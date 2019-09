Novi detalji stravičnog pokušaja ubojstva na Braču: finski turist zario je partnerici nož u vrat, a hororu su svjedočili i mještani; 'Vidjeli smo kad je žena oblivena krvlju istrčala vani po pomoć, bilo je strašno...'

Ekipa za očevid PU splitsko-dalmatinske otišla je u ponedjeljak navečer u Supetar na Brač pregledati poprište pokušaja ubojstva Finkinje koju je nožem u vrat ubo njen partner. Kako saznajemo, napadač je također finski državljanin, a kriminalističko istraživanje nad njim provodi Policijska postaja Brač te je u tijekom noći zadržan u službenim prostorijama.

Pokušaj ubojstva na Braču: nesretna žena zadobila ubodnu ranu i prebačena hitno u splitsku bolnicu

Više mještana su bili svjedoci stravičnog prizora usred dana.

- To vam je na Putu sv. Roka bilo, malo iza 16 sati na ulicu je istrčala krvava žena. Bilo je strašno. Držala je ruke na vratu, neki kažu da je nož još bio u rani, ali ja to nisam vidio. On je ostao u stanu pa je policija došla po njega. Oboje su Finci, ona ima između 50 i 60 godina, a on je nešto stariji, 10 ili 12 godina od nje, ne znam točno, rođen je 50 i neke godine. Zajedno su tu, a za nju znam sigurno da ima prijavljeno boravište u Hrvatskoj jer je dosta ovdje - kaže nam Bračanin.

Teško ozlijeđena strankinja prevezena je helikopterom u splitsku bolnicu te je odmah operirana, a iza 22 sata još uvijek nisu bile poznate sve posljedice ranjavanja i točno zdravstveno stanje.

U 16.15 na Braču,kako je izvijestila splitska bolnica, žena je zadobila ubodnu ranu i s teškim ozljedama je prevezena u KBC Split. Napadač je ubrzo uhićen, a o svemu je izviješteno državno odvjetništvo - saznajemo od Sanje Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske.

Nakon kriminalističkog istraživanja, počinitelj će se u utorak uz kaznenu prijavu dovesti pritvorskom nadzorniku u Split nakon čega slijedi ispitivanje na državnom odvjetništvu