Vlasnik kafića kod Knina o sramotnom napadu: Upali su naoružani i maskirani. Viknuli su 'Majku vam j***m, Zvezdu gledate!', mlatili su me po glavi i nogama...

Nakon što je u srijedu navečer grupa maskiranih napadača upala u kafić u Uzdolju kraj Knina i fizički napala vlasnicu i goste, pritom ozlijedivši pet ljudi, među kojima i devetogodišnje dijete, oglasio se i vlasnik kafića.

Podsjetimo, do napada je došlo u vrijeme dok je Crvena zvezda igrala play-off kvalifikacije za Ligu prvaka u Bernu protiv Young Boysa.

Incident kod Knina: maskirani upali u kafić i napali goste dok su gledali utakmicu Crvene zvezde; Pet osoba završilo u bolnici, ozlijeđeno i jedno dijete

Predsjednik SNV-a o incidentu kod Knina zbog Crvene zvezde: Ovo je još jedan napad na Srbe, opet imamo zločin iz mržnje​

Boris Petko uvjeren je kako su ga napali jer je Srbin, a tukli su ga, kako je izjavio za Dnevnik.hr, po glavi i nogama.

- Dok sam se branio od udaraca u glavu, drugi me mlatio po nogama. Samo sam gledao gdje su mi žena i djeca - izjavio je Petko.

Kaže da je večer počela mirno. U kafiću je sjedilo 20-ak gostiju. Bilo je i žena i djece. A onda su se poslije 22 sata vrata naglo otvorila.

"Upali su maskirani, vidjele su im se samo oči. U rukama su imali šipke i palice. Viknuli su 'Majku vam j...m, Zvezdu gledate!'. Tada je nastao kaos", uzrujano je za Dnevnik.hr ispričao vlasnik kafića.

"Sve leti, djeca skaču i vrište. Neki su bježali . Ja sam se pokušao obraniti od tih šipki kojima su me udarali. Bilo je strašno. Nije to dugo trajalo, ali mislim da je bilo organizirano. Obavili su svoje, na brzinu izišli van. Tamo ih je čekao neki auto, pa su pobjegli. To je očito planirani napad. Jedan od njih je pola sata prije napada bio u izvidnici. Popio je piće i otišao. A onda se vratio s ekipom", kaže Petko koji se nada da će huligane brzo kazniti. Misli da napad nije slučajan.

"To se dogodilo samo zato što sam Srbin. Nije zato što se zovem Ante ili Mate, nego zato što sam Srbin. Ali nadam se da će ih kazniti. Što bi bilo da sam ja nekog sinoć u tom šoku i bijesu ozlijedio? Sreća u nesreći je što su u kafiću bili državljani SAD-a, Francuske, Njemačke i Velike Britanije pa se nadam da će policija i sudstvo odraditi svoj posao ", govori Petko koji kafić danas nije otvorio.

"Sve je u kaosu, treba to počistiti, a i supruga i ja imamo noge u zavojima. Njoj su u bolnici šivali ranu. Da ne govorim o šoku. A djeca... Oni će od ovog imati traumu cijelog života!", ljutito zaključuje Petko.

Iste večeri u mjestu Đevrske više ljudi također je napalo vlasnika ugostiteljskog objekta i goste te oštetilo inventar, navela je policija.