDZ-a, ostat će 30 dana u istražnom zatvoru u Remetincu zbog sumnje u silovanje.

Sudac istrage velikogoričkog Županijskog suda prihvatio je prijedlog tužiteljstva za određivanje pritvora i Škaro će ostati u pritvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

Prema neslužbenim podacima, tužiteljstvo, koje je nakon ispitivanja zatražilo pritvaranje, strahuje da bi Škaro mogao utjecati na ukupno četiri svjedoka – tri žene koje su se zbog uznemiravanja požalile pravnici u Hrvatskom autoklubu, te muškarca koji je trebao ponuditi novac žrtvi kako ga ne bi prijavila.

Žena koja je Škaru optužila za silovanje u emisiji 'Provjereno' opisala mučne detalje: Ne znam kako sam se iščupala iz njegovih ralja... Djeca su plakala zajedno sa mnom

Škaro je u četvrtak popodne više od pola sata iznosio svoju obranu u velikogoričkom županijskom tužiteljstvu u povodu prijave za silovanje tajnice autokluba kojem je predsjednik.

Nakon ispitivanja, kao i kad je doveden, pokušavao se sakriti od medija.

Škaro je opovrgnuo sve navode iz prijave i tvrdi da je žrtva namještaljke žene koja je prije nešto više od dva mjeseca preko javnog natječaja zaposlena u autoklubu. Škaro je zanijekao i prijetnje.

– Ja sam Damir Škaro i u srijedu ujutro vraćam se u Hrvatsku i dolazim na ispitivanje u Heinzelovu – napisao je u utorak navečer Damir Škaro SMS policajcu koji ga je tražio radi obavijesnog razgovora u povodu prijave zaposlenice njegova autokluba.

Sporna poruka

Međutim, u srijedu ujutro policija ga je uhitila na prijelazu Stara Gradiška na povratku iz BiH, gdje je bio na godišnjem odmoru. Umjesto povratka na posao, koji kao predsjednik obavlja volonterski, Škaro je završio u Heinzelevoj, potom je noć sa srijede na četvrtka proveo u prostorijama za zadržavanje na Oranicama, na zagrebačkom Črnomercu.

U četvrtak u 11.41 dovezen je u civilnoj Škodi Octaviji na ispitivanje u velikogoričko tužiteljstvo u zgradi Županijskog suda na stražnji ulaz. Pokušao se sakriti od fotoreportera i snimatelja legavši na sjedalo, ali snimljen je dok je požarnim stepenicama uvođen u zgradu i bez komentara je prošao pokraj novinara.

– Ja sam njegov prijatelj pa sam subjektivan, ali vjerujem da će on u postupku koji prethodi dokazati da nije počinio ono za što ga se tereti. Ja sam se čuo s njim dok je bio na godišnjem odmoru, ali nije mi govorio da bi imao bilo kakve probleme – rekao nam je Miroslav Ćiro Blažević, Škarin prijatelj i član Upravnog odbora autokluba na čijem je čelu Škaro.

Žena koja je prijavila Škaru za silovanje koje se dogodilo u neradnu subotu 10. kolovoza, ali kad je Škaro bio u prostorijama kluba zbog rada na svojoj knjizi, ispričala je za "Provjereno" Nove TV:

"On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine, 'ja ću radit što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te'", prepričala je žena za "Provjereno".

Samo nekoliko sati nakon podnošenja prijave, žrtva je, prema vlastitim tvrdnjama, dobila Škarinu poruku s pitanjem: "Kako su ti djeca?"

Lavina optužbi

U međuvremenu joj je, dok je boravio u susjednoj BiH, preko posrednika nudio 80.000 eura za šutnju, što je ona odbila. Škaro se očitovao i o navedenoj poruci i rekao je da je poruku tajnici "Je li sve u redu. Kako su ti djeca?" poslao nakon što se ona u ponedjeljak 12. kolovoza nije pojavila na poslu.

Prije toga znala je govoriti da djeca imaju zdravstvenih problema, pa je on mislio da je izostala zbog zdravstvenih problema djece.

Škaro joj je, nakon događaja te kobne subote, poslao i fotografiju dupina na njezin profil, što je ona protumačila kao "plivat ćeš s dupinima".

Njegov odvjetnik zatražio je od suda zabranu emitiranja priloga u emisiji "Provjereno" s obzirom na to da bi ta objava narušila tajnost istrage, a obrana misli da bi vjerojatno i stvorila javni dojam o Škarinoj krivnji.

Žrtva silovanja o događaju je ispričala prvo liječnici i tako se pokrenula lavina.

Slavko Tušek, predsjednik HAK-a, rekao je kako vjeruje da žena koja je prijavila Škaru za silovanje nije bila jedina njegova žrtva. Policija je u istrazi o silovanju ispitala i zaposlenike AK Siget, među njima i tajnika kluba.