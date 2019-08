Na uvjetnu kaznu zatvora osuđen je 35-godišnji konobar s makarskog područja koji je po Tučepima presretao djevojčice u dobi od 12 do 14 godina i pred njima masturbirao. Zbog deset kaznenih djela zadovoljenja pohote pred maloljetnicama osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora od godine dana uz rok kušnje od četiri godine.

Tijekom suđenja na Općinskom sudu u Splitu, pohotnik je negirao počinjenje kaznenog djela. Optužnica ga tereti da je tijekom proljeća i ljeta od 2013. do 2015. godine na plaži, kraj košarkaškog igrališta i u blizini ruševnog hotela sačekivao djevojčice.

Maloljetnice su bile u grupicama po dvije, tri ili četiri, ovisi o situaciji, a čim bi se približile, 35-godišnjak je spuštao hlače i donje rublje te se samozadovoljavao.

- Što se tiče te plaže Garma između Tučepa i Podgore, to je nudistička plaža i ja se tamo kupam inače, zato sam bio gol kada su one naišle, ali nisam se dirao. Drugi put sam se kupao na nudističkoj plaži hotela te sam se uzbudio i otišao u šumu iznad gdje nema ljudi da se zadovoljim, kada su naišle neke curice. Vidjele su me i pobjegle, ali ja nisam imao nikakve namjere prema njima. Inače bi me one znale vidjeli u mjestu i smijati se, valjda zato što su me na plaži vidjele golog. Nisam nikakav pedofil da bi to napravio što mi se stavlja na teret - kazao je u svojoj obrani.

Maloljetnice su drugačije opisale zbivanja koje su prijavile svojim majkama.

- Na košarkaškom terenu sam s prijateljicama sjedila na zidiću i gledala košarkaše koji su imali trening, a kada sam se okrenula vidjela sam u šumi, koja je iza zidića, kako se muškarac samozadovoljava. Bio je udaljen oko pet metara, a vidjele su ga i moje prijateljice. Stajao je sa spuštenim hlačama i gaćicama i dirao se, a kada nas je vidio da gledamo, nastavio je to raditi pa smo se okrenule i otišle - kazala je jedna od 12-godišnjakinja.

- Izvirivao je iza jednog zidića i prstom pokazivao da dođemo, nakon čega je skinuo hlače i počeo masturbirati. Nakon što smo se udaljile sa zidića, sakrio se u ruševinama hotela, a mi smo otišle kod mame moje prijateljice kojoj smo sve ispričale - rekla je druga maloljetnica.

Svjedočila je i majka jedne od maloljetnica koja je rekla da joj je kćerka sve ispričala te da je plakala i bilo je sram pri tom.

- To se nije desilo jednom jer je znao presretati više puta iste curice, među kojima i moju kćer. Prvo sam joj govorila da ga izbjegava, ali kako se to ponavljalo odlučila sam sve prijaviti policiji - izjavila je jedna od majki.

Nakon suđenja procijenjeno je da je 35-godišnjak kriv te je osuđen na uvjetnu kaznu zatvora. U međuvremenu je otišao raditi u drugo mjesto tako da više nije presretao djevojčice po Tučepima.