Pet je osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede, među njima i 17-godišnji mladić koji je zadržan na liječenju u kninskoj Općoj i veteranskoj bolnici Hrvatski ponos nakon incidenta koji se dogodio u ugostiteljskom objetku "Petko" u mjestu Uzdolje nadomak Knina u srijedu oko 22 sata.

Iz policijske uprave šibensko-kninske priopćeno je kako je više nepoznatih osoba u spomenutom ugostiteljskom objektu verbalno i tjelesno napalo vlasnicu i goste, pri čemu je oštećen i inventar objekta. Pola sata poslije verbalno i tjelesno napadnut je i vlasnik ugostiteljskog objekta u Đevrskama, a oštećen je i inventar.

Iz suhoparnog policijskog priopćenja po kojemu je, inače, kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno nekoliko osoba što se dovode u vezu sa događajima u Uzdolju i Đevrskama, međutim, niti izdaleka se ne mogu razabrati razmjeri besprizornog nasilništva, posebno u Uzdolju.

U tamošnji mirni obiteljski lokal Branke i Borisa Petka gdje su vlasnici sa djecom, kumovima i prijateljima sa svih strana svijeta gledali utakmicu Crvene zvezde, naime, oko 22 sata uletjelo je najmanje desetak maskiranih nasilnika naoružanih palicama i letvama, a jedan od od njih imao je i mačetu. Istog trenutka kada su banuli na vrata počeli su, ispričao nam je Boris Petko, razbijati inventar.

- Nas desetak u dobi od 40-ak godina je mirno gledalo utakmicu. Nije tu bilo nikakve navijačke euforije i nabrijavanja. Sjedili smo kao u kinu. Bilo je i nekoliko starijih ljudi, četiri žene i sedmoro djece. Među djecom je bilo i troje stranaca. Kada su ti maskirani ušli u prostoriju, ja sam u jednom momentu pomislio da je to neka zajebancija nekih mojih prijatelja. Ali to je trajalo samo sekund jer je odmah počeo krš i lom. Letjele su čaše i boce, stolovi i stolice. Nastao je metež, vriska i skrika žena i djece. Svi smo se pokušali skloniti i zaštititi djecu od udaraca. Ja sam se branio kako sam znao i umio.

Zadobio sam udarce po glavi, a ove modrice po rukama nastale su od šipki kojima me udarao jedan od napadača. Uzeo sam stolicu i nekako neutralizirao udarce jednoga, ali me je drugi tukao po nogama kantinelom. Taj je imao neku bijelu fantomku, a onaj drugi crnu. Trajalo je to minutu-dvije, ali su to bile dvije minute strave. Jednog stranca napadač je udario mačetom. Zadnji sam ostao u lokalu, a svi ostali su nekako uspjeli izaći. Konačno su i napadači pobjegli prema vozilima koje su ostavili upaljene kraj ceste. Bila su to četiri auta, ali kako su bila udaljena nismo u noći uspjeli vidjeti ni marke, ni registracije...- u dahu je ispričao Petko usporedo odgovarajući na desetke poziva mobitelom.

Najviše je među njima novinara, ali zove i rodbina i prijatelji provjeriti kako su svi, a posebno djeca. Najžalije mu je, kaže, što su tu traumu doživjele njegove kćeri, 9-godišnja Petra i 18-godišnja Milica. Takve strašne stvari, veli, ostaju u pamćenju.

- Mala se sakrila pod stol i povukla curicu od 6 godina sa sobom. Igrala su djeca igrice na mobitelu kad je nastala ludnica. I sad, recite mi, kako ću se zauzeti kod svoje djece, a imam još i 14-godišnjeg sina Stefana, da ostanu tu s nama živjeti. Kako? Čime ću to opravdati, kakva bi to bila stimulacija? Živim i radim, snalazim se sa ženom i troje djece kako znam i umijem. Bilo je ponuda da sve prodam i odem, ali nikad to nisam htio. Nikome nisam dužan. Nikada se ovako nešto nije dogodilo, a deset zadnjih godina imamo lokal i zog za balote i ograđeno igralište

Sa svima sam u dobrim odnosima, a sada preko ljeta u ova sela sa pretežno srpskom populacijom dolazi familija koja živi i radi po cijelom svijetu, od Amerike i Kanade, do Francuske, Njemačke, Australije... Okupimo se, popričamo. Željni smo se ispričati. Nikoga ne vrijeđamo. Tako je bilo i jučer. Ako neko kaže da je to navijačka euforija, ni to se ne može opravdati jer svak ima pravo navijati u sportu za koga hoće, a euforija nikako ne znači palice i šipke, razbijanje i tučnjavu... - konsternirano je pričao Petko.

Supruga mu Branka za to je vrijeme posluživala goste i susjede koji su ih došli obići. U napadu je ozlijedila nogu. Odnekud je doletio komad stakla i razrezao je. Ima i nekoliko šavova. Još uvijek duboko potresena priznala je da se najviše bojala za djecu.

- Napadači su sve mlatili po rukama, glavi, leđima, gdje god su dohvatili. Dječak koji je sjedio u blizini dobio je najviše udaraca. Ja sam bila za šankom i sve sam onako poskrivečki provjeravala gdje su mi djeca. Te dvije minute su mi se činile kao vječnost.U jednom trenutku sam vidjela da su curice pod stolom i odahnula sam. Zvale su: mama, mama... strašno je bilo - zdvojno je zaključila mlada žena.

Uskoro su kod obitelji stigli i ostali svjedoci nemilog incidenta, ali nisu bili za razgovor. Trebat će, kazali su, vremena da se povrate od šoka.

Incident u susjednim Đevrskama, iako su ga mnogi povezali sa Uzdoljem, nije ni po intenzitetu, ni po broju napadača bio sličan.