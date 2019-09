Damir Škaro više od pola sata iznosio obranu, tvrdi da nije silovao tajnicu u autoklubu Siget; Odvjetnica žrtve: Ona je pod stresom, ne može davati izjave

Damir Škaro dao je svoju obranu pred Županijskim državnim odvjetništvom u Velikoj Gorici koje ga sada tereti samo za silovanje, ali ne više i za prijetnje.

Škaro je više od pola sata iznosio svoju obranu u kojoj je odbacio sve navode iz kaznene prijave koju je protiv njega za silovanje podnijela Đ.L., 42-godišnja tajnica u autoklubu Siget, javlja Jutarnji list.

Trenutno se očekuje što će državno odvjetništvo odlučiti, odnosno sudac istrage - hoće li Damiru Škari odrediti istražni zatvor, ili će ga pustiti da se brani sa slobode.

Damir Škaro prenoćio u policiji, danas bi trebao biti doveden na ispitivanje; O optužbi za silovanje oglasio se i Autoklub Siget

Predsjednik Hrvatskog autokluba nakon šokantnog slučaja silovanja i uhićenja 'uglednog' HDZ-ovca: Žao mi je te žene, ali vjerujem da ona nije bila jedina..

Odvjetnica Morana Rabar koja zastupa žrtvu je rekla kako je njezina klijentica u stresu i kako nije u mogućnosti dati izjavu o navedenom događaju.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, policija je nakon kaznene prijave ispitala i tajnika AK Siget.

Škaro je u tužiteljstvo doveden na stražnji ulaz u pratnji dvojice policajaca kojom prilikom nije htio odgovoriti na pitanje novinara osjeća li se krivim za kaznena djela za koja je prijavljen.

Otkrivaju se novi detalji oko slučaja silovanja u prostorijama AK Siget: bivšeg olimpijca i zastupnika HDZ-a za kazneno djelo prijavila liječnica žrtve. Stigla i reakcija HDZ-a

Bivši saborski zastupnik HDZ-a uhićen zbog optužbi za silovanje i prijetnje: 'Zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Molila sam ga da prestane, a on mi je zadirao prste još dublje...'

Škaru, kojeg je policija uhitila u srijedu ujutro na graničnom prijelazu Stara Gradiška prilikom ulaska u Hrvatsku iz BiH, prijavila je liječnica kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza. Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.

Ispovijest silovane žene u javnost je dospjela zahvaljujući najavi prve ovosezonske emisije 'Provjereno' Nove TV.

"On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine, ja ću radit što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te“, prepričala je žena za 'Provjereno'.

Samo nekoliko sati nakon podnošenja prijave, žrtva je, prema vlastitim tvrdnjama dobila Škarinu poruku s pitanjem “kako su ti djeca?”. U međuvremenu joj je, dok je boravio u susjednoj BiH, preko posrednika nudio 80.000 eura “za šutnju”, što je ona odbila.