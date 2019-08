Najveća tajna ubojstva koje je šokiralo Hrvatsku: vještaci se fokusirali na krajnje čudan detalj pronađen u škrinji

Smiljana Srnec (45) dovedena je u četvrtak u pratnji pravosudnih policajaca pred optužno vijeće na Županijski sud u Varaždinu. Suznih očiju okupljenim je novinarima rekla da nije kriva za ubojstvo sestre i to je bio jedini njezin komentar na slučaj koji se ne pamti na ovim prostorima.

Iako se, kao i cijela njezina obitelj, nadala da će izaći na slobodu i da će optužnica kojom joj se stavlja na teret ubojstvo sestre Jasmine Dominić (23) prije 19 godina biti odbačena zbog nedostatka dokaza, sudsko vijeće je, nakon sat i pol “vaganja” niza dokaza i argumenata tužiteljstva i obrane, optužnicu potvrdilo, piše Jutarnji.

Istražni zatvor joj je produžen do kraja rujna, a očekuje se da će u međuvremenu biti zakazani pripremno ročište i početak suđenja.

Budući da je u Končarevoj ledenici ispod stepenica u obiteljskoj kući u Palovcu 16. veljače ove godine pronađeno Jasminino tijelo između hrpe zamrznutog voća i povrća koje datira iz godine ubojstva, mještani Palovca se ne prestaju čuditi činjenicama o zločinu koji su prenijeli i svjetski mediji.

Ono što je nekolicini “upalo u oči” jest podatak da je Smiljanina i Jasminina majka Katarina Dominić nestanak kćeri policiji prijavila tek 16. kolovoza 2005. jer je živjela u uvjerenju, zahvaljujući Smiljani, da je Jasmina živa, da putuje i da se njih dvije navodno čuju. No, Pandorina kutija užasa otvorila se s pronalaskom tijela u škrinji čiji je dio tijela, po otvaranju škrinje, uočila Smiljanina kćer s dečkom.

Dokazi prikupljeni tijekom petomjesečne istrage, s obzirom na potvrđenu optužnicu, dovoljno su čvrsti da se o njihovoj povezanosti sa Srnec može raspravljati u sudskom postupku.

Tužiteljstvo je uvjereno da je Smiljana sestru Jasminu ubila na spavanju s pet snažnih udaraca u glavu ušicom sjekire ili nekim drugim predmetom i potom ju je ugurala u škrinju, prethodno joj zamotavši glavu crnom vrećom, a vrat najlonskom čarapom.

Čudno je, međutim, da škrinju, čija je guma bila zalijepljena ljepilom, nitko od ukućana punih 19 godina nije otvarao.

Je li itko od njih imao saznanja o jezivoj tajni koja se unutra krije? Odgovora na to pitanje nema, međutim, DNK tragovi koji su pronađeni unutra povezali su Smiljanu s ubojstvom. Osim njezina DNK, na najlonkama kojima su bile vezane crne plastične veće u kojoj je bilo tijelo, bili su još i tragovi DNK majke Katarine.

Ali najveći misterij, koji još uvijek nisu uspjeli razriješiti vještaci MUP-ova Centra “Ivan Vučetić” je DNK trag nepoznate muške osobe koji je pronađen na najlonkama kojima je bila vezana plastična vreća na glavi ubijene Jasmine. Zbog nedovoljne količine alela potrebnih za identifikaciju, vještak nije uspio pronaći vlasnika tog otiska.

- Ivica nije nikak primil vijest da bu se njegovoj Smilji sudilo. Što mislite kak mu je. On je čovjek koji je dobar ko kruh. Ne volimo ga ništa pitati o tome jer je to rana koja boli, ali nedavno je bio rekao: ‘Kad će više ovo sve završiti, nemam snage’. On Smiljanu nemjerljivo voli i sigurno u sebi svaki dan vijeća i pronalazi razloge da mu žena ne može biti ubojica vlastite sestre - rekao je Jutarnjem jedan prijatelj Srnecovih. Drugi mještanin otkriva kako “obitelj Smiljanu posjećuje u zatvoru”.

- Valjda sud zna ima li smisla ulaziti u sudski proces. Sigurno se ne bi blamirali. Međutim, postoji pritisak javnosti i zato želim vjerovati da optužnica nije potvrđena samo da se na brzinu riješi slučaj nestanka 23-godišnje djevojke - zaključio je Palovčanin.